Мы очень скучали: где в Туле работают летние веранды
Мы собрали для вас места, где можно и пообедать, и встретиться с друзьями.
Ресторан-пивоварня «Башня»
Ресторан PUBLIC
Пицца бар & гриль «Дружба»
Ресторанно-гостиничный комплекс «Сударь»
Кафе «Хомяковские поляны»
Ресторан-пивоварня «Башня»
Мир потихоньку становится прежним. Ресторан-пивоварня очень соскучился по гостям и рад видеть всех на своей летней террасе «Башня под звездами».
– У нас много постоянных гостей. Они поддерживали нас на протяжении всей изоляции, писали нам, что скучают. И теперь мы наконец встретились! Каждый день у нас царит атмосфера, как на встрече старых друзей, – говорят владельцы ресторана.
Желающих приятно провести время на природе в этом году много, так что летняя терраса «Башни» расширилась. Столики теперь есть еще и в сквере рядом.
В «Башне» вас ждет традиционное летнее меню с любимыми блюдами. Здесь настоящий рай для ценителей шашлыков. Шашлыки в «Башне» ароматные и вкусные, из разных видов мяса.
Не обходится и без свежих летних хитов – окрошки, щавелевых щей и легких салатов с зеленью, креветками, овощами.
Многие оценят летние десерты. Один из самых популярных в «Башне» – десерт «Маседуан». Слово «маседуан» — французское и переводится как «мешанина, кавардак». Его делают из воздушного «рваного» бисквита, свежих ягод и вкусного крема.
А еще «Башню» отличает большая любовь к напиткам. Здесь вы найдете огромную винную карту, включающую в себя не только алкогольную классику, но и эксклюзивные для Тулы напитки.
Летняя терраса ресторана работает в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора.
Приходите, отдыхайте, и пусть каждый вечер будет приятным!
Тула, Красноармейский пр., 14.
Тел.
Ресторан PUBLIC
PUBLIC – это современный ресторан европейского уровня. Его оценят ценители изысканного вкуса во всем: интерьере, еде, подаче и атмосфере.
Во главе ресторана – столичный шеф-повар Антон Клетаров. В его руках простые ингредиенты благодаря сложным технологиям производства и уникальной авторской подаче превращаются в первоклассные блюда европейской кухни. Новый бренд-шеф вдохнул новую жизнь в стены уже знаменитого в Туле ресторана, и он получил громкое название «PUBLIC ПЕРЕЗАГРУЗКА».
Для гостей обновленного пространства повара отобрали лучшие рецепты, наладили поставки высококачественных продуктов напрямую от фермерских хозяйств высшего образца и оборудовали роскошную террасу. Всё для того, чтобы сделать любой ваш вечер незабываемым.
Предлагаем отведать нежнейшее филе черной трески с кускусом из брокколи или щедрую порцию лингвини с морепродуктами, на первое – сметанный крем-суп с лососем или идеальный для жаркого лета гаспачо со страчателлой и креветкой.
Одни из фирменных горячих блюд – лаймовое ризотто с острой говядиной, сыром пармезан, соусом неаполитано и перцем чипотле и роскошная свинина идеальной прожарки с бобами эдамаме и спаржей.
А на десерт можно побаловать себя роскошным фонданом с начинкой из белого шоколада, ярким манговым муссом с клубникой или ароматным Эльзасским яблочным тартом с грушевым пюре и шариком мороженого.
PUBLIC сочетает в себе лучшие ресторанные традиции и современные тренды и знает всё о качественном отдыхе. Приходите!
Тула, ул. Демонстрации, 22.
Тел.: 8-910-557-77-11, 707-227.
Пицца бар & гриль «Дружба»
Летняя веранда «Дружбы» находится в самом живописным месте Тулы – на Казанской набережной. Здесь так приятно расслабиться на уютных диванчиках с семьей или друзьями!
В меню – салаты, закуски, десерты, блюда на гриле и бургеры с мраморной говядиной, курицей и копчеными ребрышками. Ну и конечно, нельзя забыть о сочной неаполитанской пицце с хрустящей корочкой.
Повара приготовили больше десяти разновидностей пиццы: с прошутто и моцареллой, страчателлой и трюфелем, с креветкой и манговым пюре, маринованной грушей, суджком и брусничным соусом и др. Каждый гурман найдет здесь что-нибудь по своему вкусу.
В баре стартовало новое летнее меню с легкими закусками и освежающими напитками.
Также в «Дружбе» большой выбор алкогольных и безалкогольных напитков. Самое актуальное жарким летом – лимонады собственного производства. Вы только представьте, как приятен вкус этих коктейлей: свежесть мяты, бодрящая горечь фруктов и много-много льда.
«Дружба» заботится о своих гостях, поэтому строго выполняет все требования Роспотребнадзора. Но если вы не хотите выходить из дома, можете воспользоваться услугой доставки или самовывозом.
Тула, Казанская набережная.
Резерв столов по тел. 21-62-00.
Ресторанно-гостиничный комплекс «Сударь»
Летняя веранда ресторана «Сударь» – это настоящая русская кухня с домашним уютом. Живописная территория находится в центре Тулы на ул. Демидовской, 19.
На изысканной веранде в «Сударе» уютно в любую погоду. В жару здесь охлаждают воздух кондиционеры, а холодными вечерами гостей согревают пледы и обогреватели.
Этим летом «Сударь» приготовил для вас легкое и вкусное летнее меню. Оно построено на верности трем принципам: использование свежих сезонных продуктов, бережное отношение к традициям и современные техники приготовления.
Ресторан чтит традиции русской кухни. В меню традиционные блюда нашей страны – окрошка, настоящий квас и хлеб, которые выпекают прямо в ресторане.
Любителям европейской кухни тоже есть чем полакомиться. В «Сударе» огромный выбор закусок, салатов и бургеров и прохладительных напитков.
Приятная новость: в условиях пандемии «Сударь» снизил цены на всё меню, чтобы вы могли порадовать себя этим летом.
Кафе «Хомяковские поляны»
Устали от жары и хотите провести время вдали от города? Тогда вам в «Хомяковские поляны»! Отдельно стоящие домики и беседки этого кафе расположилось в тихой березовой роще рядом с водоемом.
Здесь можно отлично провести время с друзьями или семьей, вкусно пообедать под пение птиц и насладиться загородным спокойствием.
В «Хомяковских полянах» всегда уютная атмосфера. А чего стоят по-домашнему заботливо приготовленные блюда! Основное блюдо летнего меню – ароматные мясные и куриные шашлыки и рыба на углях. Сколько они собрали восторженных отзывов на Tripadvisor, вы можете увидеть сами!
Еще одна изюминка кафе – самостоятельно сваренные сыры. Такого сыра вы не попробуете больше ни в одном заведении города!
Приходите в кафе «Хомяковские поляны», если хотите насладиться летней атмосферой и вкусными блюдами!
Кафе работает в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Тула, пос. Хомяково, ул. Хомяковская, 12-в.
Тел.: 75-90-13, 8-910-949-79-79.