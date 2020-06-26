Всё для домашних любимцев: груминг, акватовары и зоомагазин

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Наши питомцы такие разные, но каждому из них нужны внимание и забота. Мы собрали для вас магазины и специалистов, которые помогут в уходе за вашими любимчиками.

Грумер для четвероногих красавчиков

Чтобы животные чувствовали себя комфортно и выглядели отлично, им необходимо посещать грумера. Специалист поможет содержать шерсть в порядке, сделает стильную стрижку и обновит образ.

Юлия — креативный грумер. Она делает окрашивание, «рисует» леопардовые пятна и даже создает картины из шерсти. При этом используются качественные материалы, краски, которые не вредят животному.

Грумер Юлия умеет работать с кошками и собаками всех пород, в том числе с животными с самым несговорчивым характером. У нее «соглашаются на стрижку» даже питомцы с проблемным поведением и те, с кем не справляются хозяева.

Секрет такого подхода – в любви к животным и умении общаться с ними. С Юлией даже агрессивные собаки перестают кусаться.

Мастер постоянно повышает квалификацию и участвует в конкурсах международного уровня. В копилке у Юлии три первых места, одно второе и одно звание Best in Show.

А еще мастер сотрудничает с волонтерами, которые помогают бездомным животным. Юлия бесплатно стрижет, моет и вычесывает кошек и собак, которые ищут дом. В дальнейшим, когда животные становятся домашними, у них сохраняется скидка 50% на все услуги грумера.

Грумер Юлия работает в собственном кабинете, но при необходимости выезжает на дом.

Больше работ можно увидеть в галерее:

Тел. 8-915-682-02-22.

Сеть розничных зоомагазинов «Усатый-Полосатый»: любить животных – наша профессия

Уже более семи лет в Туле работают зоомагазины «Усатый-Полосатый». За это время нам удалось:

найти более 40 проверенных поставщиков качественных зоотоваров;

расширить ассортимент наших магазинов, сейчас он в несколько раз больше, чем в самом начале работы;

завезти в продажу уникальные и эксклюзивные товары для животных;

запустить бесплатную доставку по Туле при заказе от 500 руб.

Глаза разбегаются

В наших магазинах представлены не только ведущие мировые бренды: Royal Canin, Pro Plan, но и редко встречающиеся в нашем городе корма, которые, несомненно, заслуживают вашего внимания: Wolfsblut, Magnusson, AATU, Barking Heads, Farmina, Trovet и многие другие.

Ассортимент наших зоомагазинов насчитывает более 8000 позиций в наличии и бесконечное количество товара, который мы с радостью привезем для вас под заказ. Наши магазины и доставка ежедневно трудятся для вас, а опытные специалисты по зоотоварам всегда проконсультируют по любым вопросам, касающимся домашних любимцев.

Лето поет

В наших магазинах вы всегда найдете огромное количество сезонных товаров. К лету мы подготовили для вас стильные сумки-переноски, охлаждающие изделия для питомцев и их хозяев, защитные пыльники для собак с ловушками для клещей, компактные дорожные поилки для долгих прогулок, поводки для бега и, конечно же, большой выбор средств для обработки от блох и клещей.

Как сэкономить время на поиски нужных зоотоваров?

Знакомые ситуации?

Не можете найти нужный товар.

Товар есть на сайтах, но его нет в наличии.

Постоянные перебои с поставками. Нет уверенности, что в нужное время необходимый товар будет у вас.

Что мы умеем:

Подбираем нужный товар для вас.

Сообщаем цену и дату возможной поставки.

При необходимости постоянно держим товар в наличии на складе.

Конечно, мы не можем дать 100% гарантии, что найдем то, что вам необходимо. Но мы даем 100% гарантию, что приложим максимум усилий для выполнения заказа.

В такое непростое время нужно помогать друг другу

Мы знаем, что из-за пандемии коронавируса многие люди остались без работы, есть те, кто испытывает серьезные финансовые трудности. Но нас объединяет то, что мы счастливые владельцы домашних питомцев. И они по-прежнему нуждаются в нашей заботе и любви.

Теперь в наших магазинах вы сможете приобрести товары по максимально низким ценам, даже если посетили нас впервые и у вас нет нашей карты скидок.

Наши сотрудники оформят дисконтную карту с максимальной (7%) скидкой и сделают скидку уже на первую покупку. Если у вас уже есть наша карта, но скидка по карте меньше 7%, мы сделаем ее максимальной!

Доставим в лучшем виде

В этом году мы запустили доставку, чтобы покупки были еще проще и комфортнее. При заказе от 500 руб. — доставка до квартиры бесплатная. Сайт зоомагазина «Усатый-Полосатый» в разработке, но это не беда. Позвонив по любому из указанных ниже телефонов или написав сообщение в группу «ВКонтакте», вы всегда сможете проконсультироваться насчет ассортимента, ознакомиться с ценами и сделать заказ с доставкой до квартиры.

В 90% заказов, при наличии всех необходимых товаров на складе, доставка осуществляется день в день. Оплатить заказ можно как безналичным способом по терминалу, так и наличными. Также вы можете помочь заказать всё необходимое для любимых питомцев родственникам, которые не умеют пользоваться интернетом, и оплатить заказ дистанционно, переводом с карты на карту.

Возьмите попробовать!

Практически всегда в наших магазинах есть бесплатные пробники сухого корма для собак и кошек.

Обращаем ваше внимание на то, что пробники и мерные стаканчики производитель привозит во все магазины бесплатно (не только в наши), т. е. если вам в зоомагазине предлагают купить пробник, то, скорее всего, это не очень добросовестный продавец или магазин.

Помогать просто!

Мы помогаем бездомным животным нашего города, собираем «добрые крышечки», продаем интересные вещи для владельцев животных и большую часть с продажи переводим на лечение бездомных кошек и собак. Вы всегда можете присоединиться к нашим благотворительным акциям и помогать вместе с нами.

А в магазине на ул. Фрунзе, 29 у нас стоит «добрая корзина» для белочек, обитающих в парке им. П. П. Белоусова, и любой желающий может бесплатно взять пакетик с кормом, чтобы угостить местных обитателей.

Давайте дружить!

Более 10 000 человек уже являются нашими постоянными клиентами. Присоединяйтесь к нашей большой и дружной команде, получайте дисконтные карты с максимальной скидкой, покупайте товары по низким ценам, заказывайте бесплатную доставку до квартиры или принимайте участие в добрых благотворительных акциях зоомагазинов. Ну а мы всегда на связи и с радостью ответим на все вопросы, просто напишите или позвоните нам.

Тула, ул. Колетвинова, 6.

Режим работы: пн.-пт. с 9.00 до 19.00, сб.-вс. с 10.00 до 18.00 без обеда и выходных.

Тел. 58-01-04.



Тула, ул. Фрунзе, 29.

Режим работы: с 10.00 до 20.00 без обеда и выходных.

Тел. +7 (962) 275-03-11.



Тула, пр. Ленина, 112-а.

Режим работы: с 10.00 до 20.00 без обеда и выходных.

Тел. +7 (910) 948-61-61.

Аквакласс: всё для аквариумов и террариумов

«Аквакласс» — это огромный выбор товаров для аквариумистики и террариумистике. Мы не ошибемся, если скажем, что подобных магазинов в Туле больше нет. Площадь самого большого магазина насчитывает 100 кв. м, ассортимент аквариумных рыбок — более ста видов, в том числе редкие, а еще крабы, креветки, раки и обитатели террариумов: удивительные гекконы, змеи, бородатая агама, пауки-птицееды и др.

Большинство аквариумных рыбок попадают в магазин из природной среды обитания в Малайзии, Сингапуре и Таиланде. До того как они становятся доступны покупателям, 1,5 месяца рыбки проводят в карантинной службе. Это позволяет выявить нездоровых особей и исключить распространение какой-либо инфекции в будущем аквариуме. Обновление – каждую неделю.

Зайти в «Аквакласс» – всё равно что побывать в экзотариуме: питомцы обязательно вас очаруют. И вам обязательно захочется забрать кого-нибудь из них домой.

Эти магазины — рай для аквариумистов. Здесь вы найдете аквариумы всевозможных форм и размеров, всё необходимое оборудование и аксессуары — причудливые коряги, необычные камни, вулканическую лаву и многое другое.

В «Акваклассе» большое разнообразие живых растений. Поставки растений увеличились, и сейчас в магазине доступны все самые популярные виды и редкие экземпляры.

В магазине работает команда профессионалов, каждый специалист увлечен аквариумистикой, поэтому может дать дельный совет по уходу, выбору оборудования и аксессуаров.

– У нас здесь всегда бурная жизнь, с нашими обитателями без этого никак, — рассказывает владелец магазина Наталья Толмачева. — Люди часто приходят к нам за советами, какие условия создать для рыбы или обитателя аквариума. Порой некоторые мелочи приносят жуткий дискомфорт животным, и мы знаем, как это исправить. Мы за ответственное отношение ко всем питомцам: рыбкам, рептилиям, черепахам и даже улиткам ахатинам. Так что мы всегда готовы бесплатно проконсультировать желающих.

Специалисты «Аквакласса» проводят не только консультации. В штате есть сотрудники, которые оказывают услуги по комплексному обслуживанию аквариумов и террариумов любой сложности.

Приятный бонус: все, кто пользуется услугами по обслуживанию аквариумов, получают скидки на товары в магазине, бесплатную доставку и консультации по любым вопросам.

Мастер готов приехать в любое удобное для вас время домой или в офис. Услуга может оказываться на условиях регулярного обслуживания или в формате разового выезда.

«Аквакласс» — не только магазин, но и надежный помощник всех аквариумистов.

Если вы еще не были у нас, обязательно загляните, и вы получите истинное удовольствие!

Тула, ул. Луначарского, 49.

Тула, ул. Фрунзе, 21.

Email: aquaklass@mail.ru

Вопросы по тел. 8-920-750-49-71 (магазин на ул. Фрунзе), 8-993-240-21-44 (магазина на ул. Луначарского), 8-903-035-81-84 (Наталья).

aquaklass-tula.ru