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Назад в будущее: чем жили туляки в августе прошлого года

Назад в будущее: чем жили туляки в августе прошлого года

Что было интересного в Тульской области год назад? 

Этой подборкой мы завершаем наш фотопроект «Назад в будущее». В сентябре в регион вернется концертная жизнь, а значит, будет много новых интересных событий!

А пока в нашей фотоподборке самые яркие события августа прошлого года. Давайте вместе вспомним, что мы делали год назад.

 

«Адская кухня» на набережной. Известный кулинар и ведущий популярного шоу «На ножах» Константин Ивлев накормил туляков эксклюзивными блюдами. Помните, сколько народу тогда собралось на Казанской набережной? Очень и очень много.

Галерея
Назад в прошлое: август, Фото: 1
Назад в прошлое: август, Фото: 2
Назад в прошлое: август, Фото: 3
Назад в прошлое: август, Фото: 4
Назад в прошлое: август, Фото: 5
Назад в прошлое: август, Фото: 6
Назад в прошлое: август, Фото: 7
Назад в прошлое: август, Фото: 8
Назад в прошлое: август, Фото: 9
Назад в прошлое: август, Фото: 10
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Футбол. По-прежнему грустим о заполненных трибунах Центрального стадиона. И продолжаем болеть за «Арсенал» в перчатках и масках.

Галерея
Назад в прошлое: август, Фото: 1
Назад в прошлое: август, Фото: 2
Назад в прошлое: август, Фото: 3
Назад в прошлое: август, Фото: 4
Назад в прошлое: август, Фото: 5
Назад в прошлое: август, Фото: 6
Назад в прошлое: август, Фото: 7
Назад в прошлое: август, Фото: 8
Назад в прошлое: август, Фото: 9
Назад в прошлое: август, Фото: 10
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Металл, блюз и секс-панки. В Туле отгремел мощный музыкальный фестиваль «Версия» — только для поклонников гаражного рока. Были там?

Галерея
Назад в прошлое: август, Фото: 1
Назад в прошлое: август, Фото: 2
Назад в прошлое: август, Фото: 3
Назад в прошлое: август, Фото: 4
Назад в прошлое: август, Фото: 5
Назад в прошлое: август, Фото: 6
Назад в прошлое: август, Фото: 7
Назад в прошлое: август, Фото: 8
Назад в прошлое: август, Фото: 9
Назад в прошлое: август, Фото: 10
показать все фотографии
День флага. Праздник отметили очень ярко — фестивалем красок на набережной.
Галерея
Назад в прошлое: август, Фото: 1
Назад в прошлое: август, Фото: 2
Назад в прошлое: август, Фото: 3
Назад в прошлое: август, Фото: 4
Назад в прошлое: август, Фото: 5
Назад в прошлое: август, Фото: 6
Назад в прошлое: август, Фото: 7
Назад в прошлое: август, Фото: 8
Назад в прошлое: август, Фото: 9
показать все фотографии
Лодочная станция. Оказывается, почти все самые интересные события в прошлом августе происходили на нашей набережной. Лодочная станция тоже тут открылась!
Галерея
Назад в прошлое: август, Фото: 1
Назад в прошлое: август, Фото: 2
Назад в прошлое: август, Фото: 3
Назад в прошлое: август, Фото: 4
Назад в прошлое: август, Фото: 5
Назад в прошлое: август, Фото: 6
Назад в прошлое: август, Фото: 7
Назад в прошлое: август, Фото: 8
Назад в прошлое: август, Фото: 9
Назад в прошлое: август, Фото: 10
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Концерт «На-на». На фестивале «Среднерусская возвышенность» в «Золотом городе» выступил первый в истории России мужской бэнд, сводивший с ума миллионы поклонниц. Зажигали под их песни?
 
«Театральный дворик»: На три дня Тула стала театральной столицей России. Международный фестиваль уличных театров собрал около 500 артистов из пяти стран мира: России, Украины, Белоруссии, Испании и Перу. Коллективы выступили на 17 площадках, которые развернулись в самом сердце Тулы: на улице Металлистов, Набережной, в Кремле, ТЦ «Гостиный двор».
 
Мощные спортсмены. Чемпионат Тульской области по стритлифтингу собрал самых сильных атлетов. В августе 2019 года в нашем регионе впервые прошли соревнования по этому виду спорта. Это было, и правда, мощно!
 
Старинные вывески. Всей Тулой собирали деньги на реконструкцию этих надписей и собрали! Вывески красуются на здании военной прокуратуры на ул. Советской.
 

«Школодром». Традиционным слободским фестивалем мы провожали лето и встречали осень. Было здорово! Скучаем по вам, наши школодромовцы! В этом году, к сожалению, мероприятие не состоится.

Галерея
Назад в прошлое: август, Фото: 1
Назад в прошлое: август, Фото: 2
Назад в прошлое: август, Фото: 3
Назад в прошлое: август, Фото: 4
Назад в прошлое: август, Фото: 5
Назад в прошлое: август, Фото: 6
Назад в прошлое: август, Фото: 7
Назад в прошлое: август, Фото: 8
Назад в прошлое: август, Фото: 9
Назад в прошлое: август, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 13:52 +2
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