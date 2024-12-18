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Симпсоны, ковбой WB и русская семейка Аддамс: в Туле прошел финал Юго-Западной лиги КВН

Симпсоны, ковбой WB и русская семейка Аддамс: в Туле прошел финал Юго-Западной лиги КВН

Результаты игры и фоторепортаж — в материале Myslo.

Центральная Юго-Западная лига КВН с Курской пропиской провела этот сезон в Туле. Сезон получился ярким и пролетел незаметно. В актовом зале ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел финал, и это было здорово. 

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За звание самых веселых и находчивых боролись шесть команд: 

  • «Сборная ТИ им. Чехова», Таганрог,
  • «Сборная города Видное», 
  • «Светофор», Орёл,
  • «Не беспокоить», Москва,
  • «7.1», Тула,
  • «Федюшины», Курск.

Игру открыли старожилы Оружейной лиги — тульская команда «На диване», выступавшая вне конкурса. Игроки пытались разгадать тайны сиреневых окон в домах. Оказалось, в них может жить ковбой WB в фиолетовой гирлянде. А почему бы и нет?

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Игру судило строгое, но справедливое жюри, почти полностью состоявшее из профессионалов юмора: чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «ПриМа», директор Юго-Западной лиги Владимир Тарарыкин; участник проекта «Лига городов» на ТНТ Алексей Чернышевучастник Высшей лиги КВН в составе команды «Близкие» Виктор Боков; участник Высшей лиги КВН в составе команды «Близкие» Андрей Солодов; министр молодежной политики Тульской области Анастасия Баринова.

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Команды сыграли три конкурса: «приветствие», «биатлон» и «домашнее задание».

Первой выступила «Сборная ТИ им. Чехова». Ребята представили габаритную балерину и поменялись местами с жюри. 

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А в качестве домашнего задания представили номер «Чудо-женщина в квартире накануне Нового года».

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Второй была команда «Не беспокоить». Приветствие ребята начали с того, что одна из участниц пришла с бампером «от машины Владимира Тарарыкина», которую разбила, когда спешила на игру. 

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В качестве «домашки» была собственная интерпретация «Убийства в Восточном экспрессе». Пуаро с необычным голосом очень понравился залу.

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Туляки привели на сцену Деда Мороза с подарками для всех. Подарок для сотрудника Wildberries, например, смяли. А коллекторы в приветствии у ребят пришли пытать должника не утюгом, а отпаривателем. Новые технологии!

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В третьем конкурсе был номер «Ночь в Тульском музее», в котором Толстой хотел на вечеринку, поэтому выкрал «оборотный» пряник.

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Главная фишка участников из Орла — член команды с томным голосом. Любая шутка из его уст — взрыв смеха в зале.

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Домашнее задание у ребят было тоже с участием фронтмена. Он «женился» на коллеге по команде.

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Команда из Видного снова привела на сцену чиновника из города. А еще был классный номер про человека, который выиграл все конкурсы на свете.

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В домашнем задании тоже отыграли на главе Видного. В номер о Шерлоке встроили реализацию нацпроектов. Было весело!

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Завершили приветствие «Федюшины» — одна из самых необычных команд. Все ее участники — члены одной семьи Федюшиных. Юмор у них семейный и более взрослый. Старшие члены команды даже облачились в костюмы Симпсонов, что, правда, молодое поколение не оценило.

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«Домашка» тоже не подкачала — «Семейка Аддамс в России 31 декабря» понравилась не только зрителям, но и жюри.

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В итоге места распределились так: 

  • 5-е место: «Сборная ТИ им. Чехова», Таганрог, 
  • 4-е место: 10 баллов — «Сборная города Видное»,
  • 3-е место: 10,1 балла — разделили две команды — «Светофор» (Орёл) и «Не беспокоить» (Москва).
  • 2-е место с результатом в 10,3 балла заняла тульская команда «7.1»,

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Победителями стали «Федюшины». Они обошли серебряных призеров всего на 0,1 балла. 

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