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«Планета Одежда Обувь»: Всё для встречи Нового года!

Фото Дмитрия Дзюбина.
Партнерский материал

«Планета Одежда Обувь»: Всё для встречи Нового года!

Сеть магазинов «Планета Одежда Обувь» вновь радует покупателей огромным ассортиментом новогодних нарядов, елочных игрушек и украшений для дома. 

Новый год — время чудес! В праздничные каникулы хочется, чтобы всё вокруг было как в сказке. Красивое платье, элегантный костюм, сверкающая мишура, сказочная новогодняя елка — все эти мечты разом может исполнить магазин «Планета Одежда Обувь».

В праздничную ночь каждому хочется выглядеть неотразимо. Главный атрибут праздника для любой девушки — модное платье.

В магазине «Планета Одежда Обувь» есть отличные платья любого фасона: приталенные или свободные, короткие или длинные, с воротником и глубоким вырезом декольте… От разнообразия моделей разбегаются глаза!

Есть в магазине платья спокойных оттенков, которые сейчас в тренде. Благодаря изящным деталям они не только подчеркнут вашу женственность, но и не дадут остаться незамеченной на любом торжестве.

К каждому платью в магазине можно подобрать стильные аксессуары. Сверкающая диадема позволит почувствовать себя принцессой, а элегантная шляпка подчеркнет вашу индивидуальность.

В магазине «Планета Одежда Обувь» можно подобрать весь образ целиком. В продаже представлен огромный выбор туфель и сумок различных цветов и моделей.

Приодеться к празднику в «Планете Одежда Обувь» могут не только девушки, но и мужчины. Строгий костюм, колоритное casual-решение или креативный вариант — решать вам. В магазине есть одежда и обувь на любой вкус!

Стильные, классические и приталенные модели подойдут для шумных вечеринок и походов в гости.

При таком большом разнообразии моделей цены в магазине очень демократичные, так что вам не придется отказывать себе в праздничном настроении!

Не можете определиться с классическим образом? Обратите внимание на карнавальные костюмы для детей и взрослых. В образе Деда Мороза или Снегурочки вы точно станете звездой праздника!

В магазине «Планета Одежда Обувь» можно приобрести также предметы для создания праздничного интерьера.

Яркая мишура, разноцветные елочные игрушки, сверкающие гирлянды и главные символы праздника – ели – представлены в магазине по доступным ценам. Создайте новогоднее настроение уже сегодня!

Тула, Красноармейский пр., 14-б
Тула, Одоевское шоссе, 116 (ТЦ «Маршал»)
Тула, Калужское ш., 2
Алексин, ул. Мира, 23
www.планета-одежда-обувь.рф

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 15:51 +1
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