Как украсить дом к Новому году? Советы от «Леруа Мерлен»

Новогоднее настроение захватывает всё вокруг! Чтобы продлить это чудесное предвкушение праздника, можно начать готовиться к нему уже сейчас и создать особую атмосферу в доме.

Праздник приближается! В «Леруа Мерлен» уже звучат новогодние мелодии, а прямо у входа покупателей встречает огромная коллекция праздничного декора – как всегда, по низким ценам. Посмотрим, что интересного есть в гипермаркете для украшения дома.

Новогодние елки, большие и маленькие

Модный тренд последних лет – несколько елок в доме: самая большая в гостиной и несколько зеленых красавиц поменьше – в других комнатах, чтобы в каждый уголок дома проникла праздничная атмосфера.

В «Леруа Мерлен» в продаже есть елочки от 60 см до 5 метров – такую роскошную высокую елку можно поставить в коттедже со «вторым светом» или в саду.

Миниатюрную елочку можно поставить на стол или полку.

А такая красавица подойдет для большого дома или сада.

Идею с несколькими елками в «Леруа Мерлен» легко воплотить и благодаря низким ценам: например, елку высотой 1,2 м можно купить всего за 628 рублей.

Алексей Макаров, менеджер отдела «Леруа Мерлен» - Елочки отличаются не только высотой, но и материалами, из которых они сделаны. Хвоя искусственных елок может быть изготовлена из ПВХ или литого полиуретана. Хвоя из ПВХ выглядит, как тонкие мягкие полосочки. Полиуретановая больше напоминает натуральные еловые иголки и смотрится более естественно.

Эта елка сделана из ПВХ.

А иголочки этой елки – из литого полиуретана. Выглядит как живая!

Вне помещений, в саду лучше ставить полиуретановую елку: этот материал меньше выгорает на солнце, а кроме того, после праздников такую елочку можно вымыть от уличной пыли.

Можно купить классическую зеленую елку, а можно выбрать вариант с декором – с заснеженной хвоей, шишечками, блестками.

Такая елка даже без игрушек выглядит нарядно и требует меньше новогодних украшений.

Для декора дверных проемов внутри и снаружи помещений в «Леруа Мерлен» продаются пышные еловые гирлянды. Роскошная хвоя, с елочными игрушками и огоньками гирлянд, с порога будет создавать праздничную атмосферу дома, в офисе или магазине.

Есть такая примета: каждый год на елку нужно купить хотя бы одну новую игрушку, чтобы следующий год принес приятные перемены. А дизайнеры советуют полностью обновлять комплект игрушек, чтобы праздник каждый раз играл новыми красками и акцентами. Символ наступающего года – Металлическая крыса, а ей по нраву всё сияющее.

В «Леруа Мерлен» найдется подходящий декор под любой стиль интерьера и любые приметы. Коллекция елочных украшений полностью обновилась: можно найти шарики всех оттенков и размеров (до 20 см в диаметре), игрушки с блестящим гальванизированным покрытием, всевозможные фигурки.

Современные елочные игрушки чаще всего сделаны из пластика: материал долговечный, всегда выглядит как новый, не бьется и стоит недорого: большой комплект шариков в гипермаркете можно купить за 348 рублей, звезду на макушку елки – за 240 руб.).

Добавьте финальные штрихи – «дождик», мишуру (в гипермаркете есть варианты всех цветов радуги), сбрызните елку декоративным снежком – и ваш дом готов к волшебству!

Гирлянды для улицы и дома

О приближении праздника раньше всего начинают напоминать гирлянды, которые появляются на улицах города и в окнах домов. В «Леруа Мерлен» можно найти гирлянды разной длины и форм: простая нить, бахрома (когда с одного провода свисают подвесы разной длины), сетка (именно ею украшают окна), гирлянда-занавес – его обычно вешают на входную группу и через него можно беспрепятственно проходить.

Гирлянды отличаются большим разнообразием форм лампочек – звездочки, шишечки, сосульки и т. д.

Совет от «Леруа Мерлен»: для украшения елки возьмите не гирлянду-нить, а бахрому. Она выглядит более пышно и ее не нужно много раз обвивать вокруг елки, чтобы создать объемный эффект свечения.

Для украшения фасада дома, деревьев в саду и т. д. нужны специальные уличные гирлянды: они имеет более прочный электрический шнур и влагозащиту. Такие гирлянды иногда не снимают круглый год, и им нипочем погодные условия – дождь, снег, яркое солнце. Гирлянды светодиодные, то есть имеют низкое энергопотребление.

Декор для дома и сада

Чтобы праздник был по всюду, во всех уголках вашего дома, украсьте его! На стол можно поставить новогоднюю композицию с искусственными еловыми веточками или живой «рождественский» цветок – пуанцеттию.

Можно своими руками создать новогоднее украшение из прозрачной вазы и гирлянды на батарейках (104 руб.).

На входную дверь или стену над камином повесьте красивый рождественский венок. Его можно купить готовым или сделать самостоятельно из еловой гирлянды и игрушек.

Окна, двери, стены в квартире или доме можно украсить наклейками в новогодней тематике: они бывают плоскими и объемными, белыми и с блеском, и даже светящимися в темноте.

Поставьте под елкой или расположите по дому новогодние фигурки – это могут быть как традиционные Дед Мороз со Снегурочкой, так и олени, гномы, фигурки мышек и крыс – символов наступающего года, и многие другие.

В гипермаркете есть классные фигурки-трансформеры – например, забавные гномы и мишки с телескопическими ножками: гном может сидеть, а может стоять под елкой.

В «Леруа Мерлен» есть и светящиеся новогодние фигуры – олени, единороги, елочки для дома и сада, работающие от сети или от батареек.

Уличные фигурки имеют влагозащищенный блок питания и комплект креплений для фиксации к почве.

И конечно, Новый год – это подарки. В гипермаркете вы найдете всё, что нужно для и упаковки – и тоже по бесспорно низким ценам. Например, рулон нарядной упаковочной бумаги размером 70х100 можно купить всего от 49 рублей.

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

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