Лето, полное приключений в Хобби-клубе для детей 7-10 лет!

Познакомьтесь с новой программой городских каникул «Хобби-клуб» для детей 7-10 лет от Академии РУБИКОН!
Что такое Летний Хобби-клуб?
Летний Хобби-клуб — это захватывающее путешествие по трем волшебным вселенным: магов, Миньонов и «Майнкрафт». Вместе с главными героями программы — девочкой Катей и ее другом, песиком Рубиком — ребята 7-10 лет отправятся в увлекательные приключения, наполненные творчеством, интеллектуальными играми и активным отдыхом.
Здесь каждый юный участник найдёт занятие по душе. Ребята примут участие в мастер-классах по хендмейду, прокачают свои навыки в разговорном английском, научатся создавать мультфильмы!
Помимо насыщенной творческой программы, в Хобби-клубе детей ждут яркие развлечения: посещение батутного центра, лазертага, кино, квестов и командных игр.
Кульминацией летних каникул станет поездка в технопарк «Сколково» — российский флагман развития науки, технологий и образования. Во время экскурсии ребята воочию убедятся, что IT и инновации — реальность сегодняшнего дня.
Расписание Хобби-клуба.
Июнь:
- 3-14 июня,
- 17-28 июня.
Июль:
- 1-12 июля,
- 15-26 июля.
Август:
- 29 июля-9 августа,
- 12-23 августа.
Светлана Савина, директор Компьютерной Академии РУБИКОН:
— Хобби-клуб — это то место в Туле, где ваш ребенок сможет провести каникулы не только весело, но и с пользой!
Программа Хобби-клуба «Лето — время приключений!»
В июне
«Вселенная магов»
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Участники попробуют себя в роли магов. Вместе с наставниками Хобби-клуба она проведут волшебные опыты и сварят волшебное зелье.
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Юные чародеи пройдут магический квест.
- Они узнают секреты магов и спасут магический мир.
- На занятиях по английскому языку ребята выучат новые слова на тему магии и волшебства, споют веселые песни вместе с любимыми героями мультфильмов и компьютерных игр, поучаствуют в интерактивных командных соревнованиях.
- На занятиях по мультипликации дети придумают и нарисуют собственных магических персонажей, напишут сценарий и снимут свою волшебную историю.
В июле
«Вселенная Миньонов»
- Ребята познакомятся с новой лексикой на занятиях по английскому и поиграют с Миньонами в веселые игры.
- На занятиях по мультипликации придумают историю очередного сумасшедшего приключения Миньонов и снимут свой мультфильм!
- На тренинге по тимбилдингу «Как стать командой» ребята вспомнят, как часто Миньоны ссорились и не могли найти общий язык друг с другом.
- В жизни недопонимание между людьми и неумение слаженно работать в команде часто препятствует достижению целей, поэтому задача ребят — научиться слушать друга, примерить на себя роль лидеров команды и выполнить увлекательные задания на сплоченность и взаимопомощь.
- Участники программы построят для Миньонов новый город и помогут им там обосноваться.
- Вместе с героями мультфильма отпразднуют свадьбу Грю и Люси.
В августе
«Вселенная «Майнкрафт»
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На занятиях по хендмейду ребята изготовят своими руками элементы из «Майнкрафт».
- В тренинге по тимбилдингу «Строим команду» участники потренируются налаживать взаимоотношения, распределять роли и строить прочную команду, которая справится с самыми сложными задачами.
- На занятиях по английскому с помощью любимой игры «Майнкрафт» ребята изучат новые слова и поиграют в подвижные игры.
- На занятиях по мультипликации создадут своих персонажей, озвучат и оживят их с помощью анимации и снимут мультфильм в стиле «Майнкрафт»!
- Узнают больше об игре «Майнкрафт» на тематических мероприятиях.
Во второй половине дня ребят ждут развлечения!
- Поход в батутный центр.
- Активности в лазертаге «Космобой».
- Поход в кино.
- Поездки в музеи.
- Посещение экскурсий.
Поездка в технопарк «Сколково»
- В рамках программы полного дня запланирована поездка всех участников Хобби-клуба в технопарк «Сколково» — российский флагман развития науки, технологий и образования!
- Во время экскурсии по инновационному центру «Сколково» ребятам предстоит воочию убедиться, что IT и инновации — реальность сегодняшнего дня.
- Участники едут на специализированном транспорте в сопровождении наставников Хобби-клуба Академии РУБИКОН.
Развитие навыков успешной личности Soft skills
Мы учим детей:
- быть частью коллектива и работать в команде;
- нестандартно и креативно мыслить;
- проявлять инициативу и отстаивать свои идеи;
- соблюдать тайм-менеджмент и дисциплину.
Безопасность и комфорт
Мы понимаем, что безопасность детей — это приоритет № 1. Наш клуб оборудован всем необходимым для безопасного проведения занятий, а опытные педагоги всегда находятся рядом, чтобы обеспечить комфорт и защиту каждому участнику.
Летний Хобби-клуб работает с учетом ваших потребностей: вы можете выбрать удобные даты посещения, чтобы Хобби-клуб стал радостным и незабываемым опытом для вашего ребенка.
Зачем вашему ребенку Летний Хобби-клуб?
- Развитие креативности и интеллекта.
- Умение работать в команде и социализация.
- Получение новых знаний и навыков.
- Уверенность в своих силах и возможностях.
Пусть каникулы вашего ребенка пройдут с пользой в компании новых друзей и интересных хобби! Записывайтесь в Летний Хобби-клуб уже сегодня и получите скидку 17%! Подробности — на официальном сайте Академии РУБИКОН:
Тула, ул. Епифанская, 54 (БЦ «Катюша», остановка «Площадка»).
Классы в Туле на проспекте Ленина, 136.
Классы в Левобережном микрорайоне — Тула, ул. Восточная, 13.
Тел. +7 (4872) 711−711.