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Выходные в Туле: 14-16 августа

Выходные в Туле: 14-16 августа

В программе выходных: болеем за наших, учимся танцевать джазовые танцы, прикасаемся к истории родного края и смотрим на кошек!

Танцевальная пятница в «Типографии»

Когда: 14 августа, пятница, 19.00.
Где: КЦ «Типография».
Вход: свободный взнос.
 
Танцевальная пятница в «Типографии»

«Типография» открывает серию летних танцевальных вечеров. Каждую пятницу в 19.00 будут проходить встречи, состоящие из открытых мастер-классов и непосредственно танцевальной практики (джемов). Формат таков: сначала обучение движениям, а затем попытки делать их под музыку.
Вас научат импровизировать как сольно, так и в парах. Включать будут джаз, электросвинг и, возможно, немножко рок-н-ролла. Вы научитесь слушать
и понимать эту музыку. Движения покажут преподаватели джазовых танцев Ксения Сапрыкина и Филипп Быков. 
 
Важная составляющая танцевального вечера – это общение. Приходите одни или с друзьями, знакомьтесь и общайтесь. Дресс-кода нет (кроме удобной обуви конечно), танцевальный опыт не требуется.
 

Матч «Арсенал» — «Уфа»

Когда: 14 августа, пятница, 18.00.
Стоимость: 150-500 рублей.
Где посмотреть: центральный стадион «Арсенал», также игру транслирует телеканал «Матч Премьер».

Согласно санитарному регламенту Тинькофф Чемпионат России по футболу среди команд сезона 2020/21 билеты на матч «Арсенал» - «Уфа» будут реализоваться онлайн! Приобрести их можно с 12 по 14 августа по ссылке.
 

Выставка интерактивный музея роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: среда-воскресенье, с 11.00 до 20.00. 
Стоимость: от 190 рублей.

С 29 июля на территории парка «Патриот Тула» начал работу интерактивный музей роботов и технологий «Сфера будущего». В музее представлена выставка из более чем 30 больших и маленьких роботов из России и других стран мира.  
Подробности на фабрикабудущего.рф и сообществе музея в «ВКонтакте».
 

Мастер-классы по рукоделию в музее «Тульские древности»

Когда: 1-31 августа (по выходным).

Где: музей «Тульские древности».

Музей «Тульские древности» приглашает провести эти выходные с пользой.
5 выходных в августе – и для каждого 5 новых занимательных уроков подготовила мастерица Екатерина Зернова. В этом месяце будут работать с бумагой и творить из чистого листа удивительные миры, но не забудут также про любимое валяние из шерсти.
 

С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

 

Фотовыставка-шанс в экзотариуме

Когда: 6-31 августа.

Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция).

8 августа отмечается Международный день кошек. В преддверии этого замечательного праздника всех усатых - полосатых Тульский Экзотариум подготовил фотовыставку.  

В объектив фотографа попали животные, которые в настоящий момент живут в условиях передержки и остро нуждаются в любящем хозяине и собственном доме. Любую понравившуюся кошку «с картинки» посетители смогут забрать домой! Эта фотовыставка станет дополнением к авторской выставке фигурок кошек из коллекции тульского журналиста и фотографа, члена Союза журналистов России, члена международной организации писателей «Международный литературный фонд (Литфонд)» Игоря Копытова. 
 

Выставка «Великий  Болгар. Цивилизация на Волге»

Когда: с 12 августа.

Где: музейный комплекс «Куликово поле».

12 августа в Музее Куликовской битвы в Моховом открылась новая выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге». В партнерстве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником Куликово поле представляет новый проект, посвященный истории крупнейшего торгового центра на реке Волге и одного из центров Золотой Орды. Подобных по масштабу выставок за пределами Болгарского
музея-заповедника еще не было. Событие приурочено к празднованию
100-летия республики Татарстан.

 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo. 

Мой шпион

Самый суровый агент ЦРУ, выполняя сверхсекретное задание, случайно попадает на камеру 9-летней девчонки. Софи готова сохранить все в строжайшей тайне, если Джей-Джей научит ее быть настоящей шпионкой.

 

Секрет

Когда сильный шторм разрушает дом молодой вдовы с тремя детьми, на пороге появляется таинственный незнакомец. Всего за несколько дней загадочный гость объединяет семью и помогает им найти новый смысл в жизни. Он открывает им Секрет, который может изменить все.

 

Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности! 

 
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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 14:05 +1
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Выходные в Туле

Выходные в Туле

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