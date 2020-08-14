Выходные в Туле: 14-16 августа
В программе выходных: болеем за наших, учимся танцевать джазовые танцы, прикасаемся к истории родного края и смотрим на кошек!
Танцевальная пятница в «Типографии»
Где: КЦ «Типография».
Вход: свободный взнос.
«Типография» открывает серию летних танцевальных вечеров. Каждую пятницу в 19.00 будут проходить встречи, состоящие из открытых мастер-классов и непосредственно танцевальной практики (джемов). Формат таков: сначала обучение движениям, а затем попытки делать их под музыку.
и понимать эту музыку. Движения покажут преподаватели джазовых танцев Ксения Сапрыкина и Филипп Быков.
Матч «Арсенал» — «Уфа»
Когда: 14 августа, пятница, 18.00.
Стоимость: 150-500 рублей.
Где посмотреть: центральный стадион «Арсенал», также игру транслирует телеканал «Матч Премьер».
Согласно санитарному регламенту Тинькофф Чемпионат России по футболу среди команд сезона 2020/21 билеты на матч «Арсенал» - «Уфа» будут реализоваться онлайн! Приобрести их можно с 12 по 14 августа по ссылке.
Выставка интерактивный музея роботов и технологий «Сфера будущего»
Когда: среда-воскресенье, с 11.00 до 20.00.
Стоимость: от 190 рублей.
Подробности на фабрикабудущего.рф и сообществе музея в «ВКонтакте».
Мастер-классы по рукоделию в музее «Тульские древности»
Где: музей «Тульские древности».
С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.
Фотовыставка-шанс в экзотариуме
Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция).
8 августа отмечается Международный день кошек. В преддверии этого замечательного праздника всех усатых - полосатых Тульский Экзотариум подготовил фотовыставку.
Выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге»
Где: музейный комплекс «Куликово поле».
12 августа в Музее Куликовской битвы в Моховом открылась новая выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге». В партнерстве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником Куликово поле представляет новый проект, посвященный истории крупнейшего торгового центра на реке Волге и одного из центров Золотой Орды. Подобных по масштабу выставок за пределами Болгарского
музея-заповедника еще не было. Событие приурочено к празднованию
100-летия республики Татарстан.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Самый суровый агент ЦРУ, выполняя сверхсекретное задание, случайно попадает на камеру 9-летней девчонки. Софи готова сохранить все в строжайшей тайне, если Джей-Джей научит ее быть настоящей шпионкой.
Когда сильный шторм разрушает дом молодой вдовы с тремя детьми, на пороге появляется таинственный незнакомец. Всего за несколько дней загадочный гость объединяет семью и помогает им найти новый смысл в жизни. Он открывает им Секрет, который может изменить все.
Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности!