Лариса Гузеева: «На телевидении никто не одевается хуже, чем я»

«Я не пою, не танцую, не рассказываю анекдоты, не читаю стихи. Поэтому давайте просто поговорим. Я постараюсь быть с вами максимально откровенной», – сказала телезвезда и ответила на вопросы зрителей.

«Я закомплексована с ног до головы»

– Лариса, Вы являетесь эталоном красоты и женственности, а кто является образцом для Вас?

– Что вы, я вся закомплексована с ног до головы! Лет с 30 я начала одеваться, как бабушка, – скучно, просто и закрыто, как в футляре. Вы, наверное, знаете, что хуже меня в «Останкино» не одевается никто. В соцсетях мне пишут, что моего художника по костюмам и гримера надо расстрелять. Я так и не нашла свой стиль, стесняюсь себя, и «Модный приговор» по мне плачет.

Для меня авангард уже то, что я перекрасилась, – когда год назад умерла мамочка, я стала совсем седая...

Но мне всегда нравились женщины смелые – такие одесситки, волосастые, ногтястые, грудастые, губастые. Мне нравится их рассматривать, но себе я такого позволить не могу.

– Как Вам удается сохранять молодость?

– Ничего я не сохранила – выгляжу на свой возраст. Расплылась, как почти все российские женщины с картофельно-макаронным детством. На лице – здесь отстригла, тут вколола, там замазала. Чудес не бывает.

«Играть бабушек пока не готова»

– Кроме «Давай поженимся!» что еще происходит в Вашем творчестве?

– Мне предложили моноспектакль в стихах на полтора часа. Я в таком ужасе! Когда я работала в театре, перед каждым спектаклем рыдала за кулисами и говорила: «Зачем мне это нужно? У меня всё хорошо, мне есть на что жить, зачем мне это?» Я умирала от страха, у меня пересыхало во рту, я теряла сознание... И этот страх есть перед каждым новым проектом. А тут – одна на сцене, монолог-обращение матери к дочери на полтора часа, да еще и в стихах! Даже боюсь себе это представлять и пока не хочу об этом думать.

– Вы сейчас снимаетесь в кино?

– Предложения есть, потому что сейчас снимается очень много сериалов и работа находится для всех. Но я пока не могу: есть что-то, что меня смущает. Если только нужда заставит или я почувствую, что я уже могу играть бабушек, – тогда с удовольствием.

– С какими режиссерами Вам больше всего нравилось работать?

– Я очень любила Игоря Апасина (Лариса Гузеева играла в его работах «Маросейка, 12», «Граффити». – Прим. авт.), потому что он меня тоже любил, и я его не боялась.

В фильме «Граффити» (2005 г.) Гузеева сыграла сумасшедшую.

Есть актеры, которые работают на сопротивлении: если они не нравятся режиссеру, для них это стимул перешагнуть через себя, и они начинают играть гениально. Я же в таких ситуациях зажимаюсь и ничего не могу сделать. Мне нужно говорить (хотя бы врать на ушко), что я самая лучшая, и тогда я в благодарность стремлюсь доказать, что я могу еще лучше. Игорь меня любил, доверял мне, мне было с ним спокойно, и мои роли у него становились призовыми. Это как в семье: когда муж тебя любит, ты расцветаешь.

– В жизни Вы такая же, как в телевизоре?

– Моя дочь, когда была маленькая, как-то сказала: «Почему ты только в телевизоре улыбаешься, а дома или орешь, или плачешь?» Понимаете, на телевидении даже волос не упадет с головы, если это не обговорено заранее.

В программе у меня тот образ, который придумали продюсеры, и он ко мне не имеет никакого отношения.

Я не так одеваюсь, не так разговариваю, я не такая всезнающая, ни к кому не лезу с расспросами и никому не раздаю советы.

– Трудно быть знаменитым человеком?

– Трудно быть узнаваемым. Мне ведь тоже хочется иногда ходить в трениках, кедах, толстовке и без макияжа. Но не могу. И без того постоянно подходит кто-нибудь – в магазине или аэропорту: «Милая моя, что ж вы так распустились? Вот посмотрите, мне 75, а я в одной поре, а вы куда так разожрались?» Или: «Что это вы перекрасились? Думаете, стали моложе? Вам не идет, ну-ка вернитесь в свой прежний цвет! Вам только лесть нравится слушать? А я вам правду скажу!» И я стою, краснею, вокруг собирается народ… Вот с этой стороны узнаваемость очень тяжела.

– Как реагируете на сплетни за спиной?

– Каждый раз погибаю от обиды, боли и жалости к самой себе. Мне кажется, что это всё так незаслуженно: за что мне эти злоба, клевета и ненависть? А вот к критике отношусь нормально, критика – это когда тебе помогают. Когда я играла в спектакле «Мышеловка» по Агате Кристи и мы гастролировали в Сибири, был собачий холод, и я позволила себе утеплиться – надела поверх костюма какой-то шарфик. Подумала: откуда зрителю знать, во что я должна быть одета? И я помню, как мой партнер, актер Саша Феклистов, схватил меня за руку так, что я думала, он вырвет ее из плеча, и сказал: «Мало того, что ты плохо играла из-за этого шарфа, потому что все время его теребила, как ты вообще посмела его надеть?» Вот это критика, после которой ты понимаешь, как работать, занимаешься самовоспитанием и больше ничего не нарушаешь. А когда говорят за спиной – переживаю до слез.

«Моей самой большой любовью была мама»

– У Вас есть друзья?

– Мне кажется, дружба может быть до определенного возраста, когда у тебя очень много времени и энергии. Не зря же кто-то сказал, что дружба – понятие круглосуточное. Сейчас я уже не могу ни с кем встречаться, потому что или устала и отсыпаюсь, или у меня куча дел по дому. Поэтому вру друзьям, что я куда-то уехала или как раз собираюсь.

Я очень сожалею о том, что уже не могу, как в молодости, провести с подругами весь день: с утра сходить в баньку, потом в магазин за курочкой и вином, затем часами сидеть разговаривать – и время тянется так долго… Сейчас у меня на это нет сил.

Мамочка, мой ангел, в последние годы заменила мне всех подруг. Мы всё делали вместе: и винца выпить, и лапшу домашнюю приготовить, и поговорить на любые темы. Я была абсолютно мамина дочка, все говорили, что у нас с ней пуповина так и не оборвалась.

И когда все мечтали выйти замуж, я мечтала всегда жить с мамой.

Как только она овдовела больше 20 лет назад, я ее забрала к себе, и без нее не было ни одного дня, ни одного отпуска. Она была моей самой большой любовью и дружбой.

Лариса Гузеева с мамой Альбиной Андреевной. Источник фото: express-novosti.ru.

– Ваши отношения с дочерью похожи на отношения с мамой?

– Совсем нет. Когда родилась Лелька, на меня навалилось очень много работы, я должна была тянуть семью. Часто уезжала на гастроли. И дочка начала называть бабушку мамой. Были ситуации, когда я звала дочку в гости к подругам, а она говорила: «Сейчас я у мамы спрошу». Мы отъезжали пару километров от дома, и она начинала плакать, потому что хотела вернуться к маме. Когда мама уехала в санаторий, дочка как будто мужа похоронила: нашла в корзине с бельем ее ночную сорочку и спала с ней.

Я злилась, ревновала, мне казалось, что я показываю ей интересную жизнь, а она была так влюблена в мою маму, что не хотела больше ничего и никого.

Мама умерла, и она горюет по ней так же, как я. У нее вся комната обклеена ее фотографиями. Дочь боготворила ее так же, как я, а меня считала противной старшей сестрой, которая всё запрещает, заставляет учиться, надевать теплые штаны. Может быть, со временем наши отношения изменятся, но пока это очень тяжело.

Дочери Ларисы Ольге сейчас 19 лет. Фото из инстаграма артистки @_larisa_guzeeva_.

«Муж мстит мне за мою молодость»

– С мужем Вы сейчас живете?

– Живу ли я с ним? Мы не разведены, мы вместе – ну конечно, мы живем (смеется). Игорь нашел свою нишу, он занимается прекрасным делом, которое ему нравится. И он мстит мне за прошлые годы, когда я постоянно уезжала по работе. Сейчас он часто бывает в командировках, а я отслеживаю его в соцсетях в обнимочку с барышнями.

С мужем Игорем Бухаровым. Фото woman.ru.

– Почему охладевают отношения после нескольких лет супружеской жизни? Нет прежнего влечения, секс превратился в обязанность…

– Это вообще не моя сильная сторона. Я человек нервный, легко возбудимый, да еще и аллергик – всю жизнь на антигистаминных. Если выпью, у меня начинается тремор, а мужчины думают, что это темперамент.

Но я, как говорят в Одессе, «как риба камбала»: страсть – это не моя история. Слава Богу, что детей успела родить (смеется).

Мужчинам с этим проще, а женщинам столько всего приходится сделать – купить себе что-то новое, на эпиляцию сходить. Оно вам надо, скажите? Столько интересного вокруг – почитайте, сходите куда-нибудь. Я, например, лучше огурцы посолю.

– В Вашей семье есть традиции?

– Да, и их много! Я в этом смысле очень зашоренная: у меня есть «парадная» посуда, которая достается только по особым случаям, есть скатерти на Новый год и Пасху, есть специальная корзинка для пасхальных яиц. Помните, как было раньше: не трогай горошек и майонез, это на праздник! Вот у меня так же.

У нас есть день семьи, когда приезжают дети, а я с вечера начинаю готовить, причем у всех разные вкусы, и я подо всех подстраиваюсь. Пеку хлеб, квашу капусту, зажариваю гуся. Жаль, что Новый год дети больше не проводят с нами – у них свои компании.

– У Вас есть любимое блюдо, которое можно приготовить быстро, но подать с изыском?

– Во мне умерли повар, уборщица, нянька и прачка. Хотя муж говорит, что они не умерли, и это правда. Я нахожу какое-то успокоение, радость, когда готовлю.

Что касается любимых блюд – я же с Урала, поэтому пельменная истеричка. А вот про изыск – это не ко мне: я могу вкусно приготовить, но у меня нет сил красиво подать. Когда приходят подружки, ставлю на стол всё сразу – первое, второе, компот – чтобы не бегать, и помидоры и огурцы прямо в банках.

В своем Инстаграме @_larisa_guzeeva_ артистка выкладывает фото заготовок и рецепты блюд. Правда, пока их немного: в аккаунте Ларисы всего 28 публикаций. А подписчиков, несмотря на это, — больше миллиона.

«Не будите во мне Вадима!»

– Ваше имя Вам нравится?

– Имя мне выбрала мама. Она, кстати, до последней минуты перед родами думала, что у нее будет мальчик, хотела назвать сына Вадимом, но родилась я и была названа Ларисой. Поэтому я всем говорю: во мне есть Вадим, и его не стоит будить – если он просыпается, всем становится плохо (смеется). А имя Лариса мне нравится.

– Вы умеете прощать?

– Я злопамятная. Если человек меня сильно обидел – как косой по ногам, что подняться не можешь, – я его прощаю, но прошу больше никогда со мной не общаться и забыть, что я есть. Не могу после подлости или предательства снова делать вид, что всё хорошо. Не убивайте себя обидой и страданиями, просто забудьте, вычеркните человека из своей жизни. Вас никто не заставляет возвращаться в отношения, которые разрушают.

– У Вас есть чувство юмора?

– Я реагирую на юмор. Вчера была на концерте Юры Гальцева и думала, что меня разорвет: у меня текли слезы, размазался макияж, я хватала за руки соседей по креслу. Мне кажется, что человек с чувством юмора – не тот, который пытается ежесекундно шутить, а тот, кого можно рассмешить. Меня – можно, а шутить я не умею и в этом плане, наверное, скучный человек.

– Верите в гороскопы и приметы?

– В гороскопы никогда не верила: мне казалось, что бездельники придумали их, чтобы не работать. А сейчас, когда я уже 12-й сезон работаю с астрологом Василисой Володиной, я понимаю, что гороскопы имеют место. Вижу по участникам наших программ, что представители одного знака даже внешне бывают похожи.

Я знаю, что нельзя быть верующим человеком и поддаваться приметам. Но как в них не верить, если во сне ты видишь рыбу, а потом выясняется, что ты беременна? Сто процентов из ста: две рыбы во сне – и двое детей. Кстати, то, что у меня всего двое детей, — моя самая большая печаль.

Я была бы счастлива, если бы у меня был с десяток детей или хотя бы с пяток. Завидую всем многодетным. Двое детей – это мало.

«Быть одному противоестественно»

– В программе «Давай поженимся!» все реально или это шоу?

– Если бы наши участники были актерами и играли так, что синеют губы, дергаются глаза, разбивает паралич прямо в эфире, – им бы всем дали «Оскар». Конечно, это всё – люди с улицы, настоящие, многие из них поженились, родили детей. Мало того, некоторые уже успели развестись и приходят к нам по второму кругу!

– Вы ведете программу уже 11 лет – Вам не надоело?

– Это всё равно что сказать хирургу: не надоело ли тебе вырезать аппендицит? Может, хочешь делать операции на сердце или на глазах? Телевидение – это моя работа, она не может надоесть. Если бы ко мне выстроилась очередь из режиссеров – Кончаловский, Спилберг – я бы бросила всё и уехала сниматься. Но у них есть свои музы. А я актриса театра и кино и ничего другого делать не умею.

– Как Вам работается с Розой Сябитовой?

– Когда я пришла на проект, сразу предупредила Василису и Розу (Василиса Володина и Розы Сябитова – соведущие Ларисы в программе «Давай поженимся!». – Прим. авт.): я не поздравляю никого с днем рождения, не хожу петь караоке, не интересуюсь делами детей. Я прихожу сюда работать. Я здороваюсь и говорю «до свидания» – если успеваю.

Василиса Володина, Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

Понимаете, мы за четыре дня пишем 16 программ – на весь месяц. Программа идет в эфире один час, а запись длится четыре: чтобы разговорить героев, расположить их к себе, я разве что на полу не валяюсь и не грызу провода (смеется). После этих четырех дней во мне вообще не остается никакой энергии. Когда прихожу домой и муж спрашивает: «Хочешь анекдот», я говорю: «Не хочу!»

Поэтому у меня нет никаких взаимоотношений с Розой. С Василисой мы иногда ходим в музей, потому что она такой же «музейный» человек, как и я. И всё. На работе – как с соседями: чем выше забор, тем лучше отношения. Мой организм за годы так истерзался, что уже не может выдерживать стрессов и сюрпризов – неважно, хороших или плохих.



– Как Вы восстанавливаете силы после эфиров? Чем подпитываетесь?

– Я научилась себя распределять. Если завтра начинаются съемки, сегодня я не позволяю себе никаких гостей, общения, музыки – она эмоционально меня разбивает. Я стала спринтером, выдерживаю только короткие дистанции, но и после них мне приходится собирать себя по кусочкам. Есть такие люди, которые могут полночи веселиться, а с утра свежими и полными сил прийти работать. Есть люди вечно молодые: например, Клара Новикова – отыграла концерт, и после него может танцевать, травить анекдоты. Я не такая.

Мама говорила, что я уже родилась старушкой.

С детства не было ни дня, чтобы я проснулась в хорошем настроении и у меня ничего не болело. И я чувствовала себя всегда старше своего возраста. Поэтому ничем не подпитываюсь: просто собираюсь с духом и терплю.



– Вы считаете нормальным, что человек ищет счастья в телепроекте, на виду у всей страны?

– А какая разница? Человек ищет свою половину годами, десятилетиями и не может встретить любовь. А наши редакторы для него проделывают огромную работу, чтобы подобрать пару, которая ему подойдет. Люди влюбляются – и без разницы, случилось это на телевидении или друзья познакомили. Кто-то проходит этот путь сам, а кому-то нужно прийти «к этой противной Гузеевой», чтобы стать счастливым.

Быть одиноким противоестественно — в любом возрасте, с любой внешностью. Все должны быть в паре, должны любить и быть любимыми. Я всем желаю счастья.

Глас народа

Ольга, Валентина и Татьяна:

– Нам нравится, что Лариса Гузеева на экране не ведет себя как актриса, как звезда – она общается очень просто, не стесняется рассказывать о себе, откровенная и искренняя. Смотришь программу – и как будто разговариваешь с подружкой. И она делает хорошее, полезное дело, помогая людям найти друг друга. У нас же сейчас жизнь такая – все сами по себе, все в телефонах, не общаются…

Михаил:

– Программу «Давай поженимся!», которую ведет Лариса Гузеева, не смотрю: она идет в такое время, когда я работаю. Больше нравятся ее роли – и главные, как в «Жестоком романсе», и эпизодические. Она очень харизматичный человек. А кроме того, я знаком с ее супругом, ресторатором, и не раз слышал от него о его жене, заслуженной артистке, но даже не знал, что это Лариса Гузеева. Было очень интересно и приятно на нее посмотреть и послушать.

Владимир и Ирина:

– Лариса – интересная личность, неординарная, самобытная и яркая. Очень нравится нам как ведущая, и даже если она подчас бывает резка, то это случается только тогда, когда герои этого заслуживают. Думаем, она хороший психолог и дает людям то, чего они достойны. Всегда интересно, как складывается судьба у пар с проекта, и сегодня было приятно услышать, что истории не срежиссированы и люди действительно находят свое счастье и создают семьи.

из Досье Myslo

Лариса Андреевна Гузеева

Заслуженная артистка РФ.

Родилась в 1959 году в Оренбургской области.

Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Снялась в 60 киноработах, в том числе сыграла главные роли в фильмах «Жестокий романс», «Танкер танго», «Семейный ужин», «Граффити», «Наследницы-2», «Сдвинутый», «Не покидай меня, любовь», «Маросейка, 12», «Соперницы», «Мария Магдалина» и др.

Лариса Гузеева в фильме «Жестокий романс», 1984 г.

С 2008 г. ведет на Первом канале программу «Давай поженимся!», за которую получила премию «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий ток-шоу».

Дважды входила в рейтинг самых популярных отечественных телеведущих.

В студии программы «Давай поженимся!».

Семья: третий муж Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России, владелец ресторана «Ностальжи» в Москве, дочь Ольга (19 лет), сын Георгий от второго брака.

