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Куда обратиться в Туле, чтобы избавиться от зависимости

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Куда обратиться в Туле, чтобы избавиться от зависимости

Обзор наркологических клиник от Myslo.

Экстренная наркологическая помощь в клинике «Лечебное дело»

Зависимость от алкоголя разрушает вашу жизнь, работу, взаимоотношения с родными и близкими? Вам помогут настоящие профессионалы своего дела — опытные врачи-наркологи!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Наркологические услуги клиники «Лечебное дело»:

  • Капельницы на дому (круглосуточно).
  • Вывод из запоя любой сложности.
  • Лечение в амбулатории и в стационаре.
  • Все виды кодирования: «Торпедо», «Аквилонг», «Абстинол», «Вивитрол» («Налтрексон»), по Довженко, гипноз Эриксона.
  • Имплантация препарата «Эспераль».
  • ТЭС-терапия.
  • Лечение табакокурения, игромании.
  • Психотерапия фобий, неврозов.

Почему именно «Экстренная наркологическая помощь»?

  1. В случае необходимости, нарколог экстренно приедет к пациенту домой в течение 30−40 минут!
  2. Бесплатная помощь родным — поддержка близких и работа с «со-зависимостью».
  3. Быстрое прерывание запоя — через 2 часа после звонка в клинику… пациент почувствует облегчение, а через 16 часов станет работоспособен!
  4. Полное очищение выведет из организма токсины и алкоголь.
  5. Здесь не просто проводят процедуры, а ЛЕЧАТ. Более 82% ремиссии — выздоровления! При условии соблюдения пациентом всех рекомендаций.
  6. Госпитализация в наркологический стационар и отдельное VIP-отделение, с условиями повышенной комфортности.
 
Если человек, больной зависимостью, находится в тяжелом психическом и физическом состоянии, представляет угрозу окружающим и себе, не может самостоятельно избавиться от зависимости, врач порекомендует госпитализацию в наркологический стационар. Там ему окажут психологическую помощь, и проведут процедуры по выведению вредных веществ и токсинов из организма.
 

В тяжелой ситуации без постоянного профессионального присмотра и помощи врача-нарколога обойтись невозможно. Кроме того, изоляция от провоцирующего общества пойдет больному на пользу.

Помощь каждому пациенту оказывается анонимно и круглосуточно.

Будьте здоровы и начните новую жизнь с помощью специалистов клиники «Лечебное дело»!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Тула, проспект Ленина, 112, 2-й этаж.

8 (4872) 79-07-17, 8 (930) 799-03-03, 8 (961) 15−03−777.

При заказе с сайта 10% скидка!

kodirovanie-tula.ru

 

Наркологический кабинет доктора Сивериной

Жанна Геннадьевна Сиверина уже 30 лет занимается наркологической помощью пациентам, которые хотят изменить свою жизнь, и избавиться от алкоголизма. У этого специалиста огромный успешный опыт работы как в государственном лечебном учреждении, так и в собственном центре помощи.

В своей работе Жанна Геннадьевна использует методику А. Р. Довженко.

Он является одним из наиболее эффективных в избавлении от алкогольной зависимости.

Методика состоит из нескольких этапов, в процессе которых у пациента формируется положительная установка на трезвость, устраняется влечение и равнодушное отношение к алкоголю и стремлением к воздержанию.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Главный принцип успешности лечения — добровольное и сознательное решение человека.

Если ваш близкий решил бросить пить, помогите ему. Во время лечения для него особенно важна поддержка родных, чтобы в период длительного воздержания от алкоголя (ремиссии), он получил возможность оглянуться на своё прошлое, сделав правильный вывод, не испытывая отрицательных эмоций и стойко перенося стресс.

Избавиться от алкоголизма можно! Уже не одна тысяча пациентов, получивших помощь в наркологическом кабинете доктора Сивериной, и изменившие свою жизнь к лучшему, подтвердили это.

Если вам нужна помощь, чтобы начать новую жизнь, приходите к доктору Сивериной Жанне Геннадьевне!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

 

Тула, улица Галкина, 16, кабинет 307
8 (953) 961-58-88

siverina.ru

 

СпасениЕ+, клиника наркологии и психотерапии

Сегодня в каждой третьей семье имеется человек, который страдает алкоголизмом. Победить эту серьёзную болезнь самостоятельно в большинстве случаев невозможно. Для её лечения нужен комплексный подход и главное — желание самого пациента вернуться к трезвой жизни, а также поддержка его близких.

Если вы решили отказаться от пагубной привычки, обращайтесь к профессионалам — в клинику «СпасениЕ+».

Квалифицированные врачи клиники тщательно обследуют пациента, и назначат соответствующее лечение. Здесь используются различные программы, которые подбираются с учётом индивидуальных потребностей.

Лечение алкоголизма может проводиться как амбулаторно, так и с выездом нарколога на дом.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Услуги клиники «СпасениЕ+»:

  • Выведение из запоя;
  • Капельницы;
  • Кодирование медикаментозными препаратами (Торпедо, SIT, NIT, MST, Suspensio Suggestone, Тетлонг, Дисульфирам, Вивитрол и др.);
  • Кодирование гипнозом по методу Довженко;
  • Иглоукалывание;
  • Электроимпульсная терапия;
  • Лечение табакокурения.

Не ждите, что болезнь пройдёт сама. Приходите в «СпасениЕ+» и начните новую полноценную трезвую жизнь!

Опытные врачи клиники «СпасениЕ+» определят причины алкоголизма и назначат оптимальное лечение препаратами и методиками последнего поколения.

Цены в клинике «СпасениЕ+» доступны, а лечение проводится анонимно и конфиденциально.

Лечиться здесь можно как амбулаторно, так и с выездом нарколога на дом.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 

Тула, Новомосковское шоссе, 2, офис 6
8 (4872) 28-15-00, 8 (915) 784-33-00

spasenieplus.ru

вчера, в 09:00 0
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