Стресс, таблетки, алкоголь и инфекция: почему появляется язва и как ее лечить

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Язва желудка — одно из самых распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Сегодня наш эксперт — Юлия Трошкина, заведующая гастроэнтерологическим отделением Тульской областной клинической больницы.

— Юлия Михайловна, что такое язвенная болезнь желудка? В чем причина ее развития?

— Язвенная болезнь — это образование язвенного дефекта слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки. Причины ее развития могут быть разные, например: стрессовые ситуации, приём некоторых лекарственных препаратов, таких как аспирин или аспириносодержащие препараты, нестероидные противовоспалительные препараты. Иногда язвы могут образовываться при приёме спиртных напитков, особенно если они употребляются натощак. Предъязвенные состояния (хронический гастрит, хроническое воспаление слизистой желудка) также могут стать причиной развития язвенной болезни. Язвы могут появляться у тяжёлых больных как стрессовый вариант. Это шоковый ответ организма на какую-либо проблему, например, у пациентов с обширными ожогами, травмами. Но основная причина развития язвенной болезни — хеликобактерная инфекция (Helicobacter pylori).

— Как можно заразиться этой инфекцией?

Хеликобактерная инфекция передаётся от человека к человеку через руки, посуду, общее полотенце, средства обихода. Так что здесь самая действенная профилактика — личная гигиена.



Лучше пользоваться личной тарелкой, кружкой, вилкой. Ну и по возможности меньше посещать общественные заведения, где вы не очень уверены в том, что посуда там обрабатывается качественно.

— Как проявляется язвенная болезнь? Что может почувствовать человек, если что-то не так?

— Опасность в том, что человек может ничего не чувствовать, а болезнь будет развиваться. Если мы говорим о классической язвенной болезни, то человек может почувствовать боли в эпигастральной области, то есть в верхних отделах живота. У него может быть тошнота, рвота, иногда рвота с кровью — это говорит о том, что случилось кровотечение из язвы.

Если же это язва, вызванная приёмом нестероидных противовоспалительных препаратов, то болезнь может протекать бессимптомно. Это так называемые немые язвы, это очень плохо и опасно, поскольку нестероидные противовоспалительные препараты, сами вызывая язву, в то же время её обезболивают, то есть маскируют боль. Человек и не подозревает, что болен, вовремя не обращается за медицинской помощью. И к сожалению, иногда наступают летальные исходы. Это характерно для пациентов старшего возраста, которые пьют такие препараты зачастую без рекомендаций врача.

— Кто больше подвержен язвенной болезни?

— На сегодняшний момент, с учётом того, что мы активно боремся с инфекцией хеликобактер пилори, классической язвенной болезни практически нет. Раньше, лет тридцать назад, она поражала больше работоспособных людей, преимущественно мужчин. Сейчас мы видим язвенную болезнь, которая чаще всего встречается у людей старшей возрастной группы. То же касается и обострений. Осенью может обостриться классическая язва. А вообще язвенная болезнь может возникать в любое время года.

Терапия или операция

— Как лечится язвенная болезнь? Можно ли вылечиться терапией или необходимо оперативное вмешательство?

— Можно вылечиться терапевтическим путём, если это не язва с кровотечением или прободение (перфорация) язвы.

Хеликобактерная инфекция лечится путём назначения антибактериальной терапии. Это препараты, которые снижают кислотность желудочно-кишечного тракта, так называемые ингибиторы протонного насоса, и препараты, которые заживляют, то есть регенерируют слизистую оболочку желудка, так называемые гастропротекторы. Все это есть в аптечной сети. Если все правильно, грамотно назначено, то язву в среднем можно вылечить за две недели.

— Юлия Михайловна, самый необходимый чекап — каких врачей и когда нужно проходить, чтобы вовремя поймать и не запустить заболевание?

— Если что-то беспокоит, то, конечно, нужно как можно скорее обратиться к терапевту. Врач обязательно направит на обследование: общий анализ крови, ультразвуковое исследование брюшной полости, гастроскопия. Если возникают какие-то сложности, например язва с подозрением на озлокачествление или нетипичная локализация язвы, то такого пациента терапевт направит к гастроэнтерологу.

Минус чили, хрен, горчица и газировка

— Если успели заработать язву, то от каких продуктов лучше отказаться?

В первую очередь это острые блюда, жареные блюда, алкоголь и газированные напитки. Любые. Даже минеральная вода не должна быть газированной. Всё это только больше раздражает язву.



И конечно же, нужно обязательно бросить курить.

— Как надо питаться после выздоровления?

— Если при контрольной гастроскопии мы видим, что язва уже в стадии рубца, то человек может расширять диету до общего стола. Можно отойти от паровых тефтелек, котлет и съесть мясо, рыбу, курицу куском. Но при этом мы рекомендуем по жизни все-таки воздер­жаться от таких продуктов, как острый перец чили, хрен, горчица, сырой чеснок, редька, редис. Ну, я думаю, что без всех этих продуктов можно вполне себе прожить.

Дело в том, что они очень выраженно стимулируют кислотность желудочного содержимого. А если рубец ещё достаточно нежный, слабый, так называемый красный рубец, то может возникнуть рецидив. Очень важно соблюдать режим употребления пищи. То есть у человека должен быть всегда завтрак, обед, ужин, не должно быть больших промежутков между приёмами пищи. Нельзя есть раз в день! Обязательно надо высыпаться и гулять на свежем воздухе.

