Питомник растений «Изумрудный мир»: саженцы, которые точно приживутся

«Изумрудный мир» выращивает растения уже 20 лет. За это время ассортимент питомника вырос до нескольких сотен плодовых и хвойных деревьев и кустарников, крупномеров и лиственных растений.

Думаете, слишком смелое заявление? Нет. Качество продукции от питомника «Изумрудный мир» проверено временем и отзывами покупателей.

Секрет такой приживаемости растений в том, что в питомнике «Изумрудный мир» деревья и кустарники выращивают только из российского посадочного материала. Саженцы с самого начала привыкают к климату нашей полосы, поэтому пересадка на ваш участок не станет для них большим стрессом. Растения будут комфортно чувствовать себя в саду или огороде, порадуют вашу семью максимально успешным урожаем и проживут долгие годы.



Специалисты уверяют: благодаря особому подходу к разведению саженцев

выросшие из них растения дают большой урожай.

Выращено для нашего климата

«Изумрудный мир» находится в Тепло-Огаревском районе. Он по праву считается одним из самых крупных в регионе. 100 гектаров территории позволяют выращивать растения из своих черенков, поэтому за их качество полностью отвечает питомник.

Специалисты контролируют весь цикл роста деревьев и кустарников, проводят все необходимые агротехнические работы – обрезку, опрыскивание, формирование кроны. Растения выращиваются с соблюдением всех норм и стандартов выращивания посадочного материала. У питомника есть заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции и свидетельство карантинной экспертизы, выданные Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Сотрудники уверяют: при правильной посадке и уходе приживаемость составляет 100%.

Купить здесь можно как совсем молодые саженцы, так и крупномеры с хорошо сформировавшейся кроной и развитой корневой системой. Возраст растений, представленных в продаже, – от года до 12 лет.



Традиционные сорта яблок и груш остаются самыми популярными.

Для ваших участков представлено несколько сотен сортов: более ста разновидностей яблонь, более 50 сортов груш, около 40 – вишневых деревьев, десятки видов декоративных кустарников и лиственных растений.

Есть среди них новинки, но в основном это традиционные, любимые всеми сорта. Старая антоновка, коричневые полосатые, славянка – мы с детства знаем вкус этих сочных яблок.

Именно поэтому они многие годы остаются самыми популярными у покупателей.

Отдельное место в сердце современных садоводов занимают хвойные растения. Они придают участку благородный вид и радуют круглый год. Многообразие хвойных растений в питомнике «Изумрудный мир» позволяет выбрать самое подходящее для вашего участка деревце. Здесь вы найдете различные виды елей, сосен, туй и можжевельников.



Хвойные растения давно стали трендом. В питомнике вы найдете различные виды елей, сосен, туй и можжевельников.

Обновите участок по доступным ценам

На цену саженцев часто влияют траты на покупку черенков. В питомнике «Изумрудный мир» саженцы размножают самостоятельно, это позволяет сдерживать цену и делать ее доступной для покупателей. Особые условия подготовили для тех, кто покупает растения из года в год или делает оптовые заказы. Покупка считается оптовой, если её сумма превышает 50 000 рублей. Если вы планируете полностью «перезагрузить» дизайн участка или создать его с нуля, то это не такая уж и большая сумма.



Саженцы упаковывает профессиональная бригада.

Деревья и кустарники в питомнике можно выбрать самим. В этом случае профессиональная бригада выкопает и упакует те растения, которые приглянулись именно вам.

Для больших заказов предусмотрена доставка. Розничные заказы можно забрать самостоятельно.

Каталог и прайс-лист на растения есть на официальном сайте питомника изумрудный-мир.рф и в официальном сообществе «ВКонтакте»: vk.com/club84574824. В социальных сетях также публикуется информация о проводимых питомником акциях. Например, зимой иногда можно купить крупномеры со скидкой до 30%. Там же осенью и зимой появляются объявления о самосборе плодов и ягод с деревьев и кустарников. Поучаствовать в нем может любой желающий. В этот период можно забрать вишню, смородину и малину по цене всего около 50 рублей за кг.

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Питомник растений «Изумрудный мир»

Тепло-Огаревский район,

пос. Теплое, ул. Новодорожная.

Тел.: 8-910-555-70-42, 8-903-597-75-81.

изумрудный-мир.рф

ВКонтакте: vk.com/club84574824