Старая и новая жизнь Христорождественского храма в Чулково: как его восстанавливали

Фото Алексея Пирязева.

Этой весной впервые с момента закрытия в 1940 году, в церкви Рождества Христова на ул. К Маркса вновь раздался колокольный звон. Один из старейших тульских храмов возвращается к жизни.

О прежних безбожных временах и сейчас напоминает старый купол церкви, который сняли в ходе восстановительных работ. Планируется, что в ближайшем будущем построят часовню и этот купол водрузят на нее. А пока он стоит во дворе и поражает очевидными отметинами пулевых отверстий из винтовки Мосина. Когда убирали мусор из четверика, по окнам которого тоже стреляли, нашли немало винтовочных пуль. Вот так некогда развлекались.

Церковь закрыли 3 апреля 1940 г. по постановлению исполкома Тульского областного Совета депутатов трудящихся. Разумеется, по ходатайству трудящихся и даже собрания домашних хозяек.

После войны здесь находились склады комбината «Тулауголь», фармацевтический, пушнины и спецодежды. Самые последние арендаторы — областная филармония.

Практически до новых времен дожил старинный кованый забор храма, вероятно, изготовленный в первой трети XIX века. Но в 1992 году его в одну ночь разобрали и, по-видимому, сдали на металлолом. Хотя еще постановлением главы администрации Тульской области от 11 декабря 1991 г. зданиям бывшей Христо-Рождественской церкви и стоящей рядом церковно-приходской школы был присвоен статус памятника регионального значения.

26 июля 2012 г. в храме начались восстановительные работы. 4 октября 2012 года была совершена первая литургия.

— Я впервые пришел сюда года за два до начала работ, — вспоминает отец Александр. — Вокруг все было запущено. На колокольне росла рябина, на крыше — береза метра три высотой. Но сама церковь поразила меня своей фундаментальностью, величавостью. Прошло какое-то время, и мне предложили: «Есть храм, возьмешься его восстанавливать?» Пришел сюда еще раз, обошел все. Это было начало июля 2012 года. Света не было, отопления не было. Храм ходили смотреть с фонарями. Вокруг много было всяких пристроек, окна замурованы, стены исписаны краской. Думал, работы много. Но на предложение согласился.

Храм принимали от филармонии. Та вывезла свое имущество — аппаратуру, декорации, реквизит. Но многое осталось, накопившееся еще от прежних арендаторов. Только мусора собрали и вывезли четыре КамАЗа. С верх­них этажей собрали 80 мешков птичьего помета и трупов голубей, летучих мышей.

Начали восстанавливать внутреннее убранство. Все старинные иконы и фрески были замазаны известкой. Где-то ее удалось смыть, но многие фрески оказались утрачены.

— Вот эту фреску восстанавливал три месяца. А эту икону писал заново, — проводит маленькую экскурсию по церкви иконописец Анатолий Алексеев. В храме он работает уже шесть лет, и многие фрески и иконы появились здесь благодаря его кропотливой работе.

Старейшая икона в храме — Ахтырской Божией Матери, ей более 250 лет! Икона вернулась в храм в 2022 году.

Сейчас это единственный подтвержденный предмет из прежней церкви Рождества Христова. Икону сохранила прихожанка Мария Ивановна Новикова. Через своего духовника, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы (Феодосиевского) отца Павла она завещала передать икону после ее смерти храму Рождества Христова, откуда она попала к ней в сороковые годы прошлого века. Если приглядеться, можно увидеть на иконе следы копоти.

В храме расценили это возвращение как настоящее чудо, ведь случилось все 8 мая, в канун Дня Победы, да еще в праздник Святых жен-мироносиц! И звали прихожанку — Мария!

Поднимаемся на колокольню, и все это время наш экскурсовод — теперь трудник, как он себя называет, — Сергей Чуенков. Он помогает восстанавливать храм уже шесть лет.

— Отсюда и до самого верха все было сломано, — рассказывает Сергей. — Ни лестницы, ничего не было. Леса стояли, а потом потихоньку ярусами стали все восстанавливать. Обратите внимание: это изначальная кладка, 1732 года. Соседние приделы позже пристраивались, там кладка 1756 года.

Поднимаемся наверх. В недавнее время в полу просто зияла дыра, все было закрыто досками, щитами, решетки валялись на полу. Между прочим, часть из них тоже демидовских времен. Вероятно, ковались на его заводах, то есть им уже 290 лет.

На Пасху митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил чин освящения новых колоколов в храме Рождества Христова. Сказал, что милостью Божией, трудами и любовью современных христиан, живущих в древнем, славном и богоспасаемом городе-герое Туле, храм обретает не только свое внешнее и внутреннее благолепие, но и живой голос!

Краном наверх подняли все колокола. На это ушло около часа. Затем с помощью лебедки установили самый большой колокол весом 820 кг. Его лили в Подмосковье, на заводе в Жуковском, который делает заказы со всего мира. Этот колокол — точная копия сохранившегося колокола звонницы храма Христа Спасителя в Москве, только размером поменьше. Укреплен он на старых дубовых бревнах, которым триста лет, им нет сноса. На них висел и прежний колокол.

Помимо большого колокола, установлено шесть маленьких: зазвонные — весом 12, 8, 6 и 4 кг — и подзвонные — 80, 56 и 28 кг. Маленькие колокола очень востребованы — благозвучие занимает важное место.

Рядом с храмом стоит двухэтажный дом из красного кирпича, он был построен в 1903 году. В старые времена здесь были церковно-приходская школа и богадельня. В совет­ские годы его отдали под жилье. На втором этаже зал разбили на четыре отсека, и жили четыре семьи. Удобства во дворе, газа нет, для отопления — печи, общая кухня. Дом расселили только недавно, когда вернули церковь. Сейчас здесь духовная библиотека и воскресная школа. Но также идут большие восстановительные работы.

— Я думаю, намоленный можно сказать о любом храме, в котором совершалось богослужение и возносились молитвы, — говорит отец Александр. — Приходя в этот храм, будто бы возвращаешься домой — в тот дом небесный, который был утрачен первым человеком и возвращен крестной жертвой Иисуса Христа. Ведь храм — это место, где земное возвышается до небесного.