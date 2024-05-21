Лето, полное приключений в Хобби-клубе для детей 7-10 лет!

erid: F7NfYUJCUneLrXUQVTDe

На каникулах дети особенно нуждаются в интересном и полезном досуге, который не только развлечет, но и поможет развить их творческие способности, расширить кругозор и обрести новых друзей.

Познакомьтесь с новой программой городских каникул «Хобби-клуб» для детей 7-10 лет от Академии РУБИКОН!

Что такое Летний Хобби-клуб?



Летний Хобби-клуб — это захватывающее путешествие по трем волшебным вселенным: магов, Миньонов и «Майнкрафт». Вместе с главными героями программы — девочкой Катей и ее другом, песиком Рубиком — ребята 7-10 лет отправятся в увлекательные приключения, наполненные творчеством, интеллектуальными играми и активным отдыхом.

Здесь каждый юный участник найдёт занятие по душе. Ребята примут участие в мастер-классах по хендмейду, прокачают свои навыки в разговорном английском, научатся создавать мультфильмы!

Помимо насыщенной творческой программы, в Хобби-клубе детей ждут яркие развлечения: посещение батутного центра, лазертага, кино, квестов и командных игр.

Кульминацией летних каникул станет поездка в технопарк «Сколково» — российский флагман развития науки, технологий и образования. Во время экскурсии ребята воочию убедятся, что IT и инновации — реальность сегодняшнего дня.

Расписание Хобби-клуба.

Июнь:

3-14 июня,

17-28 июня.

Июль:

1-12 июля,

15-26 июля.

Август:

29 июля-9 августа,

12-23 августа.



Светлана Савина, директор Компьютерной Академии РУБИКОН:

— Хобби-клуб — это то место в Туле, где ваш ребенок сможет провести каникулы не только весело, но и с пользой!

Программа Хобби-клуба «Лето — время приключений!»



В июне

«Вселенная магов»

Участники попробуют себя в роли магов. Вместе с наставниками Хобби-клуба она проведут волшебные опыты и сварят волшебное зелье.

Юные чародеи пройдут магический квест.

Они узнают секреты магов и спасут магический мир.

На занятиях по английскому языку ребята выучат новые слова на тему магии и волшебства, споют веселые песни вместе с любимыми героями мультфильмов и компьютерных игр, поучаствуют в интерактивных командных соревнованиях.

На занятиях по мультипликации дети придумают и нарисуют собственных магических персонажей, напишут сценарий и снимут свою волшебную историю.

В июле

«Вселенная Миньонов»

Ребята познакомятся с новой лексикой на занятиях по английскому и поиграют с Миньонами в веселые игры.

На занятиях по мультипликации придумают историю очередного сумасшедшего приключения Миньонов и снимут свой мультфильм!

На тренинге по тимбилдингу «Как стать командой» ребята вспомнят, как часто Миньоны ссорились и не могли найти общий язык друг с другом.

В жизни недопонимание между людьми и неумение слаженно работать в команде часто препятствует достижению целей, поэтому задача ребят — научиться слушать друга, примерить на себя роль лидеров команды и выполнить увлекательные задания на сплоченность и взаимопомощь.

Участники программы построят для Миньонов новый город и помогут им там обосноваться.

Вместе с героями мультфильма отпразднуют свадьбу Грю и Люси.

В августе

«Вселенная «Майнкрафт»

На занятиях по хендмейду ребята изготовят своими руками элементы из «Майнкрафт».

В тренинге по тимбилдингу «Строим команду» участники потренируются налаживать взаимоотношения, распределять роли и строить прочную команду, которая справится с самыми сложными задачами.

На занятиях по английскому с помощью любимой игры «Майнкрафт» ребята изучат новые слова и поиграют в подвижные игры.

На занятиях по мультипликации создадут своих персонажей, озвучат и оживят их с помощью анимации и снимут мультфильм в стиле «Майнкрафт»!

Узнают больше об игре «Майнкрафт» на тематических мероприятиях.

Во второй половине дня ребят ждут развлечения!