Готовим свадьбу: макияж, ведущий, кольца и украшения, ресторан и путешествие

Центр обручальных колец

Обручальные кольца — символ верности и принадлежности любящих сердец друг другу. Испокон веков в эти кольца вкладывали сакральный смысл — знак бесконечности, который проносят через всю жизнь муж и жена. Сегодня обручальные кольца не только символизируют принадлежность людей друг другу, но и дарят эстетическое наслаждение носящим их мужчинам и женщинам. Они могут подчеркивать зрелость отношений, статус и социальное положение.

Перед каждой парой, принявшей решение о помолвке или свадьбе, встает вопрос выбора колец. В данной статье пойдет речь о том, как подобрать обручальное кольцо себе или своему супругу, а также о сети ювелирных салонов «Центр обручальных колец», где всегда можно найти идеальное украшение для себя и своей второй половины.

Как выбрать обручальное кольцо

При выборе нужно учитывать несколько аспектов, которые делятся на физиологические (относящиеся к особенностям руки носящего) и вкусовые (дизайн, оформление и т. д. ). С последними обычно всё просто для большинства молодоженов – свою роль играет бюджет, в рамках которого удается выбрать из нескольких вариантов. Гораздо важнее оказывается последующее удобство ношения кольца — кольцо не должно сковывать движений.

Посмотрим, на что нужно обратить внимание при подборе:

Сочетание ширины кольца с кистью и пальцами. Отталкиваться следует от толщины фаланг и длины пальцев. Чем толще и короче пальцы, тем шире должно быть кольцо, чтобы не потеряться визуально, но не более классических 8 мм. Длинным и тонким пальцам подойдет средний размер в 6 мм. Для мужчин оптимальной считается ширина колец в диапазоне от 4 до 8 мм.

Изящным рукам с длинными пальчиками, которыми часто обладают женщины, подходит аксессуар практически любой разумной ширины, а подобрать кольцо в этом случае можно, ориентируясь на дизайн.

Соотношение фаланги и сустава. Обычно сложность возникает, когда сустав шире фаланги, — в этом случае примерке колечка стоит уделить повышенное внимание. Нужно подобрать размер так, чтобы украшение хоть и с небольшим трудом, но проходило через сустав вниз по пальцу, и в то же время не болталось на нем. Отдавать предпочтение можно более широким кольцам.

Выбор металла и его цвета. Ювелиры предлагают сегодня кольца на любой вкус, цвет и кошелек. Выбор аксессуара должен зависеть не только от вкусовых предпочтений, которые в течение жизни могут поменяться, но и от сочетания с другими украшениями. Гармония в этом случае показывает вкус и стиль обладателя. Идеальным может оказаться вариант из комбинированного золота разных оттенков или из сочетания металлов. Можно не сомневаться, что оно будет выгодно и стильно смотреться с любым фасоном всю жизнь.

Дизайн. Большинство людей продолжают отдавать предпочтение классике — гладким кольцам. «Чтобы и жизнь шла гладко», говорят они. Те же, кто далек от предрассудков, никак не влияющих на супружескую жизнь, положительно смотрят на элементы декора и дизайна: инкрустацию, камни и т. д. В целом здесь правило формулируется так: выбирайте такой дизайн, который не будет мешать в быту.

Отдельно стоит выделить парный дизайн супружеских колец, который всегда смотрится очень интересно, придает особый шик и приковывает любопытные взгляды.

Подводя итог, можно посоветовать супружеским парам более основательно подходить к выбору помолвочных и обручальных колец. Не стоит пренебрегать процессом примерки нескольких вариантов и рекомендациями консультантов.

«Центр обручальных колец» — здесь подбирают символ единства сердец!

«Центр обручальных колец» — сеть ювелирных салонов, основанная компанией «Бриллиантовая ручка», которая радует своих покупателей красивыми и качественными ювелирными изделиями с 2002 года. Сервис и ассортимент украшений оценили уже тысячи покупателей России. «Центр обручальных колец» является продолжателем многолетних традиций «Бриллиантовой ручки» и создан для того, чтобы предоставить молодоженам идеальный сервис для выбора обручальных и помолвочных колец.

Подбирая украшение в «Центре обручальных колец» вы гарантированно получите:

Индивидуальный подход. Здесь не просто продают изделия, а стремятся подчеркнуть индивидуальность клиента. Вне зависимости от того, делаете ли вы подарок или приобретаете украшение для себя, будьте уверены в лучшем выборе. С консультантами вы подберете оптимальный вариант, который будет радовать эстетически и всегда останется удобен.

Качество обслуживания. Высокая квалификация и доброжелательность — основные качества сотрудников, которые отлично ориентируются во всем богатстве выбора и умеют угадывать пожелания клиентов. Здесь уделяют большое внимание профессионализму, подготовке сотрудников и качеству их работы.

Широкий ассортимент. Центр обручальных колец — мультибрендовый салон, который подбирает лучшие украшения именитых и проверенных производителей. Это сделано для того, чтобы каждый клиент мог найти соответствующее своему вкусу и современным модным тенденциям кольцо.

Система акций и скидок. К вашим услугам действует целая программа лояльности, участником которой становится каждый покупатель. Например, при покупке пары колец предоставляется скидка 25%. Также действует специальное предложение на гладкие обручальные кольца, 2200 руб./за грамм (распространяется на выделенный ассортимент).

Рассрочка и кредит. Для удобства покупателей салон сотрудничает с банками-партнерами, предлагающими кредит или рассрочку на выгодных условиях. Плюс этого сервиса в том, что оформить все банковские документы и совершить покупку можно прямо на месте.

Получите скидку 30% в «Центре обручальных колец» по промокоду Bruka_wedding. Он действует

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*Скидки не распространяются на изделия по специальным ценам, дисконт и на изделия, продаваемые в кредит.

*Скидки по акции не суммируются со скидками по другим акциям, скидкой в день рождения.

Приходите в «Центр обручальных колец» и оцените богатство, ассортимент, сервис и доступные цены. Обручальные и помолвочные кольца не просто рядовое украшение, это символ, к приобретению которого нужно подходить с открытыми душой и сердцем. Мы создали для вас все условия!

Тула, пр. Ленина, 17 (1-й этаж).

Тел. 8-800-100-85-25.

Официальный сайт: bruka.ru

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Ведущий Артём Иванов

Впечатления от свадьбы зависят от многих моментов. Один из важнейших из них — выбор ведущего для вашего праздника. От того, насколько профессионально и небанально он работает, зависит атмосфера события, настроение молодоженов и каждого гостя.

Хороший ведущий не просто проводит конкурсы и говорит, кому сейчас сказать тост. Профессионал полностью разработает сценарий всей свадьбы и создаст для каждого гостя хорошее настроение и тёплую атмосферу. А ещё одно важное качество хорошего ведущего — умение работать, как настоящий психолог, и найти подход к любому участнику события.

Наверняка вы были на свадьбах, где тамада передает слово гостям или вытаскивает их на конкурсы, не интересуясь, готовы ли они вообще сказать тост и участвовать в развлечениях. А может, вы сами оказывались в роли такого смущённого гостя, который судорожно пытается сложить речь или незаметно ускользнуть от конкурсов, которые не по душе? С настоящим профессионалом такого на вашей свадьбе не будет!

Ведущий Артём Иванов организует и проводит свадьбы, корпоративы и другие праздники уже не один год. Он сделает вашу свадьбу особенной и запоминающейся.

Мы побеседовали с Артёмом и попросили рассказать о самых популярных вопросах, которые возникают у жениха и невесты при подготовке к свадьбе.

Можно ли заранее узнать всю программу и конкурсы?

– Да, если вы хотите свадьбу по чужому сценарию. Я готовлю особенную и неповторимую программу для каждой свадьбы, и она не включает в себя заранее составленный список шуток и конкурсов. Главное, что нужно для успешного ведения праздника, — пообщаться заранее с молодоженами и узнать важные и ключевые особенности их близких, которые будут гостями. На основе этой информации я продумываю, как вести свадьбу, и потом много импровизирую.

– Как проходит процесс подготовки программы?

– Прежде всего важно, чтобы ведущий и молодожены нашли общий язык, были «своими» людьми. Ведь если между ними будут неприятные эмоции, праздник будет испорчен. Я предпочитаю не набирать как можно больше дат свадеб, а работать с людьми, которым я приятен, с которыми мы «на одной волне». Именно тогда наше взаимодействие наполнит свадьбу лучшими эмоциями. После того как мы убеждаемся, что я именно их ведущий, я отправляю жениху с невестой специальную анкету, и мы совместно продумываем детали. В процессе подготовки мы можем встречаться лично или общаться по скайпу. Итог этой совместной подготовки — неповторимая программа и тёплые эмоции на свадьбе у каждого гостя!

– Как давно вы работаете со своим диджеем? Можно ли пригласить другого диджея и музыкантов, а вы сделаете программу с ними вместе?

– Я работаю с тремя диджеями, в зависимости от того, в каком городе проходит событие, и его масштабов. Наше сотрудничество длится уже несколько лет.

Подготовить и провести свадьбу с диджеем и музыкантами, которых выбрали заказчики, возможно. Для этого мне нужно заранее пообщаться с ними, обсудить важные моменты, необходимое оборудование и общую картину праздника.

– На свадьбе будут молодые и пожилые гости, а также дети. Не будет ли кому-то из них скучно или неловко?

– Искусство хорошего ведущего состоит именно в том, чтобы создать такую атмосферу на свадьбе и так продумать ход программы, чтобы никто из гостей не чувствовал себя лишним. Я внимательно наблюдаю за каждым гостем и стараюсь заинтересовать всех, от малышей до бабушек и дедушек.

– Сталкивались ли вы когда-нибудь с проявлением агрессии в свою сторону на мероприятии?

– Да, такие моменты иногда случаются. В силу характера или под воздействием спиртного некоторые люди высказывали недовольство и пытались конфликтовать. Однако в каждом случае я нахожу подход и нужные слова, чтобы спокойно решить ситуацию, ведь все мы люди, главное — услышать друг друга. Кстати, диджей также должен обладать выдержкой и умением уладить любой возможный конфликт.

– Как вы обойдёте проблему стеснительных гостей, которые не хотят произносить тосты и участвовать в конкурсах?

– По своему опыту проведения праздников я сделал вывод, что лучший способ увлечь стеснительных гостей — просто создать такую атмосферу, в которой им самим захочется участвовать, чтобы порадовать молодоженов. Их точно не нужно вытаскивать силой за руку. К тому же к любому гостю можно найти подход, зная его интересы и предпочтения, даже если он занимает высокую должность, военный в отставке или просто очень серьёзный человек. Искренность и близкая человеку тема творят чудеса!

– У нас на свадьбе будут не знакомые между собой гости. Как решить эту ситуацию, не поставив гостей в неловкое положение?

– Знакомство гостей и ведущего происходит в welcome-зоне, которая предназначена для того, чтобы собрать всех до начала церемонии. Там можно познакомить семьи или отдельных людей, которые встретились впервые, чтобы каждому было удобно на свадьбе.

Cкопировано с сайта: the-wedding.ru

– Принимаете ли вы алкоголь и курите ли?

– Я не курю. Во время проведения праздника я не употребляю алкоголь. Могу выпить пару бокалов вина в свободное от работы время.

– Вы работали на крупных мероприятиях?

– У меня есть опыт ведения праздников, на которых было около тысячи гостей (события Сбербанка, «Альфабанка»), и выступлений на аудиторию более 2000 человек. Вести праздник, общаться и свободно шутить я могу успешно как с маленькой группой гостей, так и на масштабном событии.

– Вы играли в КВН или где-то ещё учились вести праздники и шутить?

– Я убеждён, что умение свободно шутить и импровизировать должно быть врождённым. Можно выучить набор шуток и шаблонов, но это не сделает человека хорошим ведущим. Я не играл в КВН, но всегда был юмористом и человеком, который с удовольствием веселит и объединяет других людей. Мне это в радость и легко даётся.

Звоните Артёму и бронируйте дату своей свадьбы!

Тел. 8 (910) 947-44-74.

drugoiivanov.com

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Загородный комплекс «Петушки»

Свадьба на свежем воздухе, в живописных окрестностях комплекса «Петушки» сделает важное событие вашей жизни особенным и красивым.

Здесь можно провести и выездную церемонию бракосочетания. А уютная территория комплекса, а также расположенные рядом берёзовая роща и пруд станут отличным местом для проведения оригинальной свадебной фотосессии.

При заказе свадебного банкета в «Петушках» молодоженам дарят фотосессию и предоставляют бесплатно отдельный гостевой домик.

Ваша свадьба в «Петушках» — это внимательный персонал, достойный сервис и доступные цены.

Доверьте менеджерам комплекса организацию всего свадебного торжества: составление меню, выбор шоу-программы, подбор живой музыки и ведущих. А сами просто наслаждайтесь праздником!

Для вашего события на выбор три банкетных зала: два летних и один всесезонный. В них можно принять от 30 до 150 гостей.

После окончания торжества молодоженам и гостям можно остаться в «Петушках» на ночь или на несколько дней в деревянных уютных домиках. Здесь можно отдыхать, готовить шашлык на мангале и наслаждаться природой.

Опытные повара ресторана загородного комплекса «Петушки» подготовят для вашего события богатый выбор блюд, приготовленных из самых свежих и качественных продуктов.

Для вашей свадьбы здесь могут разработать специальное банкетное меню с учетом гастрономических пристрастий гостей, начиная от традиционных закусок и блюд и заканчивая необычными авторскими блюдами. Даже самые искушенные гости свадьбы останутся довольны. Алкогольные напитки и фрукты на банкет можно привезти свои.

«Петушки» — это одно из лучших мест в Туле для проведения

свадебного торжества.

Тульская область, поселок Высокое.

Тел. 8 (920) 776-51-16.

petushki-tula.ru

instagram.com/petushkitula

Perfect Lashes Studio

Свадьба — особенный день, к которому каждая невеста мечтает выглядеть ослепительно. Как выбрать правильный макияж и именно «тот взгляд», который подчеркнёт её красоту?

Те, кто уже давно делает наращивание ресниц, знают, что именно им больше подойдёт. А вот те девушки, которые хотят нарастить ресницы впервые именно к свадьбе, часто затрудняются с решением — какой вид наращивания выбрать?

В школе-студии Perfect Lashes Studio мастера подберут вам оптимальные варианты объёма, длины, изгиба и эффектов, которые подойдут именно к вашему свадебному образу, лицу и типу глаз.

Любите ли вы естественность или предпочитаете взгляд поярче, специалисты студии подчеркнут вашу нежность или добавят шарма

и яркости.

Девушки часто переживают о том, подойдёт ли им объём ресниц, который выбрал для них мастер. В школе-студии Perfect Lashes Studio вам предварительно, в зависимости от собственных ресниц, покажут примеры и подберут индивидуально объём, длину, толщину, изгиб и эффекты, прислушиваясь к вашим пожеланиям, от минимального до очень яркого результата.

Брови — ещё одна важная деталь, которая характеризует и даже дополняет внешность прекрасных женщин.

Все броу-мастера Perfect Lashes Studio прошли обучение у опытного, одного из ведущих мастеров нашего города, преподающего в Москве и имеющего опыт работы в Европе.

В этой студии моделирование бровей делают с помощью шелковой нити, что не часто можно встретить в Туле. С помощью этой техники очерчивается чёткая линия брови, убирается весь пушок и проводится смягчение в основе бровей. Цвет и материалы для окрашивания подбираются также индивидуально (хной или краской), в зависимости от цветотипа кожи лица и волос. Мастер подберёт естественный и натуральный для вас цвет.

Perfect Lashes Studio до 31 мая дарит всем невестам скидку 10% на полный свадебный образ (ресницы + брови).

Кроме того, невесты, которые хотят заранее увидеть себя в свадебном образе, чтобы иметь возможность скорректировать и поменять акценты и не волноваться, что придётся что-то срочно переделывать накануне волнующего дня, получат 30% скидку на пробное наращивание и архитектуру бровей ровно за 1-2 месяца до даты свадьбы.

Чтобы получить эту скидку, нужно предъявить в студии документ, в котором указана дата вашего события.

В Perfect Lashes Studio вы можете быть спокойны: никаких неприятных сюрпризов не будет, ведь у каждого мастера студии за плечами минимум по четыре разных курса по моделированию взгляда и созданию индивидуального образа. За последний год появилось много новых вариантов изгиба и цвета ресниц, которые выглядят гораздо естественнее, чем более ранние виды. Вы удивитесь, как можно преобразиться без потери естественности с помощью умелого мастера и богатства выбора форм.

В Perfect Lashes Studio работают настоящие профессионалы. Эта студия специализируется именно на услугах для ресниц и бровей.

А ещё это школа по обучению мастеров, которая является официальным представителем Московской академии дизайна взгляда Алеси Успенской IDEAL LASHES. Здесь работают сертифицированные мастера школ Luxury Lashes Натальи Морозовой, мастерской взгляда LASH-to-LASH, курсов Ильи Головченко, которые знают все тонкости и самые современные технологии и сделают ваш взгляд неотразимым!

Услуги Perfect Lashes Studio:

Наращивание ресниц. Неполный объём (внешний уголок глаза).

Наращивание ресниц. Полный объём.

Наращивание ресниц. 2D-объём.

Наращивание ресниц. 3D-объем.

Наращивание ресниц. 4D-объем.

Наращивание ресниц. Голливуд 5D.

Ламинирование ресниц.

Архитектура бровей.

Окрашивание бровей.

Почему стоит выбрать для свадебного образа именно Perfect Lashes Studio:

Индивидуальный подход к каждой девушке. Профессиональная консультация и тёплая атмосфера. Вы надолго забудете, что такое тушь, и будете выглядеть ярче и спустя время после праздника. При наращивании используются очень тонкие ресницы, которые выглядят как свои. Вы совсем не будете их чувствовать, а ваши глаза станут просто неотразимы! В работе используется гипоаллергенный клей и строго соблюдается технология наращивания. Это делает процедуру абсолютно безопасной для своих ресниц даже при постоянном наращивании. Высококачественные материалы премиум-класса. В Perfect Lashes Studio работает много мастеров — вам не придётся долго ждать записи.

Подарите себе неотразимый и завораживающий взгляд к свадьбе

с Perfect Lashes Studio!

Тула, пр. Ленина, 127, офис 417.

Тел. 8 (920) 764-12-54.

perfectlashes71.ru

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Салон «САМОЦВЕТЫ» Натальи Степуниной

Особенные украшения украсят свадебный образ невесты, а также помогут прекрасным гостьям и гостям праздника дополнить свой наряд нужными акцентами. В салоне «Самоцветы» Натальи Степуниной вы найдете украшения с натуральными камнями, готовые и на заказ. Все работы в салоне авторские, поэтому вы можете быть уверены, что ваше украшение будет по-настоящему эксклюзивным.

Консультанты помогут подобрать украшения под ваш свадебный наряд и личный природный амулет. Кроме того, здесь вы сможете заказать изготовление украшений на заказ (авторская работа).

А для того, чтобы все детали вашего образа в особенный день были идеальными, здесь вам предложат консультации визажиста и фешн-стилиста.

В салоне «Самоцветы» выбирать украшения для свадьбы приятно.

В магазине есть уютная кофейня, в которой можно насладиться ароматным кофе с корицей.

В салоне «Самоцветы» вы найдете:

бижутерию (цена от 200 руб.);

ювелирную бижутерию (цена от 700 руб.);

изделия из натуральных полудрагоценных камней (цена от 1000 руб.);

авторские украшения из натуральных камней;

эксклюзивные изделия (бренд-зал);

сувениры из натурального камня для мужчин, женщин и детей;

натуральные масла и духи;

аксессуары.

Каждого 5-го числа у вас есть уникальная возможность получить понравившееся изделие

с выгодой до 70%.

Тула, ул. Демонстрации, 1-б.

Тел. +7 (915) 697-01-75 .

101samocvet.ru

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Fantasy

Каждая невеста составляет свой праздничный образ из множества частей. Макияж, причёска, туфли и платье — это внешняя сторона, которую увидят все гости свадьбы. Есть ещё один особенный штрих — нижнее бельё невесты. Его выбор очень важен, ведь от него зависит комфорт в день свадьбы, ну и, конечно, это символичная часть важного дня.

Салон нижнего белья Fantasy поможет вам создать женственный и нежный образ для вашего незабываемого утра!

Здесь вы сможете выбрать самое лучшее бельё для своего праздника, фотосессий «утра невесты» и первой брачной ночи.

В салоне Fantasy вам предложат множество вариантов белья, халатики, пеньюары, будуарные платья, пижамы (топ+шорты), а также подвязки с чулками. Все бельё здесь выполнено из тканей высокого качества. Вы сможете подобрать для себя как отдельные элементы, так и полный свадебный комплект.

Цветовые варианты здесь также весьма разнообразны. Классические белые и шампань — нестареющая классика. А если вам по душе другие оттенки, то вам понравится выбор палитры: пудровый, розовый, молочный и бордо, голубой и другие цвета, от нежных до насыщенных.

Создайте своё романтическое настроение!

Любите кружева? Предпочитаете гладкие модели? В Fantasy найдётся тот самый, идеальный свадебный комплект для каждой невесты!

Тула, ул. Гоголевская, 62.

Тел. 9 (963) 226-08-56 (WhatsApp).

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FURSHETBANKET

Ни один праздник не обходится без угощений для гостей. Сегодня всё чаще на свадьбах предпочитают устраивать не традиционное застолье, а фуршет.

Компания FURSHETBANKET проводит вкусные, красивые и современные фуршеты с блюдами

в стеклянных баночках.

Для всех блюд в FURSHETBANKET используют только качественные продукты, никаких заменителей и консервантов. В особом почёте сезонные продукты от фермеров Тульской области. Каждый фуршет выезжает оформлять лично основатель и идейный вдохновитель компании Анна Рихтер, потому что она любит, чтобы всё было не только вкусно, но и очень красиво!

Вам не придётся заботиться об организации фуршета. Только выбрать по меню холодные и горячие закуски, салаты и десерты.

Команда FURSHETBANKET доставит, засервирует столы, накормит и увезет реквизит после окончания праздника.

Ещё одна удобная услуга, которую для вас предлагает эта компания:

ланч-боксы для персонала

на вашей свадьбе.

С вами весь день рядом будут фотограф и ведущий, водители и другие люди, которые обеспечивают многие важные моменты события. Чтобы они не были голодными, не смущались есть вместе с гостями и просто могли в свободное время вкусно поесть (а это не обязательно тогда, когда будет главное застолье), закажите для них в FURSHETBANKET отдельно упакованные вкусные наборы еды.

FURSHETBANKET — пожалуй, лучший вариант свадебного застолья, потому что это:

Вкусно,

Красиво,

Экологично,

Модно,

Необычно,

Удобно.

Средняя стоимость такого фуршета на одного человека — 1000 рублей.

Устройте современную свадьбу с FURSHETBANKET.

Звоните: +7 (961) 260-35-71.

furshet71@gmail.com

furshet71.ru

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Лори Трэвел

Туристическое агентство «Лори Трэвел» подготовило для этого обзора пять вариантов путешествий, в которых вы сможете провести символическую свадебную церемонию.

Если вы хотите, чтобы ваша свадьба прошла в экзотическом месте, выбирайте, куда хотите отправиться!

Ну а если вы хотите поехать в какую-то другую страну, на свадебную церемонию или просто в путешествие после свадьбы, приходите в «Лори Трэвел»! Здесь вам подберут тот вариант отдыха, который вы хотите.

Доминикана

Одно из самых распространенных направлений как для проведения своего медового месяца, так и для организации свадебной церемонии за границей. Великолепные пляжи, красивые ландшафты и доступность цен на эти самые церемонии год от года привлекают в Доминикану всё новых молодоженов. В Доминикане новобрачные смогут пронестись на спорткаре прямо по пляжу или устроить фотосет на яхте. Свадебное платье и костюм жениха можно не везти с собой, а взять на месте в аренду, что очень удобно.

Цена на символическую церемонию вместе с услугами фотографа начинается от 400 долларов, а стоимость недельного тура в Доминикану с системой питания «все включено» стартует от 100 тысяч рублей.

Таиланд

Колорит этой страны не оставит никого равнодушным. Благодаря невероятной национальной кухне и огромному количеству самых разнообразных фруктов Таиланд по праву считается гастрономическим раем, а пляжи того же Пхукета практически не уступают пляжам карибских стран. Наличие слонов, крокодилов, обезьян и прочей живности делают выбор молодоженов в пользу Таиланда всё более очевидным.

Символическая свадебная церемония в Таиланде обойдется молодым примерно в 500 долларов, а цена на недельный тур с завтраками будет стартовать от 60 тысяч рублей.

Мальдивы

Идеальное место для тех, кто на отдыхе хочет быть полностью предоставленным себе и своей второй половинке. Мальдивы — это отдых от всего на свете (кроме вашего супруга/супруги). Шикарные пляжи, великолепная флора и фауна не оставят любителей релакса равнодушными.

Практически каждый отель, расположенный на этих райских островах, обладает возможностью проведения свадебных церемоний, которые обойдутся вам примерно в 1000 долларов. Цена тура с двухразовым питанием будет начинаться от 150 тысяч рублей.

Кипр

Остров любви среди россиян является сейчас одним из самых популярных направлений для отдыха. Пожалуй, Кипр подойдет наиболее активным молодоженам, не любящим сидеть на месте. Классные рестораны местной кухни, великолепные лагуны и пляжи, ночные тусовки, возможность за пару дней объехать весь остров на машине — всё это Кипр.

Стоимость символической свадебной церемонии на Кипре будет начинаться от 500 евро, а недельный отдых с двухразовым питанием обойдется молодоженам не менее чем в 60 тысяч рублей.

Индонезия (о. Бали)

Про сказочный остров Бали можно рассказывать долго. Природа, пляжи и невероятный местный колорит притягивают всё новых и новых туристов ежегодно. Кто-то встает на доску, прилетев на Бали, а кто-то начинает изучать буддизм. Любители насыщенных путешествий могут совместить отдых на этом шикарном индонезийском острове вместе с посещением Сингапура, Дубая или Дохи, ведь перелеты до Бали из Москвы осуществляются, как правило, со стыковками в вышеуказанных городах.

Цена свадебной церемонии будет начинаться от 500 долларов, а десятидневный вояж на остров Бали обойдется молодоженам не менее чем в 100 тысяч рублей (завтраки).

Тула, пр. Ленина, 85, корпус 7 («Ликёрка Лофт»).

Тел. 8 (910) 553-84-41.

lttula.ru

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