город
город
Регистрация
Как украсить дом к Новому году? Советы от «Леруа Мерлен»
Партнерский материал

Как украсить дом к Новому году? Советы от «Леруа Мерлен»

Новогоднее настроение захватывает всё вокруг! Чтобы продлить это чудесное предвкушение праздника, можно начать готовиться к нему уже сейчас и создать особую атмосферу в доме.

Праздник приближается! В «Леруа Мерлен» уже звучат новогодние мелодии, а прямо у входа покупателей встречает огромная коллекция праздничного декора – как всегда, по низким ценам. Посмотрим, что интересного есть в гипермаркете для украшения дома.

Новогодние елки, большие и маленькие

Модный тренд последних лет – несколько елок в доме: самая большая в гостиной и несколько зеленых красавиц поменьше – в других комнатах, чтобы в каждый уголок дома проникла праздничная атмосфера.

В «Леруа Мерлен» в продаже есть елочки от 60 см до 5 метров – такую роскошную высокую елку можно поставить в коттедже со «вторым светом» или в саду.

Миниатюрную елочку можно поставить на стол или полку.

А такая красавица подойдет для большого дома или сада.

Идею с несколькими елками в «Леруа Мерлен» легко воплотить и благодаря низким ценам: например, елку высотой 1,2 м можно купить всего за 628 рублей.

Алексей Макаров, менеджер отдела «Леруа Мерлен»

Алексей Макаров, менеджер отдела «Леруа Мерлен»

- Елочки отличаются не только высотой, но и материалами, из которых они сделаны. Хвоя искусственных елок может быть изготовлена из ПВХ или литого полиуретана. Хвоя из ПВХ выглядит, как тонкие мягкие полосочки. Полиуретановая больше напоминает натуральные еловые иголки и смотрится более естественно.

Эта елка сделана из ПВХ.

А иголочки этой елки – из литого полиуретана. Выглядит как живая!

Вне помещений, в саду лучше ставить полиуретановую елку: этот материал меньше выгорает на солнце, а кроме того, после праздников такую елочку можно вымыть от уличной пыли.

Можно купить классическую зеленую елку, а можно выбрать вариант с декором – с заснеженной хвоей, шишечками, блестками.

Такая елка даже без игрушек выглядит нарядно и требует меньше новогодних украшений.

Для декора дверных проемов внутри и снаружи помещений в «Леруа Мерлен» продаются пышные еловые гирлянды. Роскошная хвоя, с елочными игрушками и огоньками гирлянд, с порога будет создавать праздничную атмосферу дома, в офисе или магазине.

Есть такая примета: каждый год на елку нужно купить хотя бы одну новую игрушку, чтобы следующий год принес приятные перемены. А дизайнеры советуют полностью обновлять комплект игрушек, чтобы праздник каждый раз играл новыми красками и акцентами. Символ наступающего года – Металлическая крыса, а ей по нраву всё сияющее.

В «Леруа Мерлен» найдется подходящий декор под любой стиль интерьера и любые приметы. Коллекция елочных украшений полностью обновилась: можно найти шарики всех оттенков и размеров (до 20 см в диаметре), игрушки с блестящим гальванизированным покрытием, всевозможные фигурки.

Современные елочные игрушки чаще всего сделаны из пластика: материал долговечный, всегда выглядит как новый, не бьется и стоит недорого: большой комплект шариков в гипермаркете можно купить за 348 рублей, звезду на макушку елки – за 240 руб.).

Добавьте финальные штрихи – «дождик», мишуру (в гипермаркете есть варианты всех цветов радуги), сбрызните елку декоративным снежком – и ваш дом готов к волшебству!

Гирлянды для улицы и дома

О приближении праздника раньше всего начинают напоминать гирлянды, которые появляются на улицах города и в окнах домов. В «Леруа Мерлен» можно найти гирлянды разной длины и форм: простая нить, бахрома (когда с одного провода свисают подвесы разной длины), сетка (именно ею украшают окна), гирлянда-занавес – его обычно вешают на входную группу и через него можно беспрепятственно проходить.

Гирлянды отличаются большим разнообразием форм лампочек – звездочки, шишечки, сосульки и т. д.

Совет от «Леруа Мерлен»: для украшения елки возьмите не гирлянду-нить, а бахрому. Она выглядит более пышно и ее не нужно много раз обвивать вокруг елки, чтобы создать объемный эффект свечения.

Для украшения фасада дома, деревьев в саду и т. д. нужны специальные уличные гирлянды: они имеет более прочный электрический шнур и влагозащиту. Такие гирлянды иногда не снимают круглый год, и им нипочем погодные условия – дождь, снег, яркое солнце. Гирлянды светодиодные, то есть имеют низкое энергопотребление.

Декор для дома и сада

Чтобы праздник был по всюду, во всех уголках вашего дома, украсьте его! На стол можно поставить новогоднюю композицию с искусственными еловыми веточками или живой «рождественский» цветок – пуанцеттию.

Можно своими руками создать новогоднее украшение из прозрачной вазы и гирлянды на батарейках (104 руб.).

На входную дверь или стену над камином повесьте красивый рождественский венок. Его можно купить готовым или сделать самостоятельно из еловой гирлянды и игрушек.

Окна, двери, стены в квартире или доме можно украсить наклейками в новогодней тематике: они бывают плоскими и объемными, белыми и с блеском, и даже светящимися в темноте.

Поставьте под елкой или расположите по дому новогодние фигурки – это могут быть как традиционные Дед Мороз со Снегурочкой, так и олени, гномы, фигурки мышек и крыс – символов наступающего года, и многие другие.

В гипермаркете есть классные фигурки-трансформеры – например, забавные гномы и мишки с телескопическими ножками: гном может сидеть, а может стоять под елкой.

В «Леруа Мерлен» есть и светящиеся новогодние фигуры – олени, единороги, елочки для дома и сада, работающие от сети или от батареек.

Уличные фигурки имеют влагозащищенный блок питания и комплект креплений для фиксации к почве.

И конечно, Новый год – это подарки. В гипермаркете вы найдете всё, что нужно для и упаковки – и тоже по бесспорно низким ценам. Например, рулон нарядной упаковочной бумаги размером 70х100 можно купить всего от 49 рублей.

 

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

tula.leroymerlin.ru

Галерея
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 1
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 2
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 3
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 4
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 5
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 6
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 7
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 8
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 9
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 10
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 11
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 12
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 13
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 14
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 15
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 16
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 17
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 18
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 19
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 20
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 21
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 22
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 23
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 24
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 25
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 26
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 27
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 28
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 29
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 30
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 31
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 32
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 33
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 34
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 35
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 36
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 37
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 38
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 39
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 40
Новый год с Леруа Мерлен, Фото: 41
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Екатерина Белова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 16:41 +2
Другие статьи по темам
Событие
новогодняя коллекция в Леруа Мерленновогодние елкипраздничные украшения для дома
Место
Леруа Мерлен Тула
Выбираем лучшую тульскую кофейню 2019
Выбираем лучшую тульскую кофейню 2019
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.