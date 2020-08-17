Назад в будущее: чем жили туляки в августе прошлого года

Что было интересного в Тульской области год назад?

Этой подборкой мы завершаем наш фотопроект «Назад в будущее». В сентябре в регион вернется концертная жизнь, а значит, будет много новых интересных событий!

А пока в нашей фотоподборке самые яркие события августа прошлого года. Давайте вместе вспомним, что мы делали год назад.

«Адская кухня» на набережной. Известный кулинар и ведущий популярного шоу «На ножах» Константин Ивлев накормил туляков эксклюзивными блюдами. Помните, сколько народу тогда собралось на Казанской набережной? Очень и очень много.

Футбол. По-прежнему грустим о заполненных трибунах Центрального стадиона. И продолжаем болеть за «Арсенал» в перчатках и масках.

Металл, блюз и секс-панки. В Туле отгремел мощный музыкальный фестиваль «Версия» — только для поклонников гаражного рока. Были там?

День флага. Праздник отметили очень ярко — фестивалем красок на набережной.

«Школодром». Традиционным слободским фестивалем мы провожали лето и встречали осень. Было здорово! Скучаем по вам, наши школодромовцы! В этом году, к сожалению, мероприятие не состоится.