Как подготовиться к дачному сезону, сидя дома?

Мы сейчас сидим дома, но природа не ждет, и дачный сезон начинается. Как подготовиться к нему, если выходить на улицу нежелательно, а многие магазины закрыты?

Купить всё, что нужно для дачи, можно онлайн и с доставкой на дом. С компанией «Сад-Тула» вы можете провести время домашней самоизоляции с пользой: просто заходите на сайт, выбирайте товары для сада и огорода, и ваш заказ привезут вам в удобное время. Сейчас в компании действуют акции на огромное количество дачных товаров — теплицы, каркасы грядок и многое другое. Покупайте с выгодой и комфортом!

Теплица с доставкой и сборкой

Теплица из поликарбоната — удобный помощник в выращивании овощей, зелени и других культур. Поставил ее однажды — и безо всяких хлопот пользуешься много лет.

Компания «Сад-Тула» изготавливает теплицы на собственном производстве, что обеспечивает низкие цены. Специалисты компании разработали прочные конструкции теплиц и выбрали наиболее удобные габариты теплиц и надежные современные материалы. Теплицы покрываются поликарбонатом высокого качества, срок службы которого составляет не менее 10 лет.

В преддверии дачного сезона «Сад-Тула» делает подарок всем огородникам — специальные цены на наиболее популярные модели теплиц.

Теплица «Стандарт» 3×4 м из трубы 20х20 или 25х25 мм — всего от 9900 руб.

Эта теплица сделана из прочного стального каркаса, который выдерживает ветровые и снеговые нагрузки благодаря цельногнутым дугам из стального профиля 20×20 мм. В стандартной комплектации они располагаются с шагом в 1 м, но для достижения суперпрочности шаг можно уменьшить до 0,67 м. Эта конструкция прошла все испытания уже не на одном дачном участке. Каркас теплицы изготовлен из стальной квадратной оцинкованной трубы 20×20 и 25х35 мм. Прочность конструкции повышается благодаря горизонтальным перемычкам (стрингерам): они входят в комплект, но их количество можно увеличить, чтобы вы были еще более уверены в надежности вашей теплицы.

Теплица «Кремлевская» 3×4 м из трубы 20х20 или 25х25 мм — от 13900 рублей.

«Кремлевская» — теплица повышенной прочности: ее каркас — это двойные дуги из оцинкованной профильной трубы 20×20 или 25х25 мм. Прочные цельногнутые дуги укладываются шагом в 0,67−1 м. Такой каркас выдержит даже ураганный ветер и многодневный снегопад. Теплица оборудована двумя дверными проемами с форточками, которые открываются отдельно для проветривания. Сотовый поликарбонат имеет хорошие прочностные характеристики и гарантию от производителя не менее 10 лет.

Чтобы купить теплицу, не нужно куда-либо ехать. В компании «Сад-Тула» процесс покупки очень прост и удобен. Выберите теплицу на сайте, оставьте заявку или позвоните по телефону, обсудите с менеджером удобное время доставки — и заказ приедет к вам на домой или на дачный участок. Оплату за теплицу можно произвести на месте при получении.

Прочность и долговечность теплицы из поликарбоната зависит не только от ее качества, но и от правильной установки.

Специалисты компании «Сад-Тула» проведут профессиональный монтаж теплицы всего за два часа.

Если же вы решите установить теплицу самостоятельно, при покупке вам подарят подробную инструкцию по сборке и дадут все необходимые рекомендации.

Если вы не живете на даче постоянно, теплицу должен кто-то открывать. Не напрягайте соседей, установите на форточки автоматику для проветривания. Когда температура в теплице повышается до +17−25°C, автоматика откроет форточку, а при понижении температуры вернет ее в исходное положение.

Грядки и клумбы для легкой и удобной работы в саду

Высокие грядки — один из главных дачных трендов последних лет. С ними работа на земле становится гораздо легче, урожаи — выше, а участок — опрятнее. В «Сад-Тула» можно купить ограждения для грядок и клумб из оцинкованной и полимерной стали.

Они устанавливаются на почву, заполняются питательным грунтом, и прямо в них можно высаживать любые культуры — овощи, ягоды, цветы. Земля в таких грядках не требует перекопки — ее достаточно просто порыхлить; в них гораздо меньше сорняков, они быстрее прогреваются, в них не застаивается вода. Применение высоких грядок благодаря всем этим факторам до 100% повышает урожайность. И сад с ними становится красивее и чище: грунт с грядок благодаря ограждениям не осыпается на дорожки.

Ограждения от компании «Сад-Тула» выполнены из оцинкованной стали. По сравнению с другими материалами, она более долговечна, не страдает от плесени и вредителей, не разрушается от солнца и влаги, устойчива к нагрузкам за счет ребер жесткости и не требует покраски.

Специальная цена на ограждения для клумб и грядок в апреле — от 700 руб.

В «Сад-Тула» дачники найдут всё, что нужно для выращивания рассады и работы на даче. Это питательный почвогрунт, органические удобрения, качественные семена овощей и цветов. Не нужно ходить по магазинам: выбирайте на сайте, получайте с доставкой на дом!

Для приятного отдыха на даче

Дача — это не только работа в огороде, но и удовольствия: лето, приятные вечера, запах шашлыка. «Сад-Тула» хочет, чтобы вы отдыхали с комфортом! Для этого компания готова привезти на вашу дачу всё, что поможет вам удобно расположиться на свежем воздухе и насладиться вкусной едой.

Для посиделок на природе «Сад-Тула» предлагает беседки разных размеров с большим столом и вместительными лавками. Навес из поликарбоната позволит оставаться в саду даже во время дождя. А благодаря компактным размерам и удачным формам вы легко найдете место для такой беседки на дачном участке. И цены сейчас очень приемлемы:

беседка «Стандарт» размером 2×2 м стоит по акции 11500 руб.

В каталоге на сайте компании можно увидеть все модели беседок, а также столы и стулья, качели — обычные и подвесные.

Новинка от «Сад-Тула» — узбекские чугунные казаны, которые всегда славились высоким качеством.

Казан в «Сад-Тула» сейчас можно купить по цене от 1890 руб.

Казаны толстостенные (6−8 мм), идеально отшлифованы, хорошо прогреваются и долго держат тепло. В комплект входит алюминиевая крышка. Дополнительно в «Сад-Тула» продаются удобные печи под казаны разных диаметров и различные аксессуары для приготовления блюд на огне, а также огромный выбор мангалов, коптильни, дровницы и всё, что нужно для вкусных вечеров на даче.

Теплицы и другие товары для дачи в «Сад-Тула» можно купить в рассрочку без участия банков и без процентов. Этот удобная возможность получить теплицу уже сейчас, к началу дачного сезона, а расплачиваться за нее постепенно.

По вопросу доставки обращайтесь

по телефонам (4872) 71−66−74 или 8−953−957−80−00.

Оплатить покупку можно наличными, безналичным расчетом или переводом на карту. Возможна оплата на месте доставки. Берегите себя и готовьтесь к дачному сезону, не выходя из дома!

Тула, пр. Ленина, 169, строительный рынок «Слобода», павильон 96.

Телефоны: (4872) 71−66−74, 8−953−957−8000.