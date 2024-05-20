Актриса Тамара Акулова: «Фильм «В поисках капитана Гранта» надо показывать современным детям!»

Фото пресс-службы музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Тамара Акулова — одна из самых популярных и самых красивых советских актрис. Зрители влюбились в нее после роли леди Ровены в «Балладе о доблестном рыцаре Айвенго» и роли леди Гленарван в семисерийной приключенческой картине картине Станислава Говорухина «В поисках капитана Гранта».

Сейчас актриса продолжает сниматься в кино и сериалах, а еще она преподает актерское мастерство в родном ВГИКе, который сама окончила много лет назад.

Эксклюзивное интервью Тамары Васильевны только для Myslo.

— Тамара Васильевна, сегодня вы в Ясной Поляне, на родине Льва Толстого. Были уже здесь?

— Я приехала сюда впервые, но много о нем слышала. Само это место заряжено энергетикой великого писателя Льва Толстого, и мы ее чувствуем. Смотрю, столько людей приезжает сюда.

— Есть ли у вас любимое произведение Л. Н. Толстого?

— Толстой — один из моих любимых писателей. Когда я училась в институте кинематографии, моим мастером был Сергей Бондарчук. И он всегда нам говорил, что учиться надо на классике. Тяжело — но мы не ищем легких путей. Когда я была студенткой, он ставил у нас на курсе спектакль по рассказу Толстого «Чем люди живы». Одно из самых любимых для меня произведений — «Воскресение», еще очень люблю «Крейцерову сонату». Студентам своим для работы тоже советую брать отрывки из Толстого, с прошлым курсом мы ставили отрывки из «Войны и мира».

— Вы окончили ВГИК. Почему вы решили вернуться сюда в качестве педагога?

— Как-то так случилось, хотя все случайности не случайны (улыбается). Я сначала училась в Воронежском технологическом институте пищевой промышленности у себя на родине. Потом все-таки маму уговорила и приехала поступать на артистку.

Я родилась в деревне Новая Усмань Воронежской области. Еще в школе меня все время тянуло что-то поставить, что-то сыграть. К сожалению, у нас не было драматического кружка, и я ставила спектакли со своими подружками, двоюродными сестрами, братьями. Помню, поставила отрывки из «Вия». У моей сестры волосы были длинные, и я ей говорю: «Фаинка, ты волосы опусти на лицо, а потом на фразе „Откройте мне веки“ убери!» (смеется).

Когда мы 13 лет назад встретились с Александром Яковлевичем Михайловым на фестивале в Баден-Бадене, он сказал, что у него есть курс и предложил мне педагогическую деятельность. На что я с удовольствием согласилась. Мне кажется, что для творческого человека педагогика — вообще отдельная профессия. Шикарный педагог может никак не проявить себя с актерской точки зрения. И наоборот. Мне очень нравится то, что я делаю.

— Вы преподаёте «Мастерство артиста драматического театра и кино» в мастерских Александра Михайлова и Сергея Безрукова. Сложно ли работать с ними?

— Нет, легко. Сергей Витальевич вообще демократичный человек, да и Александр Яковлевич тоже. Им уже не надо самоутверждаться, они состоявшиеся звезды, любимцы, большие таланты. И они дают возможность творчески проявляться с точки зрения педагогики. Конечно, мы с ними обговариваем, что будем ставить, они приезжают, проверяют… Сами ставят и отрывки, и спектакли.

А еще у меня есть мастерская в Ростове-на-Дону, в филиале ВГИКа, там восемь лет назад открылись творческие факультеты, в том числе факультет актерского мастерства, где мне предложили набрать свою мастерскую. В этом году у меня второй выпуск.

— Вы сегодня приехали к нам со своими студентами. Насколько важно актерам, еще во время учебы, ездить на гастроли?

— Очень важно! И наш ректор Владимир Сергеевич Малышев любит возить студентов на фестивали, он в этом смысле движитель и это здорово! Артисты должны привыкать к публике, не бояться выступать перед зрителями. А наши выпускники — уже профессионалы! 27 июня у нас будет выпускной вечер, мы вручим им дипломы и они поедут в разные концы страны. Кстати, курс, который сегодня играет спектакль, крымский.

— Почему для гастролей вы выбрали спектакль «С любимыми не расставайтесь»? За что любите это произведение? Все помнят эту пронзительную историю в исполнении Александра Абдулова и Ирины Алферовой. Насколько опирались на эти образы в своей работе?

— Совершенно не опиралась. Сценарий для фильма был переписан, к пьесе он имеет мало отношения. Пьеса другая, в постановке достаточно сложная. Для меня это был большой режиссерский опыт. Мне всегда нравится делать что-то новое, то, что будет интересно и для артистов и для современного зрителя.

Я обратилась к этой пьесе еще и потому, что там заняты практически все студенты курса — 22 человека из 24. Ребята были воодушевлены, что будут участвовать.

Когда мы играем этот спектакль в нашем ВГИКовском театре, зрителям очень нравится! Отклики прекрасные! Драматический спектакль, пронизан музыкальными вставками. И я поняла, что зритель соскучился по такому театру, по такому спектаклю, когда не много режиссуры, а есть взаимоотношения, которые каждый зритель сопоставит со своей жизнью, и они найдут отклик в сердце. Этот спектакль не оставляет равнодушным практически никого. Он про жизнь и вне времени.



«В поисках капитана Гранта», леди Элен Гленарван (Тамара Акулова), режиссер Станислав Говорухин, 1986 г.

— Фильм «В поисках капитана Гранта», в котором вы сыграли главную роль, тоже вне времени. И сейчас, когда его показывают, невозможно переключить телевизор…

— Это потрясающее кино, романтическое. Сейчас такого уже и не снимают. Съемочный период длился два года. Мы ездили по разным странам. Замечательное детское кино, его обязательно надо показывать детям. Дай бог, чтобы оно жило долго. Внуки, когда посмотрели этот фильм, так удивились: «Это ты?» (смеется)



«Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», леди Ровена (Тамара Акулова», 1982 г.

Многим нравится фильм про Айвенго. Я, когда была молода, снималась в костюмированном кино и меня все время наряжали в шляпки, но это и здорово. Думаю, что «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» популярна еще и тем, что там поет Владимир Высоцкий. Романтическое кино всегда востребовано, и от него зритель будет заряжаться позитивной энергией.

Меня часто спрашивают на улицах зрители старшего поколения: «Тамара Васильевна, что вы сейчас каких-то бабок играете? Мы вас помним такой молодой…»

Да, но время уходит, и ничего остановить нельзя. И красота уходит, и молодость. И ты становишься старше, а потом становишься старой… И я как-то для себя решила, что возрастные роли тоже прекрасны. Я очень философски отношусь и к старости, и к тому, что ты дурнеешь. Я сейчас играю каких-то тетенек, страдалиц, которых бросили. Я их тоже люблю. У Петра Хлебникова есть сериал «Обычная женщина», главную роль играет Аня Михалкова, а я — сумасшедшую маму одной из героинь. И многие меня там не узнали, даже мои студенты. А для меня это — похвала!

— Вы активно снимаетесь в кино и сериалах. Над чем работаете сейчас? Где мы вас скоро увидим?

— Только что прошла премьера детского фильма «Каждый мечтает о собаке» по повести Владимира Железникова. У меня там снялась младшая внучка Адель, ее партнером был Игорь Костолевский.

Недавно снялась в художественном фильме «Нора и Васечка». Сценарий написала актриса Лариса Малеванная, это история из ее жизни.

— Тамара Васильевна, знаем, что у вас четверо внуков. Расскажите, какая вы бабушка?

— Я бабушка хорошая! (смеется). Стараюсь, когда есть возможность, к внукам ездить. Вот на майские праздники была у них три дня. Я своих внуков называю «первая партия» и «вторая партия». Софии 15 лет, Нидалю 14 лет. Папа так назвал, у них дедушка из Сирии. А второй партии Адели 9 лет, Амиру 8 лет. Ювелиры! Я с внуками дружу, они даже ко мне недавно на спектакль приходили.

— Что самое важное в отношениях бабушки и внуков?

— Взаимопонимание. И важно не влезать в их пространство, туда, куда тебя не просят. Взрослые же часто, как им кажется, направляют детей, а на самом деле за этим могут стоять их неудовлетворенные мечты и желания. Родители, бабушки и дедушки должны давать детям и внукам свободу личного выбора. Ведь в смерти Ромео и Джульетты виноваты взрослые, которые не дали им возможности быть вместе. Вот так печально сложилось, а ведь и в жизни бывает так. Шекспир — это о жизни.

— Говорят, что женщина красива, когда она счастлива и любима. Подтверждаете?

— Подтверждаю! И еще она должна быть умной, потому что глупость порой приводит к плачевным результатам.

— Вы сейчас в таким состоянии?

— Ой, ну не знаю… Жизнь не состоит только из радужных минут. Бывает всякое. Знаете, когда мне говорят, что живут душа в душу и без ссор, я думаю: «Врут, гады!» Не бывает такого. Но вообще лучше, конечно, жить в любви и в счастье. Чего и всем желаю!

из досье myslo

Тамара Васильевна Акулова



Родилась 25 марта 1957 г. в селе Новая Усмань, Воронежская область.

Актриса театра и кино, педагог.

Заслуженная артистка Российской Федерации.

Действительный член Российской академии кинематографических искусств «Ника». Член Союза кинематографистов Российской Федерации.

Окончила актёрский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИКа).

Семья: муж — Эльёр Ишмухамедов, советский и узбекский кинорежиссёр, сценарист. Дочь Анна Шерлинг (от первого брака), сын Дмитрий Ишмухамедов. Четверо внуков.

Избранная фильмография: «Бедная Маша», «Контрольная по специальности», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «В поисках капитана Гранта», «Наследницы», «Одинокая женщина с ребенком», «Медвежий угол», «Женщины на грани», «После тебя».