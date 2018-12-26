Туляки выбрали три лучших хостела-2018
Итоги народного голосования на Myslo.
С 26 ноября по 26 декабря мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие хостелы в Туле. Теперь мы знаем, где туляки посоветуют остановиться гостям нашего города.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 26 декабря, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов. Итоговый рейтинг отличается после вычета накруток.
Победителем голосования стал хостел «Катарина» — он набрал 915 голосов!
Второе место и 477 голосов получил хостел «Клуб путешественников».
Третье место и 458 голосов туляки отдали хостелу «Апельсин».
Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание хостела.
Хостелы, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг хостелов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.