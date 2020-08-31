Почему не надо бояться открывать свой бизнес?

Многие хотят заниматься бизнесом, но отступают перед страхами – «поздно», «нет денег» и т. д. Как победить страхи и где получить поддержку на старте?

Аналитический центр НАФИ, который проводит исследования среди россиян по отношению к предпринимательству по заказу Минэкономразвития Р. Ф. , в одном из своих последних заключений подчеркнул улучшение образа предпринимателя в глазах населения. Доля россиян, которые в перспективе хотели бы заниматься бизнесом, составляет около 35% человек в возрасте от 14 до 65 лет. Среди них 57% - в возрасте от 18−30 лет, 40% - женщины в декрете, 49%- школьники, 42% - выпускники детских домов. И этому показателю есть куда расти.

Найти деньги на открытие бизнеса

Большая часть респондентов, отдавших свой голос против открытия своего дела, мотивировали это тем, что открывать бизнес, по их мнению, им уже поздно. Также они говорили о страхе потерять свои деньги и отсутствии стартового капитала. Заблуждение или реальность?

Говорить уверенное «нет» можно и за федеральный масштаб мер, и за региональный.

При время от времени фигурирующих грантах всегда неизменно существуют заемные средства. Есть программы коммерческих банков, которые, правда, при всей своей привлекательности конкурировать с льготными ставками от государства не могут. Сегодня процентная ставка микрозаймов от Фонда поддержки малого предпринимательства Тульской области колеблется от 2,12 до 5,5%. Необходимое целевое назначение для себя найдёт каждый, а максимальная сумма микрозайма достигает до 5 млн. Неплохо для старта, правда?

Анастасия Болотина, предприниматель, открыла кафе-кондитерскую в центре Тулы. Знает, как справиться с нехваткой денег на старте бизнеса:

- По натуре я творческий человек, и мне всегда нравился процесс зарождения — от идеи до воплощения. Когда я задумывала кафе «Синица», которое будет находиться на ул. Металлистов, мне было важно понимать и принимать участие во всех этапах работы. А как иначе, когда у тебя в аренде — только голые стены? Четкий дизайн-проект и грамотные специалисты — залог успеха! Но в процессе работы нам пришлось столкнуться с трудностями, например, как правильно установить вентиляцию, какие документы собрать для разрешения всех ремонтных работ и многое другое, без чего невозможно работать в общественном питании. Однако денежный вопрос застал меня гораздо раньше начала ремонта. В кафе немаловажную роль играет оборудование — это кофемашины, холодные витрины для выпечки, холодильники, печи и еще с десяток разной техники, которая не должна тебя подвести, а значит, скорее всего будет дорогой. Я обратилась в центр «Мой Бизнес» для получения микрозайма на сумму 500 тыс. руб. на покупку техники и продвижения в СМИ. Собрав все необходимые документы и выбрав поручителями родителей, я подала заявление, и через несколько дней его одобрили. Никаких сложностей в оформлении я не увидела, хотя многие боятся просить помощи у государства, думая, что это сложно и невозможно.

На своем примере я увидела, что государство помогает малому бизнесу на всех этапах работы предпринимателя.

В центре «Мой Бизнес» есть еще множество различных, а главное, бесплатных услуг. Скоро хочу обратиться за получением юридической консультации, а в дальнейшем — как знать, может быть, и за открытием франшизы.

Повысить экономическую грамотность

Прежде чем решиться на заемные средства, предприниматель озадачивается разносторонними вопросами, это в первую очередь бухгалтерский и экономических блок. Ведь бизнес вести хотят многие, но как это делать, знает не каждый. Такая неосведомлённость может привести к неправильному распределению тех самых денежных средств. А они в первую очередь должны работать на прибыль.

Наталия Кудряшова, младший юрист-консультант отдела реализации образовательных программ и консалтинга центра «Мой бизнес» - В центре «Мой бизнес» очень востребованы консультации профильных экспертов. Они проводятся по определенным темам: по правовым вопросам, по вопросам финансового планирования и налогообложения, маркетинговому сопровождению деятельности и бизнес-планированию, по вопросам подбора персонала, применения трудового законодательства Российской Федерации, участию в государственных и муниципальных закупках и других. Такая поддержка позволяет предпринимателям, особенно начинающим, чувствовать себя увереннее в сложном мире бизнеса.

Сегодня в России реализуется федеральный проект по популяризации предпринимательства, который предусматривает запуск обучающих программ по повышению бизнес-грамотности во всех российских регионах. Инициатива является частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», направленного на комплексную поддержку бизнеса. Согласно его целевым показателям, к 2024 году число вновь созданных малых и средних предприятий должно составить 62 000. Число занятых в МСП (включая самозанятых) должно увеличиться на 5,8 млн — до 25 млн человек.

Кстати, о самозанятости. В Тульской области специальный налоговый режим стал доступен с 1 июля 2020 года, и сегодня число зарегистрированных самозанятых превышает 3 тысячи. Показатель растёт стремительно благодаря привлекательному содержанию условий налога на профессиональный доход.

Регистрация онлайн за 5 минут, не работаешь — не платишь налоги, фиксируешь доход — отчитываешься по самым низким ставкам: 4% с физлицами, 6% с ИП и юридическими лицами.

При этом никаких очередей, необходимости сдавать отчётность и прочей потери ценного времени. Все сервисы автоматизированы и передают информацию без вашего участия, но только по тем деньгам, которые вы обозначили, как свой доход. Для того, чтобы не было путаницы и самозанятый не переживал, налоговая и банки, обеспечивающие сопровождение этих процессов, советуют завести отдельную электронную карту для работы. Без пенсии гражданин на налоге на профессиональный доход тоже не останется, её размер определяет он сам, необходимость отчислений в ПФР и их размер- дело самозанятого, а страховые платежи уже включены в те самые 4 и 6 процента. 13% подоходного налога физлиц не выдерживают конкуренцию, согласитесь. При этом для самозанятого открываются возможности получить кредит или ипотеку в банке, рассчитывать на государственную поддержку на уровне с другими предпринимателями.

Сэкономить на аренде

Одним из препятствий для развития бизнеса начинающие предприниматели отмечают завышенные арендные ставки. Но немногие знают о существовании имущественной поддержки в регионе. Арендная плата от 60 руб. за кв. м — это уникальное предложение, которое предоставлено Правительством Тульской области.

Тульский областной бизнес-инкубатор может предложить на льготных условиях офисные и производственные помещения для начинающих предпринимателей, зарегистрированных на территории Тульской области. Помещения оснащены мебелью, оргтехникой, компьютерами и доступом в Интернет. Кроме имущественной поддержки предприниматели могут на безвозмездной основе пользоваться всей инфраструктурой бизнес-инкубатора, а также найти ответ на любой вопрос, получить новые знания и найти единомышленников.

Юлия Шаламова, директор Тульского областного бизнес-инкубатора:

- Сегодня Тульский областной бизнес-инкубатор — это два корпуса общей площадью более 7000 кв. м. На территории есть всё для успешного старта своего бизнеса: оборудованные помещения, переговорные комнаты, учебные классы, конференц-зал. Мы предлагаем не только доступную арендную плату, но и качественные инструменты для ведения бизнеса.

В связи с объявлением нового конкурсного отбора приглашаем начинающих предпринимателей стать резидентами бизнес-инкубатора. Вместе мы сделаем ваш бизнес успешнее!

Перевести бизнес в онлайн

Но век цифровых технологий и уж тем более опыт пережитой бизнесом пандемии доказывает нам, что для прибыльного бизнеса совершенно нет необходимости в физическом присутствии. Доля онлайн-покупок продолжает расти и со снятием ограничений, у населения меняются привычки. А это значит, что если ваш бизнес подразумевает дистанционную демонстрацию и оплату, если вы хотите вести его и за пределами региона, то обязаны быть в интернете ещё вчера. Здесь, кстати, вложений может и не потребоваться.

Алена Сергеева, заместитель начальника отдела реализации образовательных программ и консалтинга - Мы помогаем малым и средним предпринимателям Тульской области цифровизировать свой бизнес. Помимо создания сайтов у нас есть услуга размещения на маркетплейсах. Профессионально созданный бизнес на маркетплейсе позволит увеличить продажи компании, узнаваемость бренда, расширить территорию его присутствия. Торговля на маркеплейсах может стать для бизнесменов одним из самых оперативных способов реанимировать свои продажи.

Мы абсолютно бесплатно поможем разместить вашу продукцию на маркетплейсах — от регистрации до первой поставки!

Безусловно, преград для открытия и развития своего дела много. В перебежках от специалиста к специалисту можно потратить драгоценное время и часть стартового капитала — увы, неопытные бизнесмены являются одним из простейших источников заработка для консалтинговых компаний. Хочется всё и в одном месте, с самого начала и по всем вопросам. И такое место есть: в центре «Мой бизнес» предприниматель может получать поддержку в режиме единого окна по всем возможным вопросам ведения бизнеса, развития своего дела и собственного личностного развития. Но самое главное, предпринимателя там ждут.

Управляйте своим бизнесом и не тратьте время на поиск информации. Ответы на все ваши вопросы — в строке контактов.

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