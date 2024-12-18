Симпсоны, ковбой WB и русская семейка Аддамс: в Туле прошел финал Юго-Западной лиги КВН

Центральная Юго-Западная лига КВН с Курской пропиской провела этот сезон в Туле. Сезон получился ярким и пролетел незаметно. В актовом зале ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел финал, и это было здорово.
За звание самых веселых и находчивых боролись шесть команд:
- «Сборная ТИ им. Чехова», Таганрог,
- «Сборная города Видное»,
- «Светофор», Орёл,
- «Не беспокоить», Москва,
- «7.1», Тула,
- «Федюшины», Курск.
Игру открыли старожилы Оружейной лиги — тульская команда «На диване», выступавшая вне конкурса. Игроки пытались разгадать тайны сиреневых окон в домах. Оказалось, в них может жить ковбой WB в фиолетовой гирлянде. А почему бы и нет?
Игру судило строгое, но справедливое жюри, почти полностью состоявшее из профессионалов юмора: чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «ПриМа», директор Юго-Западной лиги Владимир Тарарыкин; участник проекта «Лига городов» на ТНТ Алексей Чернышев; участник Высшей лиги КВН в составе команды «Близкие» Виктор Боков; участник Высшей лиги КВН в составе команды «Близкие» Андрей Солодов; министр молодежной политики Тульской области Анастасия Баринова.
Команды сыграли три конкурса: «приветствие», «биатлон» и «домашнее задание».
Первой выступила «Сборная ТИ им. Чехова». Ребята представили габаритную балерину и поменялись местами с жюри.
А в качестве домашнего задания представили номер «Чудо-женщина в квартире накануне Нового года».
Второй была команда «Не беспокоить». Приветствие ребята начали с того, что одна из участниц пришла с бампером «от машины Владимира Тарарыкина», которую разбила, когда спешила на игру.
В качестве «домашки» была собственная интерпретация «Убийства в Восточном экспрессе». Пуаро с необычным голосом очень понравился залу.
Туляки привели на сцену Деда Мороза с подарками для всех. Подарок для сотрудника Wildberries, например, смяли. А коллекторы в приветствии у ребят пришли пытать должника не утюгом, а отпаривателем. Новые технологии!
В третьем конкурсе был номер «Ночь в Тульском музее», в котором Толстой хотел на вечеринку, поэтому выкрал «оборотный» пряник.
Главная фишка участников из Орла — член команды с томным голосом. Любая шутка из его уст — взрыв смеха в зале.
Домашнее задание у ребят было тоже с участием фронтмена. Он «женился» на коллеге по команде.
Команда из Видного снова привела на сцену чиновника из города. А еще был классный номер про человека, который выиграл все конкурсы на свете.
В домашнем задании тоже отыграли на главе Видного. В номер о Шерлоке встроили реализацию нацпроектов. Было весело!
Завершили приветствие «Федюшины» — одна из самых необычных команд. Все ее участники — члены одной семьи Федюшиных. Юмор у них семейный и более взрослый. Старшие члены команды даже облачились в костюмы Симпсонов, что, правда, молодое поколение не оценило.
«Домашка» тоже не подкачала — «Семейка Аддамс в России 31 декабря» понравилась не только зрителям, но и жюри.
В итоге места распределились так:
- 5-е место: «Сборная ТИ им. Чехова», Таганрог,
- 4-е место: 10 баллов — «Сборная города Видное»,
- 3-е место: 10,1 балла — разделили две команды — «Светофор» (Орёл) и «Не беспокоить» (Москва).
- 2-е место с результатом в 10,3 балла заняла тульская команда «7.1»,
Победителями стали «Федюшины». Они обошли серебряных призеров всего на 0,1 балла.