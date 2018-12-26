Туляки выбрали три лучших хостела-2018

С 26 ноября по 26 декабря мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие хостелы в Туле. Теперь мы знаем, где туляки посоветуют остановиться гостям нашего города.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 26 декабря, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов. Итоговый рейтинг отличается после вычета накруток.

Победителем голосования стал хостел «Катарина» — он набрал 915 голосов!

Второе место и 477 голосов получил хостел «Клуб путешественников».

Третье место и 458 голосов туляки отдали хостелу «Апельсин».

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание хостела.

Хостелы, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг хостелов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.