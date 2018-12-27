Куда обратиться в Туле, чтобы избавиться от зависимости
Обзор наркологических клиник от Myslo.
Экстренная наркологическая помощь в клинике «Лечебное дело»
Зависимость от алкоголя разрушает вашу жизнь, работу, взаимоотношения с родными и близкими? Вам помогут настоящие профессионалы своего дела — опытные врачи-наркологи!
Наркологические услуги клиники «Лечебное дело»:
- Капельницы на дому (круглосуточно).
- Вывод из запоя любой сложности.
- Лечение в амбулатории и в стационаре.
- Все виды кодирования: «Торпедо», «Аквилонг», «Абстинол», «Вивитрол» («Налтрексон»), по Довженко, гипноз Эриксона.
- Имплантация препарата «Эспераль».
- ТЭС-терапия.
- Лечение табакокурения, игромании.
- Психотерапия фобий, неврозов.
Почему именно «Экстренная наркологическая помощь»?
- В случае необходимости, нарколог экстренно приедет к пациенту домой в течение 30−40 минут!
- Бесплатная помощь родным — поддержка близких и работа с «со-зависимостью».
- Быстрое прерывание запоя — через 2 часа после звонка в клинику… пациент почувствует облегчение, а через 16 часов станет работоспособен!
- Полное очищение выведет из организма токсины и алкоголь.
- Здесь не просто проводят процедуры, а ЛЕЧАТ. Более 82% ремиссии — выздоровления! При условии соблюдения пациентом всех рекомендаций.
- Госпитализация в наркологический стационар и отдельное VIP-отделение, с условиями повышенной комфортности.
В тяжелой ситуации без постоянного профессионального присмотра и помощи врача-нарколога обойтись невозможно. Кроме того, изоляция от провоцирующего общества пойдет больному на пользу.
Помощь каждому пациенту оказывается анонимно и круглосуточно.
Будьте здоровы и начните новую жизнь с помощью специалистов клиники «Лечебное дело»!
Тула, проспект Ленина, 112, 2-й этаж.
8 (4872) 79-07-17,
При заказе с сайта 10% скидка!
Наркологический кабинет доктора Сивериной
Жанна Геннадьевна Сиверина уже 30 лет занимается наркологической помощью пациентам, которые хотят изменить свою жизнь, и избавиться от алкоголизма. У этого специалиста огромный успешный опыт работы как в государственном лечебном учреждении, так и в собственном центре помощи.
В своей работе Жанна Геннадьевна использует методику
А. Р. Довженко.
Он является одним из наиболее эффективных в избавлении от алкогольной зависимости.
Методика состоит из нескольких этапов, в процессе которых у пациента формируется положительная установка на трезвость, устраняется влечение и равнодушное отношение к алкоголю и стремлением к воздержанию.
Главный принцип успешности лечения — добровольное и сознательное решение человека.
Если ваш близкий решил бросить пить, помогите ему. Во время лечения для него особенно важна поддержка родных, чтобы в период длительного воздержания от алкоголя (ремиссии), он получил возможность оглянуться на своё прошлое, сделав правильный вывод, не испытывая отрицательных эмоций и стойко перенося стресс.
Избавиться от алкоголизма можно! Уже не одна тысяча пациентов, получивших помощь в наркологическом кабинете доктора Сивериной, и изменившие свою жизнь к лучшему, подтвердили это.
Если вам нужна помощь, чтобы начать новую жизнь, приходите к доктору
Сивериной Жанне Геннадьевне!
Тула, улица Галкина, 16, кабинет 307
8 (953) 961-58-88
СпасениЕ+, клиника наркологии и психотерапии
Сегодня в каждой третьей семье имеется человек, который страдает алкоголизмом. Победить эту серьёзную болезнь самостоятельно в большинстве случаев невозможно. Для её лечения нужен комплексный подход и главное — желание самого пациента вернуться к трезвой жизни, а также поддержка его близких.
Если вы решили отказаться от пагубной привычки, обращайтесь к профессионалам — в клинику «СпасениЕ+».
Квалифицированные врачи клиники тщательно обследуют пациента, и назначат соответствующее лечение. Здесь используются различные программы, которые подбираются с учётом индивидуальных потребностей.
Лечение алкоголизма может проводиться как амбулаторно, так и с выездом нарколога на дом.
Услуги клиники «СпасениЕ+»:
- Выведение из запоя;
- Капельницы;
- Кодирование медикаментозными препаратами (Торпедо, SIT, NIT, MST, Suspensio Suggestone, Тетлонг, Дисульфирам, Вивитрол и др.);
- Кодирование гипнозом по методу Довженко;
- Иглоукалывание;
- Электроимпульсная терапия;
- Лечение табакокурения.
Не ждите, что болезнь пройдёт сама. Приходите в «СпасениЕ+» и начните новую полноценную трезвую жизнь!
Опытные врачи клиники «СпасениЕ+» определят причины алкоголизма и назначат оптимальное лечение препаратами и методиками последнего поколения.
Цены в клинике «СпасениЕ+» доступны, а лечение проводится анонимно и конфиденциально.
Лечиться здесь можно как амбулаторно, так и с выездом нарколога на дом.
Тула, Новомосковское шоссе, 2, офис 6