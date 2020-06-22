Правильная дезинфекция с «АС-Трейд»: как выбрать надежное средство в Туле?

В условиях пандемии коронавируса безопасность является основным приоритетом. И начинается она с правильной дезинфекции, которая требуется буквально везде: в торговых точках, общепите, на производстве, и конечно же у себя дома!

Сегодня на полках магазинов и в интернете можно найти большой ассортимент средств для дезинфекции, но как из них выбрать то, что действительно будет эффективным, а главное безопасным и отвечать требованиям Роспотребнадзора? Об этом Myslo рассказал коммерческий директор ООО «АС-ТРЕЙД» Семенцов Артем.

Первое, на что нужно обратить внимание при выборе дезинфицирующих средств, это документы. Их три:

- свидетельство о государственной регистрации;

- декларация о соответствии;

- инструкция по применению дезинфицирующего средства.

Ссылки на них всегда присутствуют на этикетке дезинфицирующего средства. Расскажу о них подробнее.

Профессиональное дезинфицирующее средство, будь то кожный антисептик, или концентрат для обработки поверхностей, должно иметь свидетельство о государственной регистрации, в котором помимо названия средства должно быть словосочетание «средство дезинфицирующее…» Если свидетельства нет, перед вами скорее всего парфюмерно-косметическая продукция, но никак не дезинфицирующее средство.

Второе – декларация о соответствии требованиям двум нормативным документам: 1) ГОСТ 12.1.007-76 (п.п.1.2;1.3) и 2) «Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащих контролю при проведении обязательной сертификации» №01-12/75-97. Декларация должна быть действительной на данный момент.

Третье – инструкция по применению. Этот документ является обязательным для любого дезинфицирующего средства. Инструкции разрабатываются в федеральных НИИ Минздрава или Роспотребнадзора, и на них должны обязательно присутствовать печать от производителя и от института. В инструкции к средству вы найдете информацию о том, где может применяться средство, о его антимикробной активности, как делать раствор, если речь идет о концентрированном средстве, время выдержки, нормы расхода и т.д.

Антимикробная активность – важнейшая характеристика дезинфицирующего средства!

В условиях пандемии COVID-19 для дезинфекции поверхностей и обработки рук следует применять средства, имеющие противовирусную или вирулицидную активность. В других случаях (не связанных с COVID-19 и другими вирусами) можно использовать средства, которые активны, например, против бактерий или грибков.

В Туле полная линейка средств для дезинфекции любых помещений и для индивидуальной гигиены представлена в компании ООО «АС-ТРЕЙД». Компания является официальным представителем завода Научно-производственной фирмы «ГЕНИКС» - крупнейшего российского производителя эффективных и при этом экологически чистых средств торговой марки «Ника».

Здесь можно приобрести:

- средства для дезинфекции поверхностей, воздуха и кожные антисептики

- средства для мойки и дезинфекции оборудования на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности

- профессиональную и бытовую химию

- средства для дезинфекции объектов ветназдора и профилактики болезней животных

Компания предоставляет полный пакет документов на продукцию, что позволит без проблем пройти проверку со стороны контролирующих органов.

Стоит отметить и ценовую политику. Во время пандемии мы часто становились свидетелями всевозможных спекуляций на рынке товаров первой необходимости. Часто цены взлетали в несколько раз, достаточно вспомнить историю с медицинскими масками. ООО «АС-ТРЕЙД» удалось сохранить цены на приемлемом уровне.

Широта линейки продукции «Ника» позволяет использовать ее в самых разных сферах: больницах, школах, детских садах, вооруженных силах, кафе и ресторанах, торговых центрах, гостиницах, саунах и бассейнах, салонах красоты, фитнесс-центрах и производственных предприятиях, а также ветеринарными службами и в сельском хозяйстве. Высокое качество продукции «Ника» обусловлено современными научными разработками, которые лежат в ее основе. Собственный научно-исследовательский центр постоянно проводит новые исследования, создавая уникальные средства, не содержащие хлора и других вредных веществ. Все средства «Ника» сертифицированы в соответствии с российскими и международными стандартами качества. Предприятие заинтересовано в поставке только качественной продукции, поэтому каждая партия тестируется в собственной аккредитованной лаборатории и только после получения сертификата соответствия и безопасности отправляется к покупателю. Быстрый ритм жизни требует, чтобы и средства для дезинфекции действовали мгновенно. Это особенно актуально для тех сфер, где посетители постоянно находятся в помещении, например в торговле, салонах красоты и других. Обработанная «Никой» поверхность обеззараживается буквально за считанные минуты, даря возможность не терять клиентов и гарантировать им безопасность. «Ника» – это не только защита от вирусов, микробов и других нежелательных «соседей», но и удобство использования. Наряду с традиционными жидкими средствами и концентратами для обработки поверхностей есть также таблетированные формы и в виде порошка в разовой упаковке. Не нужно измерять или взвешивать нужное количество – растворяете один пакетик порошка или таблетку на 10 литров воды и средство готово к использованию. Экономично, быстро и просто! Но не только поверхности нуждаются в дезинфекции. Воздух тоже необходимо обрабатывать. Ценник на ультрафиолетовые лампы и другое подобное оборудование немаленький, поэтому «Ника» предлагает инновационный способ решения этой задачи – аэрозоль для дезинфекции воздуха «АЭРОН». Он работает по принципу фильтра: создает в воздухе завесу, оседает на частичках пыли-бактериях-вирусах, «роняет» их вниз и обеззараживает. Аэрозоль – средство широкого спектра, а значит эффективен против бактерий, грибков, и в том числе вирусов! При соблюдении нормы расхода средства аэрозоль можно использовать даже в присутствии людей. Одного баллона хватит для дезинфекции 250 кубометров воздуха! Средства не содержат хлора, абсолютно безопасны и одобрены Роспотребнадзором для домашнего применения Для предприятий общепита наряду с дезинфицирующими средствами пригодятся качественные моющие средства на основе безопасных компонентов и биоразлагаемых ПАВ, соответствующие требованиям СанПиН 2.3.6 1079-01.

Эффективность средств «Ника» против коронавирусов подтверждена официальным письмом НИИ Роспотребнадзора!

Ежедневно нам приходится контактировать с множеством предметов, служащих потенциальным распространителем инфекций и бактерий. Кожные антисептики «Ника» быстро обеззараживают кожу, имея выраженный противомикробный и противовирусный эффект. Они вызывают гибель бактерий, возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов (в том числе рода Кандида и Трихофитон), вирусов ОРВИ, герпеса, полиомиелита, гепатитов всех видов, ВИЧ, аденовирусов, ротавирусов и коронавирусов и др. Именно поэтому сфера применения кожного антисептика для рук охватывает как лечебно-профилактические учреждения, так и детские, салоны красоты, предприятия пищевой промышленности, а также в быту.

Действие кожного антисептика «Ника» продолжается в течение 3 часов после использования и относится к числу неопасных для здоровья. Кроме кожных антисептиков есть профессиональное жидкое мыло, которое одновременно является и мылом, и кожным антисептиком.

Дорожный вариант от «Ника» – дезинфицирующе салфетки. Их детский вариант содержит экстракты календулы, ромашки и зеленого чая, чтобы обеспечить максимальную заботу о нежной коже.

Это далеко не полный ассортимент, под маркой «Ника» выпускается более сотни различной бытовой и профессиональной химии, моющих и дезинфицирующих средств и технологических жидкостей.

С полным ассортиментом можно ознакомиться в магазине ООО «АС-ТРЕЙД». Специалисты проконсультируют и подберут нужное вас средства, расскажут об особенностях его применения, а при необходимости можно заказать бесплатную доставку продукции. Ежедневная поставка продукции с завода-изготовителя обеспечивает максимально полный ассортимент.

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