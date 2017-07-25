50 лет счастья семьи Ключниковых

Фото Дмитрия Дзюбина.

Михаил Юрьевич и Раиса Семеновна в этом году отмечают золотую свадьбу. У этой пары две взрослые дочери и четверо внуков, они увлечены садоводством, содержат свой двор в идеальном состоянии. И на все хватает сил и любви!

Раиса Семеновна и Михаил Юрьевич познакомились осенью 1966 года у общих друзей. Михаил тогда уже работал, а Рая заканчивала педагогический институт. Молодые люди очень понравились друг другу, стали встречаться и вскоре поняли, что не могут провести порознь ни дня. Через год, 16 сентября 1967 года, Михаил и Раиса поженились.

Тула, 1967 год. Молодая семейная пара – Михаил и Раиса Ключниковы.



– Мой муж – человек совершенно замечательный, – рассказывает Раиса Семеновна. – Очень мягкий, очень порядочный, не пьет и не курит. Это имеет огромное значение для жизни женщины вообще и для семьи в частности. А еще очень надежный – на него можно положиться в любом вопросе. Миша прекрасно знает классическую музыку, он давал мне слушать всевозможные либретто, приглашал на оперетту и на оперу.

Я девчонка деревенская, родилась в Воловском районе. А он родом из Минска, учился в Ленинграде... Если бы я его не встретила, то не полюбила бы так серьёзную музыку.

Молодожены Ключниковы обожали путешествовать. Сначала колесили по стране на мотоцикле «Восход», после рождения детей приобрели автомобиль «Москвич».

– Мы жили скромно, но от путешествий отказаться не могли, – улыбается Раиса Семеновна. – Садились на мотоцикл, брали с собой палатку и вперед! Помню, наша первая поездка была в Волгоград, огромное впечатление на нас произвел тогда Мамаев курган. Своим дочкам мы показали все бывшие союзные республики – проехали весь СССР! Да я раньше и сама автомобиль водила, у меня была «Ока», сейчас уже три года за руль не сажусь. Один раз даже решила попробовать водить мотоцикл, но вместо тормоза нажала на газ и врезалась в стог сена. Хохоту было!

Михаил Юрьевич и Раиса Семеновна Ключниковы

пронесли свою любовь через всю жизнь.



С упруги Ключниковы уже на пенсии, но дома им не сидится. Их энтузиазм, золотые руки и отличные организаторские способности очень помогли им превратить обычный двор многоквартирного дома на проспекте Ленина, 120 в один из самых лучших дворов города.



– В первом подъезде нашего дома живут две удивительные женщины, мама и дочка, которые создали неземной красоты цветник, – говорит Раиса Семеновна. – Я понаблюдала за ними, очень вдохновилась и тоже решила создать красоту около своего подъезда. Теперь общественная работа занимает практически все мое свободное время.

Вот такого замечательного коня из подручных материалов для дворового палисадника сделал своими руками Михаил Ключников.

Сейчас весь двор утопает в роскошной зелени. А какие здесь красивые лавочки! Антивандальная песочница, детская площадка, аккуратные ограждения и даже табличка «Выгул собак запрещен». Стены подъезда, где живут Раиса Семеновна и Михаил Юрьевич, украшены рисунками со сказочными героями. А еще Ключниковы устраивают праздники двора с песнями и плясками!

– К сожалению, среди жильцов дома половина людей равнодушных, которым ничего не надо, – грустно улыбается Раиса Семеновна. – Да и меня многие напрямую спрашивают: «Зачем тебе это нужно? Лучше дома посиди, телевизор посмотри». Но мне это в удовольствие. Конечно, если бы соседи выходили и помогали поддерживать порядок в палисаднике, это было бы отлично.

Убеждена, что молодость – самая прекрасная пора в жизни. Но сегодняшнюю молодежь мне жалко. Мы жили интереснее.

Никогда не думали о материальном достатке. Есть такая известная фраза: «Приобретайте впечатления, а не вещи», вот так мы и жили.

Настоящая гордость Ключниковых – их дети и внуки. Раиса Семеновна и Михаил Юрьевич воспитали двух замечательных дочерей Наталью (Наталья Михайловна Табунникова, работает директором школы) и Марину, которая сейчас с семьей живет в Москве.



– У Натальи сын Артем, окончил два института, занимается бальными танцами и до сих пор танцует. У Марины, я ею особенно горжусь, – трое детей! Старшая Анастасия окончила лондонский университет, Аксинья учится в школе, а Иван в этом году идет в первый класс. Он говорит нам, что хочет стать великим футболистом и кардиохирургом. И хочет совместить эти профессии! Я обожаю свою семью. У нас очень хорошие зятья, мы часто встречаемся все вместе на праздники, интересно проводим дни рождения, ставим всевозможные спектакли...

Это наша семейная традиция. На Новый год муж всегда играет Деда Мороза, а мои любимые героини – Баба Яга или Кикимора, у меня это очень хорошо получается (смеется).

На вопрос, в чем секрет такого долгого безоблачного семейного счастья, Раиса Семеновна улыбается:

– Никакого секрета нет. Надо просто жить, уважать друг друга, доверять друг другу. У нас с мужем никогда не было каких-то тайн, недосказанностей. Помню, когда мы только познакомились, то на третий день наших прогулок он признался мне в любви. Я так расстроилась – была уверена, что это несерьезно. Ну нельзя влюбиться в человека за три дня. Но сейчас убеждена – можно! Сейчас мы уже понимаем друг друга без слов. Бывает даже, он вдруг запоет песенку, а я уже до этого напевала ее про себя. У нас – единение душ!



– Молодежи я хочу посоветовать верить друг другу и не стремиться к богатству. Я не знаю случаев, когда богатство приносило бы счастье. Великий полководец Александр Македонский, умирая, завещал похоронить его с открытыми ладонями. Он сказал: «Завоевав полмира, я ухожу в мир иной, не взяв с собой штопальной иголки». Желаю молодым семьям взаимопонимания, энергичной, но спокойной жизни. Любите и будьте счастливы!