Интересные дополнительные занятия для ребенка в новом учебном году

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В обзоре Myslo интересные и познавательные, а главное – безопасные курсы для ваших детей. Скучно им точно не будет!

Международная Компьютерная Академия ШАГ

Школа скорочтения и развития памяти по методике Шамиля Ахмадуллина

Спортивный клуб радиоуправляемых моделей «МОЯ ГОНКА»

Кажется, что в мозг современного ребенка уже с рождения встроена программа для освоения компьютера и прочих цифровых устройств. Уже в 3 года современные дети легко управляются с планшетами. И как бы не была сильна ностальгия мам и пап по детству без гаджетов, линия времени идет в своем направлении. Технологии быстро эволюционируют, и это требует быстрого приобретения новых навыков.

А в условиях растущей конкуренции на рынке труда важно уже сейчас позаботиться о будущем ребенка. И чтобы ваши дети уже сейчас чувствовали себя комфортно в стремительно растущем мире, в Туле открыли набор на 3-ий год обучения в Международную Компьютерную Академию Шаг.

Международная Компьютерная Академия ШАГ — один из крупнейших провайдеров профессионального IT-образования в России и за рубежом. С 1999 года академия дает возможность получить образование по самым востребованным направлениям в сфере IT.

Программа Малая Компьютерная Академия ШАГ вошла в топ-5 мировых образовательных проектов и заняла 1-е место в номинации «Создание человеческого потенциала» на международном саммите ООН в Женеве. За программу проголосовали 1,1 миллиона человек из разных стран мира.

Малая Компьютерная Академия - это долгосрочная программа обучения детей 7-14 лет, позволяющая ребенку извлечь максимальную пользу из времени, проведенного за компьютером.

Доверьте компьютерное образование ребенка профессионалам. Если ваше чадо привык в одиночестве сидеть перед монитором, то групповые компьютерные занятия у опытных педагогов и «прокачают» его навыки, и помогут найти новых друзей-единомышленников.

Именно опытные преподаватели-практики научат детей самым передовым кибер-навыкам:

разрабатывать интернет-сайты,

конструировать и программировать роботов,

моделировать в 3D и работать с 3D-принтером,

создавать собственные компьютерные игры,

анимировать персонажей,

безопасно работать с поисковыми системами и многому другому.

Дети во время занятий создают собственные проекты в команде и индивидуально. Совместная работа развивает умение сотрудничать, планировать и достигать целей.

Кем бы ни стал ваш ребенок и чем бы он ни занимался в будущем - знания и навыки, полученные им в Малой Компьютерной Академии, окажутся полезными и определят его успех.

Есть еще ряд дополнительных программ для детей и подростков разного уровня подготовки и желающих достичь различные цели, будь то подготовка к школе или повышение уровня успеваемости. Среди них:

Первый шаг - компьютерная подготовка для детей начальных классов 7-8 лет

Эксклюзивная программа «X-Lab - комплексное развитие». Она специально разработана для Компьютерной Академии ШАГ.

Эта уникальная программа сформирована таким образом, что ребенок получит самые разносторонние навыки: начиная от развития аналитического ума и креатива и заканчивая тайм-менеджментом и умением четко и ясно излагать свои мысли.

На программе «X-Lab - комплексное развитие» ваш ребенок сможет научиться:

Запоминать в 3-10 раз больше

Читать в 3-5 раз быстрее

Быть внимательнее и лучше концентрироваться

Эффективно работать с большими объемами информации

Быть самостоятельным и отстаивать свою точку зрения

Управлять своим временем и превращать мечты в цели

Тратить на домашние задания в 2-3 раза меньше времени

Быстро и эффективно учить иностранные языки, осваивать новые науки, решать сложные задачи

Узнает:

Как развить память и освоит скорочтение по методикам спецслужб

Эффективные техники запоминания имен, лиц, цифр, паролей

Эффективное чтение, инструменты для работы с большими объемами информации

Инструменты для эффективного изучения иностранных языков

Навык глубокой концентрации и фокусировки внимания

Техники быстрого устного счета

Приемы и фишки мозга для эффективного обучения

Как получать удовольствие от учебы

Проснется исследовательский дух и желание создавать что-то новое и интересное

Сможет:

Повысить успеваемость в школе и свой авторитет

Решать задачи любой сложности и быстро находить выход из различных ситуаций

Прокачать навыки мышления и памяти так, что они останутся на всю жизнь

Стать увереннее в себе

Достигать выдающихся результатов благодаря прокачке креативности и логики

Договариваться, формировать и отстаивать свое мнение, критически мыслить

Развить свой (на самом деле) огромный потенциал

Использовать возможности своего мозга на максимум

Только практические и интересные занятия, никакой скучной теории, а лишь максимум полезной информации и новые навыки!

Компьютерная академия ШАГ

Тула ул. Советская, 23, 2-й этаж

+7 (4872) 57-48-47, +7 (930) 899-15-65

Официальный сайт: tula.itstep.org

Учебный год уже не за горами. Особенно волнительным он будет для первоклашек и младших школьников. Чтобы ребенок чувствовал себя уверенно, а учеба вызывала меньше стресса, лучше заняться подготовкой к ней уже сейчас.

Школа скорочтения и развития памяти по методике Шамиля Ахмадуллина предлагает решение – курсы для детей от 4 до 6 лет.

Всего за 12 занятий ребенка подготовят к школе: научат чтению, поставят почерк и обучат счету. Помимо этого курс предусматривает занятия по развитию памяти и внимания, логики, способности к нестандартному мышлению и творчеству.

Занятия по подготовке к школе проходят в малых группах до 5 человек, каждый ребенок получает максимум внимания преподавателя. Уроки проходят в игровой форме, так что юный ученик сможет комфортно адаптироваться к школьным занятиям и полюбит учебу.

Ваш ребенок уже ходит в школу, но пока не научился аккуратно писать в тетради? В школе скорочтения помогут и с этим. Курс «Каллиграфия» рассчитан на детей от 6 до 9 лет.

Преподаватели помогут научиться концентрировать внимание на письме, разовьют мелкую моторику, расскажут и покажут как писать красиво и аккуратно. Школьная учительница больше не будет снижать оценки за грязь в тетради!

Курс рассчитан на 10 занятий. Так что ваш младший школьник еще успеет подтянуть навык письма до начала учебного года.

Навык быстрого чтения и умения выделять важное в тексте –один из ключевых в школе. Если его нет, ребенок с младших классов испытывает страх на уроках, боится не успеть или не понять учительницу, упускает азы, а потом пробелы в знаниях накапливаются как снежный ком. Как следствие, пропадает мотивация, стремление к учебе.

Специально для школьников младших классов разработан курс по технике чтения. За 10 занятий ребят научат бегло читать по словам, увеличат скорость чтения вслух. При этом чтение станет более осознанным, ребенку будет просто его понять и пересказать.

Эти навыки пригодятся в течение всей жизни: в школе, в студенчестве и даже на работе.

Запишите ребенка на занятия и подарите ему уверенность в себе с ранних лет!

Школа скорочтения и развития памяти по методике Шамиля Ахмадуллина

Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 8А

Телефон: +7(487)271-73-47

https://tula.turboread.ru

Техническое моделирование – это новый формат образовательных секций 2020 года. Ребенок занимается тем, что ему действительно нравится, при этом получая хорошие знания. В секции технического моделирования «МОЯ ГОНКА» вашего ребенка научат не только собирать миниатюрную копию гоночного болида, но и управлять моделью профессионально.

Ученики секции конструируют и собирают масштабные радиоуправляемые модели как по инструкции, так и с нуля, создавая свой неповторимый болид. Каждая модель разгоняется свыше 100 км/ч. Это не игрушки, а настоящая профессиональная техника.

Каждая модель состоит более чем из 100 запчастей и более 200 болтиков. Каждая деталь повторяет строение запчасти настоящего автомобиля: рычаги, амортизаторы, кулаки, дифференциалы. Дети учатся собирать как электромодели, так и модели с двигателем ДВС.

Обучаясь у нас, ваш ребенок будет знать:

как устроен настоящий автомобиль,

будет понимать работу электродвигателей и двигателей ДВС,

уметь работать с инструментами,

сможет починить несложную технику (чайник, зарядку, фен, кофеварку),

станет с покраской на «ты». Сможет самостоятельно и качественно покрасить любую деталь,

будет понимать «физику» управления машины. Траектория, ускорение, торможение, угол Аккерманна, Кастер – такому даже на курсах экстремального вождения не научат,

основы ПДД. А старшую группу подготовят к сдаче на права.

На каждом этапе обучения сертификаты и дипломы. Прозрачная система обучения. Родители могут онлайн следить за успехами своего ребенка.

А помогут в освоении нового навыка тренерский состав с пятилетним опытом работы с детьми. Титулованные инструкторы (каждый из них чемпион России по автомодельному спорту) научат детей собирать свой уменьшенный гоночный болид.

Еще один важный плюс, о котором хотелось бы рассказать, это соревнования. Ученики клуба часто участвуют в выездных соревнованиях. Один раз в год команда выезжает в Германию. Все расходы на передвижения оплачивает секция.

Возрастные группы:

5–7 лет – КИДС,

8–11 лет – ЮНИОР,

12–16 лет – ЮНИОР+,

От 16 лет – ВЗРОСЛЫЕ.

Стоимость занятий:

Начальный курс:

2500 рублей - 8 групповых занятий.

1500 рублей - 4 групповых занятия.

Продвинутый курс (он подойдет для тех, кто хочет построить спортивную карьеру в автомодельном спорте):

3500 рублей - 8 групповых занятий.

2500 рублей - 4 групповых занятия.

Доступны персональные тренировки. Многодетным семьям скидки.

Первое пробное занятие бесплатно.

Секция технического моделирования «МОЯ ГОНКА»

Адрес: Тула, Жуковского, 29, 3 этаж.

Телефон: +7(910)558-6469

http://моягонка.рф