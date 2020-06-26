Всё для домашних любимцев: груминг, акватовары и зоомагазин
Наши питомцы такие разные, но каждому из них нужны внимание и забота. Мы собрали для вас магазины и специалистов, которые помогут в уходе за вашими любимчиками.
Грумер для четвероногих красавчиков
Чтобы животные чувствовали себя комфортно и выглядели отлично, им необходимо посещать грумера. Специалист поможет содержать шерсть в порядке, сделает стильную стрижку и обновит образ.
Юлия — креативный грумер. Она делает окрашивание, «рисует» леопардовые пятна и даже создает картины из шерсти. При этом используются качественные материалы, краски, которые не вредят животному.
Грумер Юлия умеет работать с кошками и собаками всех пород, в том числе с животными с самым несговорчивым характером. У нее «соглашаются на стрижку» даже питомцы с проблемным поведением и те, с кем не справляются хозяева.
Секрет такого подхода – в любви к животным и умении общаться с ними. С Юлией даже агрессивные собаки перестают кусаться.
Мастер постоянно повышает квалификацию и участвует в конкурсах международного уровня. В копилке у Юлии три первых места, одно второе и одно звание Best in Show.
А еще мастер сотрудничает с волонтерами, которые помогают бездомным животным. Юлия бесплатно стрижет, моет и вычесывает кошек и собак, которые ищут дом. В дальнейшим, когда животные становятся домашними, у них сохраняется скидка 50% на все услуги грумера.
Грумер Юлия работает в собственном кабинете, но при необходимости выезжает на дом.
Больше работ можно увидеть в галерее:
Сеть розничных зоомагазинов «Усатый-Полосатый»: любить животных – наша профессия
Уже более семи лет в Туле работают зоомагазины «Усатый-Полосатый». За это время нам удалось:
- найти более 40 проверенных поставщиков качественных зоотоваров;
- расширить ассортимент наших магазинов, сейчас он в несколько раз больше, чем в самом начале работы;
- завезти в продажу уникальные и эксклюзивные товары для животных;
- запустить бесплатную доставку по Туле при заказе от 500 руб.
Глаза разбегаются
В наших магазинах представлены не только ведущие мировые бренды: Royal Canin, Pro Plan, но и редко встречающиеся в нашем городе корма, которые, несомненно, заслуживают вашего внимания: Wolfsblut, Magnusson, AATU, Barking Heads, Farmina, Trovet и многие другие.
Ассортимент наших зоомагазинов насчитывает более 8000 позиций в наличии и бесконечное количество товара, который мы с радостью привезем для вас под заказ. Наши магазины и доставка ежедневно трудятся для вас, а опытные специалисты по зоотоварам всегда проконсультируют по любым вопросам, касающимся домашних любимцев.
Лето поет
В наших магазинах вы всегда найдете огромное количество сезонных товаров. К лету мы подготовили для вас стильные сумки-переноски, охлаждающие изделия для питомцев и их хозяев, защитные пыльники для собак с ловушками для клещей, компактные дорожные поилки для долгих прогулок, поводки для бега и, конечно же, большой выбор средств для обработки от блох и клещей.
Как сэкономить время на поиски нужных зоотоваров?
Знакомые ситуации?
- Не можете найти нужный товар.
- Товар есть на сайтах, но его нет в наличии.
- Постоянные перебои с поставками. Нет уверенности, что в нужное время необходимый товар будет у вас.
Что мы умеем:
- Подбираем нужный товар для вас.
- Сообщаем цену и дату возможной поставки.
- При необходимости постоянно держим товар в наличии на складе.
Конечно, мы не можем дать 100% гарантии, что найдем то, что вам необходимо. Но мы даем 100% гарантию, что приложим максимум усилий для выполнения заказа.
В такое непростое время нужно помогать друг другу
Мы знаем, что из-за пандемии коронавируса многие люди остались без работы, есть те, кто испытывает серьезные финансовые трудности. Но нас объединяет то, что мы счастливые владельцы домашних питомцев. И они по-прежнему нуждаются в нашей заботе и любви.
Теперь в наших магазинах вы сможете приобрести товары по максимально низким ценам, даже если посетили нас впервые и у вас нет нашей карты скидок.
Наши сотрудники оформят дисконтную карту с максимальной (7%) скидкой и сделают скидку уже на первую покупку. Если у вас уже есть наша карта, но скидка по карте меньше 7%, мы сделаем ее максимальной!
Доставим в лучшем виде
В этом году мы запустили доставку, чтобы покупки были еще проще и комфортнее. При заказе от 500 руб. — доставка до квартиры бесплатная. Сайт зоомагазина «Усатый-Полосатый» в разработке, но это не беда. Позвонив по любому из указанных ниже телефонов или написав сообщение в группу «ВКонтакте», вы всегда сможете проконсультироваться насчет ассортимента, ознакомиться с ценами и сделать заказ с доставкой до квартиры.
В 90% заказов, при наличии всех необходимых товаров на складе, доставка осуществляется день в день. Оплатить заказ можно как безналичным способом по терминалу, так и наличными. Также вы можете помочь заказать всё необходимое для любимых питомцев родственникам, которые не умеют пользоваться интернетом, и оплатить заказ дистанционно, переводом с карты на карту.
Возьмите попробовать!
Практически всегда в наших магазинах есть бесплатные пробники сухого корма для собак и кошек.
Обращаем ваше внимание на то, что пробники и мерные стаканчики производитель привозит во все магазины бесплатно (не только в наши),
Помогать просто!
Мы помогаем бездомным животным нашего города, собираем «добрые крышечки», продаем интересные вещи для владельцев животных и большую часть с продажи переводим на лечение бездомных кошек и собак. Вы всегда можете присоединиться к нашим благотворительным акциям и помогать вместе с нами.
А в магазине на ул. Фрунзе, 29 у нас стоит «добрая корзина» для белочек, обитающих в парке им.
Давайте дружить!
Более 10 000 человек уже являются нашими постоянными клиентами. Присоединяйтесь к нашей большой и дружной команде, получайте дисконтные карты с максимальной скидкой, покупайте товары по низким ценам, заказывайте бесплатную доставку до квартиры или принимайте участие в добрых благотворительных акциях зоомагазинов. Ну а мы всегда на связи и с радостью ответим на все вопросы, просто напишите или позвоните нам.
Тула, ул. Колетвинова, 6.
Режим работы: пн.-пт. с 9.00 до 19.00, сб.-вс. с 10.00 до 18.00 без обеда и выходных.
Тел. 58-01-04.
Тула, ул. Фрунзе, 29.
Режим работы: с 10.00 до 20.00 без обеда и выходных.
Тел. +7 (962) 275-03-11.
Тула, пр. Ленина, 112-а.
Режим работы: с 10.00 до 20.00 без обеда и выходных.
Тел. +7 (910) 948-61-61.
Аквакласс: всё для аквариумов и террариумов
«Аквакласс» — это огромный выбор товаров для аквариумистики и террариумистике. Мы не ошибемся, если скажем, что подобных магазинов в Туле больше нет. Площадь самого большого магазина насчитывает 100 кв. м, ассортимент аквариумных рыбок — более ста видов, в том числе редкие, а еще крабы, креветки, раки и обитатели террариумов: удивительные гекконы, змеи, бородатая агама, пауки-птицееды и др.
Большинство аквариумных рыбок попадают в магазин из природной среды обитания в Малайзии, Сингапуре и Таиланде. До того как они становятся доступны покупателям, 1,5 месяца рыбки проводят в карантинной службе. Это позволяет выявить нездоровых особей и исключить распространение какой-либо инфекции в будущем аквариуме. Обновление – каждую неделю.
Зайти в «Аквакласс» – всё равно что побывать в экзотариуме: питомцы обязательно вас очаруют. И вам обязательно захочется забрать кого-нибудь из них домой.
Эти магазины — рай для аквариумистов. Здесь вы найдете аквариумы всевозможных форм и размеров, всё необходимое оборудование и аксессуары — причудливые коряги, необычные камни, вулканическую лаву и многое другое.
В «Акваклассе» большое разнообразие живых растений. Поставки растений увеличились, и сейчас в магазине доступны все самые популярные виды и редкие экземпляры.
В магазине работает команда профессионалов, каждый специалист увлечен аквариумистикой, поэтому может дать дельный совет по уходу, выбору оборудования и аксессуаров.
– У нас здесь всегда бурная жизнь, с нашими обитателями без этого никак, — рассказывает владелец магазина Наталья Толмачева. — Люди часто приходят к нам за советами, какие условия создать для рыбы или обитателя аквариума. Порой некоторые мелочи приносят жуткий дискомфорт животным, и мы знаем, как это исправить. Мы за ответственное отношение ко всем питомцам: рыбкам, рептилиям, черепахам и даже улиткам ахатинам. Так что мы всегда готовы бесплатно проконсультировать желающих.
Специалисты «Аквакласса» проводят не только консультации. В штате есть сотрудники, которые оказывают услуги по комплексному обслуживанию аквариумов и террариумов любой сложности.
Приятный бонус: все, кто пользуется услугами по обслуживанию аквариумов, получают скидки на товары в магазине, бесплатную доставку и консультации по любым вопросам.
Мастер готов приехать в любое удобное для вас время домой или в офис. Услуга может оказываться на условиях регулярного обслуживания или в формате разового выезда.
«Аквакласс» — не только магазин, но и надежный помощник всех аквариумистов.
Если вы еще не были у нас, обязательно загляните, и вы получите истинное удовольствие!
Тула, ул. Луначарского, 49.
Тула, ул. Фрунзе, 21.
Email: aquaklass@mail.ru
Вопросы по тел. 8-920-750-49-71 (магазин на ул. Фрунзе), 8-993-240-21-44 (магазина на ул. Луначарского), 8-903-035-81-84 (Наталья).