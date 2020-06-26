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Мы очень скучали: где в Туле работают летние веранды
Фото Алексея Пирязева.
Партнерский материал

Мы очень скучали: где в Туле работают летние веранды

Мы собрали для вас места, где можно и пообедать, и встретиться с друзьями.

 

Ресторан-пивоварня «Башня»

 

Ресторан-пивоварня «Башня»

Мир потихоньку становится прежним. Ресторан-пивоварня очень соскучился по гостям и рад видеть всех на своей летней террасе «Башня под звездами».

– У нас много постоянных гостей. Они поддерживали нас на протяжении всей изоляции, писали нам, что скучают. И теперь мы наконец встретились! Каждый день у нас царит атмосфера, как на встрече старых друзей, – говорят владельцы ресторана.

Желающих приятно провести время на природе в этом году много, так что летняя терраса «Башни» расширилась. Столики теперь есть еще и в сквере рядом.

В «Башне» вас ждет традиционное летнее меню с любимыми блюдами. Здесь настоящий рай для ценителей шашлыков. Шашлыки в «Башне» ароматные и вкусные, из разных видов мяса. 

Не обходится и без свежих летних хитов – окрошки, щавелевых щей и легких салатов с зеленью, креветками, овощами. 

Многие оценят летние десерты. Один из самых популярных в «Башне» – десерт «Маседуан». Слово «маседуан» — французское и переводится как «мешанина, кавардак». Его делают из воздушного «рваного» бисквита, свежих ягод и вкусного крема. 

А еще «Башню» отличает большая любовь к напиткам. Здесь вы найдете огромную винную карту, включающую в себя не только алкогольную классику, но и эксклюзивные для Тулы напитки.

Летняя терраса ресторана работает в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора.

Приходите, отдыхайте, и пусть каждый вечер будет приятным! 

 

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Тула, Красноармейский пр., 14.
Тел. 8 (4872) 70-44-71.

 

Ресторан PUBLIC

PUBLIC – это современный ресторан европейского уровня. Его оценят ценители изысканного вкуса во всем: интерьере, еде, подаче и атмосфере. 

Во главе ресторана – столичный шеф-повар Антон Клетаров. В его руках простые ингредиенты благодаря сложным технологиям производства и уникальной авторской подаче превращаются в первоклассные блюда европейской кухни. Новый бренд-шеф вдохнул новую жизнь в стены уже знаменитого в Туле ресторана, и он получил громкое название «PUBLIC ПЕРЕЗАГРУЗКА».

Для гостей обновленного пространства повара отобрали лучшие рецепты, наладили поставки высококачественных продуктов напрямую от фермерских хозяйств высшего образца и оборудовали роскошную террасу. Всё для того, чтобы сделать любой ваш вечер незабываемым.

Предлагаем отведать нежнейшее филе черной трески с кускусом из брокколи или щедрую порцию лингвини с морепродуктами, на первое – сметанный крем-суп с лососем или идеальный для жаркого лета гаспачо со страчателлой и креветкой. 

Одни из фирменных горячих блюд – лаймовое ризотто с острой говядиной, сыром пармезан, соусом неаполитано и перцем чипотле и роскошная свинина идеальной прожарки с бобами эдамаме и спаржей.

А на десерт можно побаловать себя роскошным фонданом с начинкой из белого шоколада, ярким манговым муссом с клубникой или ароматным Эльзасским яблочным тартом с грушевым пюре и шариком мороженого. 

PUBLIC сочетает в себе лучшие ресторанные традиции и современные тренды и знает всё о качественном отдыхе. Приходите! 

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Тула, ул. Демонстрации, 22.

Тел.: 8-910-557-77-11, 707-227.

public.restaurant

 

Пицца бар & гриль «Дружба»

Летняя веранда «Дружбы» находится в самом живописным месте Тулы – на Казанской набережной. Здесь так приятно расслабиться на уютных диванчиках с семьей или друзьями!

В меню – салаты, закуски, десерты, блюда на гриле и бургеры с мраморной говядиной, курицей и копчеными ребрышками. Ну и конечно, нельзя забыть о сочной неаполитанской пицце с хрустящей корочкой. 

Повара приготовили больше десяти разновидностей пиццы: с прошутто и моцареллой, страчателлой и трюфелем, с креветкой и манговым пюре, маринованной грушей, суджком и брусничным соусом и др. Каждый гурман найдет здесь что-нибудь по своему вкусу.

 

В баре стартовало новое летнее меню с легкими закусками и освежающими напитками. 

 

Также в «Дружбе» большой выбор алкогольных и безалкогольных напитков. Самое актуальное жарким летом – лимонады собственного производства. Вы только представьте, как приятен вкус этих коктейлей: свежесть мяты, бодрящая горечь фруктов и много-много льда.

«Дружба» заботится о своих гостях, поэтому строго выполняет все требования Роспотребнадзора. Но если вы не хотите выходить из дома, можете воспользоваться услугой доставки или самовывозом. 

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Тула, Казанская набережная.

Резерв столов по тел. 21-62-00.

druzhbabar.ru

 

Ресторанно-гостиничный комплекс «Сударь»

Летняя веранда ресторана «Сударь» – это настоящая русская кухня с домашним уютом. Живописная территория находится в центре Тулы на ул. Демидовской, 19.

На изысканной веранде в «Сударе» уютно в любую погоду. В жару здесь охлаждают воздух кондиционеры, а холодными вечерами гостей согревают пледы и обогреватели.

Этим летом «Сударь» приготовил для вас легкое и вкусное летнее меню. Оно построено на верности трем принципам: использование свежих сезонных продуктов, бережное отношение к традициям и современные техники приготовления.

Ресторан чтит традиции русской кухни. В меню традиционные блюда нашей страны – окрошка, настоящий квас и хлеб, которые выпекают прямо в ресторане.

Любителям европейской кухни тоже есть чем полакомиться. В «Сударе» огромный выбор закусок, салатов и бургеров и прохладительных напитков. 

 

Приятная новость: в условиях пандемии «Сударь» снизил цены на всё меню, чтобы вы могли порадовать себя этим летом.

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Тула, ул. Демидовская, 19.
Тел.: 730-800, 8-920-744-00-81.
sudar71.ru
 

Кафе «Хомяковские поляны»

Устали от жары и хотите провести время вдали от города? Тогда вам в «Хомяковские поляны»! Отдельно стоящие домики и беседки этого кафе расположилось в тихой березовой роще рядом с водоемом. 

Здесь можно отлично провести время с друзьями или семьей, вкусно пообедать под пение птиц и насладиться загородным спокойствием. 

В «Хомяковских полянах» всегда уютная атмосфера. А чего стоят по-домашнему заботливо приготовленные блюда! Основное блюдо летнего меню – ароматные мясные и куриные шашлыки и рыба на углях. Сколько они собрали восторженных отзывов на Tripadvisor, вы можете увидеть сами! 

 

Еще одна изюминка кафе – самостоятельно сваренные сыры. Такого сыра вы не попробуете больше ни в одном заведении города!

Приходите в кафе «Хомяковские поляны», если хотите насладиться летней атмосферой и вкусными блюдами! 

Кафе работает в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

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Тула, пос. Хомяково, ул. Хомяковская, 12-в.

Тел.: 75-90-13, 8-910-949-79-79.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 18:12 +3
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