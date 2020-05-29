Балкон как искусство от тульской компании «Мастер балконов»: качественно и в срок

Если раньше балконы и лоджии служили складом для хранения всего того, что «и не нужно, и выкинуть жалко» (старых велосипедов, лыж, посуды, банок и различных стройматериалов), то сегодня их функционал в корне поменялся. Сейчас балкон – это гармоничное продолжение квартиры: уютный уголок для отдыха или удобная рабочая зона.

Балкон как искусство, которым вы будете наслаждаться каждый день, – это вполне реально, но только в том случае, если вы обратитесь к проверенной временем компании. Время в данном случае играет чуть ли не ключевую роль: чем дольше компания работает на рынке, тем сильнее дорожит репутацией, а значит, с большим вниманием относится к клиентам.

Одной из первых в Туле начала заниматься ремонтом балконов компания «Мастер балконов». Компания уже 17 лет работает на этом рынке и может уверенно сказать: «Наши сотрудники знают всё про балкон и могут воплотить в жизнь практически любую идею заказчика».

Компании «Мастер балконов» подвластны любые виды работ: внутренняя и внешняя отделка, утепление, остекление и установка балконных блоков, замена или усиление балконных плит.

Собственное производство алюминиевых и пластиковых конструкций обеспечивает компании бесперебойную работу и абсолютный контроль над качеством производимой продукции. «Мастер балконов» работает только с надежными поставщиками, использует исключительно качественные материалы и многолетний опыт квалифицированных специалистов.

Услуги компании пользуются неизменным спросом у туляков. Наверняка вы видели на внешней стороне балконов скромную табличку с номером 704-101. Это, считайте, как подпись автора работы.

Таких табличек в Туле много, а значит, и благодарных клиентов тоже.

«Мастер балконов» внимательно подходит к каждому заказу, уточняет детали, чтобы ожидания клиента и выполненная работа оказались единой конечной целью. Поэтому мастера обязательно спрашивают, что хочет видеть заказчик, предлагают варианты решений и только после одобрения клиента начинают работу.

Нужно расширить балкон, установить окна, смонтировать теплый пол и свет, повесить жалюзи или сделать секции для хранения? Это не проблема для «Мастера балконов».

1. Внешняя отделка и остекление

Качественно оформление внешней стороны балкона или лоджии – это не только законченный, красивый внешний вид, но и гарантия того, что жилье будет эффективно защищено от любых капризов погоды. Компания «Мастер балконов» использует только качественные облицовочные и строительные материалы. Благодаря этому даже самый неказистый балкон можно превратить и настоящий шедевр.

Вариантов остекления балконов сегодня огромное множество. Отдельно стоит остановиться на выносном остеклении. Оно позволяет увеличить свободное пространство за счет переноса границы остекления. Учитывая тот факт, что балкон сам по себе имеет небольшую площадь, важен каждый свободный сантиметр, а остекление с выносом балкона под ключ позволяет увеличить площадь в среднем на 30 см.

2. Ремонт и замена балконной плиты

Нашли квартиру своей мечты, но у нее не оказалось балкона? Не беда, с этой проблемой справится «Мастер балконов» – замена плиты или монтаж с нуля в короткие сроки.

3. Внутренняя отделка, утепление и электропроводка

Балконам и лоджиям в настоящее время уделяется больше внимания, чем раньше. Это уже не склад, где хранится забытый и ненужный хлам, а часть квартиры. Дизайнерский подход к ремонту способен превратить скучный балкон в шикарную лаунж-зону, бар, рабочий кабинет или даже свежую лужайку.

А если еще провести свет и утеплить балкон, то с него уже просто не захочется уходить.

4. Рольставни, ворота и двери

Решетки на окнах – это привет из 90-х. Сегодня в тренде рольставни, основной функцией которых является защита помещения от взлома, погодных воздействий, а также отличная звукоизоляция. Полотно состоит из прочных и гибких ламелей, которые плотно закрывают проемы окон. «Мастер балконов» легко справится с этой задачей и поможет вам чувствовать себя в безопасности и не переживать за сохранность имущества.

Также «Мастер балконов» предлагает альтернативу распашным воротам –откатные или секционные ворота, которые сделают ваш дом более современным. В недалеком прошлом откатные и секционные ворота были непомерной роскошью и мало кто мог позволить себе что-то подобное. Но сейчас они пользуются всё большей популярностью, вытесняя привычные. Заказать секционные и откатные ворота в Туле и их установку можно на сайте магазина «Мастер балконов».

5. Фасадное остекление

Прозрачные фасады могут иметь самые различные вариации, но наиболее распространенными на сегодняшний день считаются стоечно-ригельные системы. Основным элементом такой конструкции выступают несущие вертикальные стойки, на которые закрепляются горизонтальные ригели (балки, берущие на себя основную часть нагрузки).

За счет такого крепления система и получила свое название. Главный каркас остекления находится с внутренней стороны стены и внешне практически незаметен.

6. Ремонт пластиковых окон и другие услуги.

Установка первых пластиковых окон в Туле началась примерно 10-15 лет назад. Однако нет ничего вечного, да и современные технологии заметно усовершенствованы по сравнению с теми, что были десять лет назад. При длительной эксплуатации могут возникнуть проблемы с функционалом или декором изделий из ПВХ. «Мастер балконов» выполнит ремонт пластиковых окон в Туле.

Запотевают окна, в дождь под раму попадает вода, плохо работают замки на окнах? Обращайтесь в «Мастер балконов».

Ценник на работы более чем бюджетный: работа напрямую с производителями без посредников и собственное производство позволяют держать цены на приемлемом уровне.

Есть возможность установки балконов и окон с рассрочкой до 6 месяцев и безналичной оплатой. При заказе балкона под ключ в подарок на выбор лиана, москитная сетка, настил линолеума или ламината. Все работы выполняются исключительно по договору, в котором обязательно прописывается гарантия.

Если хотите, чтобы и ваш балкон стал любимым местом в доме для всей семьи, обращайтесь в «Мастер балконов»!