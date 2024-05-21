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Лето, полное приключений в Хобби-клубе для детей 7-10 лет!
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Лето, полное приключений в Хобби-клубе для детей 7-10 лет!

На каникулах дети особенно нуждаются в интересном и полезном досуге, который не только развлечет, но и поможет развить их творческие способности, расширить кругозор и обрести новых друзей.

Познакомьтесь с новой программой городских каникул «Хобби-клуб» для детей 7-10 лет от Академии РУБИКОН!

Что такое Летний Хобби-клуб?

Летний Хобби-клуб — это захватывающее путешествие по трем волшебным вселенным: магов, Миньонов и «Майнкрафт». Вместе с главными героями программы — девочкой Катей и ее другом, песиком Рубиком — ребята 7-10 лет отправятся в увлекательные приключения, наполненные творчеством, интеллектуальными играми и активным отдыхом.

Здесь каждый юный участник найдёт занятие по душе. Ребята примут участие в мастер-классах по хендмейду, прокачают свои навыки в разговорном английском, научатся создавать мультфильмы!

Помимо насыщенной творческой программы, в Хобби-клубе детей ждут яркие развлечения: посещение батутного центра, лазертага, кино, квестов и командных игр.

Кульминацией летних каникул станет поездка в технопарк «Сколково» — российский флагман развития науки, технологий и образования. Во время экскурсии ребята воочию убедятся, что IT и инновации — реальность сегодняшнего дня.

Расписание Хобби-клуба.

Июнь:

  • 3-14 июня,
  • 17-28 июня.

Июль:

  • 1-12 июля,
  • 15-26 июля.

Август:

  • 29 июля-9 августа,
  • 12-23 августа.
     

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Светлана Савина, директор Компьютерной Академии РУБИКОН:

— Хобби-клуб — это то место в Туле, где ваш ребенок сможет провести каникулы не только весело, но и с пользой!

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Программа Хобби-клуба «Лето — время приключений!»

В июне

«Вселенная магов»

  • Участники попробуют себя в роли магов. Вместе с наставниками Хобби-клуба она проведут волшебные опыты и сварят волшебное зелье.

  • Юные чародеи пройдут магический квест.

  • Они узнают секреты магов и спасут магический мир.
  • На занятиях по английскому языку ребята выучат новые слова на тему магии и волшебства, споют веселые песни вместе с любимыми героями мультфильмов и компьютерных игр, поучаствуют в интерактивных командных соревнованиях.
  • На занятиях по мультипликации дети придумают и нарисуют собственных магических персонажей, напишут сценарий и снимут свою волшебную историю.

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В июле

«Вселенная Миньонов»

  • Ребята познакомятся с новой лексикой на занятиях по английскому и поиграют с Миньонами в веселые игры.
  • На занятиях по мультипликации придумают историю очередного сумасшедшего приключения Миньонов и снимут свой мультфильм!
  • На тренинге по тимбилдингу «Как стать командой» ребята вспомнят, как часто Миньоны ссорились и не могли найти общий язык друг с другом.
  • В жизни недопонимание между людьми и неумение слаженно работать в команде часто препятствует достижению целей, поэтому задача ребят — научиться слушать друга, примерить на себя роль лидеров команды и выполнить увлекательные задания на сплоченность и взаимопомощь.
  • Участники программы построят для Миньонов новый город и помогут им там обосноваться.
  • Вместе с героями мультфильма отпразднуют свадьбу Грю и Люси.

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В августе

«Вселенная «Майнкрафт»

  • На занятиях по хендмейду ребята изготовят своими руками элементы из «Майнкрафт».

  • В тренинге по тимбилдингу «Строим команду» участники потренируются налаживать взаимоотношения, распределять роли и строить прочную команду, которая справится с самыми сложными задачами.
  • На занятиях по английскому с помощью любимой игры «Майнкрафт» ребята изучат новые слова и поиграют в подвижные игры.
  • На занятиях по мультипликации создадут своих персонажей, озвучат и оживят их с помощью анимации и снимут мультфильм в стиле «Майнкрафт»!
  • Узнают больше об игре «Майнкрафт» на тематических мероприятиях.

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Во второй половине дня ребят ждут развлечения!

  • Поход в батутный центр.
  • Активности в лазертаге «Космобой».
  • Поход в кино.
  • Поездки в музеи.
  • Посещение экскурсий.

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Поездка в технопарк «Сколково»

  • В рамках программы полного дня запланирована поездка всех участников Хобби-клуба в технопарк «Сколково» — российский флагман развития науки, технологий и образования!
  • Во время экскурсии по инновационному центру «Сколково» ребятам предстоит воочию убедиться, что IT и инновации — реальность сегодняшнего дня.
  • Участники едут на специализированном транспорте в сопровождении наставников Хобби-клуба Академии РУБИКОН.

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Развитие навыков успешной личности Soft skills

 Мы учим детей:

  • быть частью коллектива и работать в команде;
  • нестандартно и креативно мыслить;
  • проявлять инициативу и отстаивать свои идеи;
  • соблюдать тайм-менеджмент и дисциплину.

Безопасность и комфорт

Мы понимаем, что безопасность детей — это приоритет № 1. Наш клуб оборудован всем необходимым для безопасного проведения занятий, а опытные педагоги всегда находятся рядом, чтобы обеспечить комфорт и защиту каждому участнику.

Летний Хобби-клуб работает с учетом ваших потребностей: вы можете выбрать удобные даты посещения, чтобы Хобби-клуб стал радостным и незабываемым опытом для вашего ребенка.

Зачем вашему ребенку Летний Хобби-клуб?

  • Развитие креативности и интеллекта.
  • Умение работать в команде и социализация.
  • Получение новых знаний и навыков.
  • Уверенность в своих силах и возможностях.

Пусть каникулы вашего ребенка пройдут с пользой в компании новых друзей и интересных хобби! Записывайтесь в Летний Хобби-клуб уже сегодня и получите скидку 17%! Подробности — на официальном сайте Академии РУБИКОН:

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Тула, ул. Епифанская, 54 (БЦ «Катюша», остановка «Площадка»).
Классы в Туле на проспекте Ленина, 136.
Классы в Левобережном микрорайоне — Тула, ул. Восточная, 13.
 

Тел. +7 (4872) 711−711.

Официальный сайт Компьютерной Академии РУБИКОН

Лицензия ООО «Инновация» на осуществление образовательной деятельности выдана министерством образования Тульской области 29 января 2021 года № 0133/03505.
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