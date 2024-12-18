Как устроено агентство недвижимости

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Агентство недвижимости ОСТ начало работать в апреле. Оно организовано на базе мультиформатного девелопера ОСТ (№ 1 в региональном рейтинге ЕРЗ по объему текущего строительства, а также по данным системы ДОМ.РФ «Проекты строительства жилья»*) и является частью его экосистемы продуктов и услуг.

За неполный год ему удалось завоевать доверие клиентов и стать одним из уважаемых игроков на тульском рынке недвижимо­сти. Что позволило достичь такого результата, рассказали сотрудники компании.

— Какие бы ни были амбиции у человека, на первом месте — знания. Именно с обучения начинается работа любого специалиста нашей компании, — рассказывает Елена Зайцева, бизнес-тренер. — Риелтор не обязательно должен обладать опытом работы в сфере недвижимости и продаж. Обучение длится неделю. Моя задача — сделать так, чтобы по окончании наши новые сотрудники, работая с наставником и имея минимальный набор инструментов и знаний, достигали результата в первый месяц. То есть выходили на первые продажи. После заключения трех сделок стажер приобретает статус агента.

Совместно с Еленой Зайцевой с будущими агентами работают ипотечный брокер и опытный юрист. Такое сочетание специалистов в команде позволяет в дальнейшем гарантировать клиентам чистоту и безопасность сделок. По окончании обучения сдаются зачеты, только после этого стажеры имеют право начинать работать в команде агентства ОСТ.

Действующие сотрудники тоже регулярно проходят обучение, актуализируя и обновляя свои знания.

— Иногда, как говорится, «глаз замыливается», что-то забывается. А обучение позволяет посмотреть свежим взглядом на те или иные вопросы, обсудить сложные моменты и найти новые пути решения проблемы, — поясняет Елена.

Елизавета Бавыкина, начинающий агент по недвижимости:

— Я долгое время работала в сфере управления проектами. В какой-то момент я поняла, что хочу чего-то нового. Всегда был интересен рынок недвижимости, было желание изучить его изнутри с профессиональной точки зрения. Так я и оказалась в АН ОСТ, прошла обучение и сейчас работаю уже совместно с наставником. Наша задача — найти оптимальное решение для любого клиента. Если человеку не подошли по каким-то критериям объекты, которые строит ОСТ, мы можем подобрать другие варианты — на вторичном рынке или в новостройках от других застройщиков. Именно такое решение я нашла для своих первых клиентов. Выбор недвижимости в Туле широкий, и у нас есть информация практически по каждому объекту. С моими первыми клиентами работа началась около месяца назад. Но они тогда решили отложить покупку. Недавно я с ними созвонилась, рассказала о том, что стартовали продажи в одном из новых ЖК в том районе, который их интересовал. Съездили в офис застройщика, по­смотрели шоурум, и они решились приобрести.

Приятно осознавать, что ты помог людям, они остались счастливы и довольны.

Валерия Сергеева, работает риелтором полгода. Звонки клиентам, ответы на сообщения, публикация объявлений — это обязательная составляющая каждого рабочего дня. Любимая же часть — это, конечно, встречи с клиентами и показы объектов.

— Мы работаем 24/7, поскольку клиент всегда в приоритете. Показы и встречи назначаем на удобное для него время, даже если это выходные. Мы всегда готовы помочь найти квартиру мечты.

Выгода, экспертность, юридическая гарантия и экономия времени клиента — таковы задачи риелтора, по мнению Валерии.

— В нашем распоряжении — все необходимые инструменты и самая актуальная информация о том, что строят, продают и покупают. Мы поможем правильно подготовить квартиру к продаже, подскажем, где купить, и расскажем обо всех акциях у застройщиков. Мы учитываем все нюансы: для кого покупается жилье, какой есть запрос на инфраструктуру, сами будут жить или сдавать в аренду.

Покупатель получает полное юридическое сопровождение от и до. Он может быть уверен: если приобретает квартиру на вторичном рынке, то она не в залоге, без обременений и не имеет прочих подводных камней.

Расскажем, как давно был ремонт, какие материалы применялись. Чтобы все было прозрачно и понятно для клиента, чтобы потом не оказалось, что сети уже изношены и он приобрел кота в мешке. Очень удобно, если клиенту нужно одновременно продать и купить новое жилье.

Если приобретение идет с привлечением ипотеки**, то помогаем с одобрением. Люди, которые ежедневно не сталкиваются с приобретением недвижимости, не знают многих деталей при оформлении сделки. Без агента процесс купли-продажи может значительно растянуться. У нас есть определенный регламент, какие документы запросить, подготовить и прочее. Мы всегда на связи, даже после сделки. Мы готовы оказать клиенту любую помощь, ведь в дальнейшем никто не может сказать, будет ли это единственное приобретенное им имущество или нет.

Наша работа направлена на то, чтобы обеспечить удобства клиенту. Мы его принимаем в наши мягкие лапки и обязательно находим для него тот самый вариант, который ему и был необходим, — рассказывает Ирина Брик, руководитель отдела продаж.

Ирина отмечает, что сегодня застройщики стараются предложить выгодные программы для покупателей.

— Очень большим спросом пользуется рассрочка на квартиры. Это удобная альтернатива ипотеке, которая позволяет переждать период с высокой ключевой ставкой. Если учитывать опыт прошлых кризисов, то высокая ключевая ставка — это временное явление. Она никогда надолго не задерживалась на высоком уровне, после чего снижалась, открывая новые возможности кредитования для граждан и бизнеса.

Если у вас есть любой вопрос, касающийся недвижимости, профессионалы из компании ОСТ всегда с радостью помогут вам его решить.

Советская, 11,

оф. 306 (3 этаж),

+ 7 (4872) 545-007

ost-an.ru

*согласно общероссийскому рейтингу на 01.11.2024. erzrf.ru/top-zastroyshchikov/tulskaya-oblast и наш.дом.рф/аналитика/показатели_жилищного_строительства.

**Банки партнеры: Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Банк ДОМ.РФ», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк»

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