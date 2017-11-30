«Планета Одежда Обувь»: Всё для встречи Нового года!
Сеть магазинов «Планета Одежда Обувь» вновь радует покупателей огромным ассортиментом новогодних нарядов, елочных игрушек и украшений для дома.
Новый год — время чудес! В праздничные каникулы хочется, чтобы всё вокруг было как в сказке. Красивое платье, элегантный костюм, сверкающая мишура, сказочная новогодняя елка — все эти мечты разом может исполнить магазин «Планета Одежда Обувь».
В праздничную ночь каждому хочется выглядеть неотразимо. Главный атрибут праздника для любой девушки — модное платье.
В магазине «Планета Одежда Обувь» есть отличные платья любого фасона: приталенные или свободные, короткие или длинные, с воротником и глубоким вырезом декольте… От разнообразия моделей разбегаются глаза!
Есть в магазине платья спокойных оттенков, которые сейчас в тренде. Благодаря изящным деталям они не только подчеркнут вашу женственность, но и не дадут остаться незамеченной на любом торжестве.
К каждому платью в магазине можно подобрать стильные аксессуары. Сверкающая диадема позволит почувствовать себя принцессой, а элегантная шляпка подчеркнет вашу индивидуальность.
В магазине «Планета Одежда Обувь» можно подобрать весь образ целиком. В продаже представлен огромный выбор туфель и сумок различных цветов и моделей.
Приодеться к празднику в «Планете Одежда Обувь» могут не только девушки, но и мужчины. Строгий костюм, колоритное casual-решение или креативный вариант — решать вам. В магазине есть одежда и обувь на любой вкус!
Стильные, классические и приталенные модели подойдут для шумных вечеринок и походов в гости.
При таком большом разнообразии моделей цены в магазине очень демократичные, так что вам не придется отказывать себе в праздничном настроении!
Не можете определиться с классическим образом? Обратите внимание на карнавальные костюмы для детей и взрослых. В образе Деда Мороза или Снегурочки вы точно станете звездой праздника!
В магазине «Планета Одежда Обувь» можно приобрести также предметы для создания праздничного интерьера.
Яркая мишура, разноцветные елочные игрушки, сверкающие гирлянды и главные символы праздника – ели – представлены в магазине по доступным ценам. Создайте новогоднее настроение уже сегодня!
Тула, Красноармейский пр., 14-б
Тула, Одоевское шоссе, 116 (ТЦ «Маршал»)
Тула, Калужское ш., 2
Алексин, ул. Мира, 23
www.планета-одежда-обувь.рф