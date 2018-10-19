Лучший возраст для йоги — всегда: Истории туляков 50+

Автор – Анна Чекмазова. Фотографы: Дмитрий Дзюбин и Александр Воронин.

Эти люди ломают стереотипы. Им от 53-х до 75+ лет, и это не мешает им быть физически активными. Очень круто!

Существует такой вдохновляющий международный проект – «Возраст счастья». Он рассказывает о людях после пятидесяти, которые ведут яркую, насыщенную, интересную жизнь. Его смысл заключается в том, чтобы показать: возраст, который принято считать периодом угасания, на самом деле является насыщенным, полноценным этапом, подходит для новых начинаний и развития.

Как обстоят дела с такими людьми у нас в Туле? Представляем туляков, которых объединяет не только возраст, но и любовь к жизни, и интерес к занятиям йогой.

Марина, 61 год, пенсионерка, инструктор хатха-йоги

Марина пришла в йогу в 45 лет, до этого ничем не занимаясь с точки зрения физической нагрузки. Целью было укрепить мышцы и решить проблемы со спиной. Сначала практиковала самостоятельно по журналам «Наука и жизнь». Позже – под руководством инструктора. В итоге боли не беспокоят (спина может болеть, только если прекратить занятия).

«Физическая активность окрыляет, — делится Марина. — Появляется чувство легкости, волшебной эйфории. Да и в принципе ведь приятно, когда чувствуешь своё тело, можешь нагнуться без кряхтения или поднять что-то без дискомфорта».

Сейчас Марина уже и сама является инструктором хатха-йоги:

«Я никогда не планировала преподавать йогу. Более того, всегда боялась выступать на публике. Однако как-то пришлось пару раз заменить инструктора, после чего я стала более глубоко изучать вопрос. Так в 2016 году сделала себе подарок на 60-летие: прошла обучение на курсах в Москве и получила сертификат Федерации йоги России. Благодаря йоге я не только научилась владеть своим телом и развила силу воли, но и раскрепостилась, преодолела свой страх выступления на публике».

Кстати, папе Марины 85 лет, и на протяжении многих лет он по 1,5 часа в день делает зарядку: от суставной разминки до упражнений для глаз.

«Возраст — не помеха, — говорит Марина. — Даже наоборот. Чем старше, тем больше осознанности в том, что делаешь. Хотя, конечно, я вижу обеспокоенных повседневной суматохой и среди моих ровесников. Но не пытаюсь кого-то исправить. Это тоже бонус от йоги: более радостно смотреть на мир и спокойнее принимать других людей».

Галина, 53 года, владелица зоомагазина и ветаптеки

На данный момент занимается йогой 1 год и 10 месяцев. Пришла на занятия по рекомендации врача и совету дочери: были проблемы с позвоночником, беспокоили боли в спине и колене.

«Я пришла на йогу и поняла – это моё, — вспоминает Галина. — После нескольких занятий тело стало мягче, податливее, колено перестало болеть.

А через некоторое время речь пошла уже не только о здоровье, но и о духовном развитии, внутреннем покое и тишине. Ведь йога сильно вдохновляет, учит прислушиваться к себе, отказываться от суеты. Это мой тайник для души, отдохновение».

Ранее Галина занималась немного бегом, немного фитнесом. Не имея серьезной физической подготовки, она меньше чем за два года йоги добилась хороших результатов.

Этот путь Галина начала с йоги на гамаках, йоги Айенгара и йоги по методу А. В. Сидерского. А три месяца назад открыла для себя аштанга-виньяса-йогу.

«Эта практика интересна тем, что совершается с восходом солнца, во время пробуждения всего живого. Так утром я получаю заряд энергии и несу его в свой день».

нина владимировна, инструктор, пенсионерка

Нина Владимировна – инструктор йоги для женщин и суставной гимнастики.

В йогу пришла в 90-м году из-за боли в пояснице. Тогда эта практика не одобрялась, была под запретом. Нина Владимировна искала практикующих в Туле, чтобы присоединиться к ним. Но группы йоги начали появляться только в 1993-м, до этого люди занимались поодиночке, и наша героиня не стала исключением. Она обучалась самостоятельно по журналам, привезенным из Москвы.

Занятия помогли решить проблемы с поясницей. Через несколько лет боли уже совсем не напоминали о себе. Тогда появился более серьезный интерес, и Нина Владимировна стала изучать строение тела, мышечную систему, углубляться в практику.

Так, в 2002 году она, работая начальником отдела кадров, стала еще и преподавателем йоги, кем и является до сих пор. Сначала практика была увлечением, затем — основным делом. Сейчас Нина Владимировна занимается каждый будний день: ведет по одному-два занятия длительностью по 1,5 часа.

«Люди бывают ленивы, не хотят преодолевать себя. Лень лишает возможности научиться решать трудности и, более того, ведет к проблемам со здоровьем. А движение, как известно, — жизнь. Именно поэтому я занимаюсь йогой уже около 30 лет и не собираюсь останавливаться».

Римма Ивановна и Владимир Андреевич

Семейная пара Римма Ивановна и Владимир Андреевич, 76 и 75 лет, пенсионеры, ветераны труда, инвалиды II группы.

Пришли на йогу всего две недели назад, чтобы укрепить здоровье. И уже видят результат: чувствуют себя легче, боль в коленях меньше, растяжка улучшается, есть желание заниматься дальше.

«Мы считаем, что здоровье зависит в большей степени от нас. Лечиться нужно не врачами и таблетками, а прогулками, гимнастикой, бассейном, йогой. Конечно, мы советуемся с докторами, но не перекладываем на них ответственность, а сами принимаем решения».

Благодаря подобным решениям Владимир Андреевич и Римма Ивановна каждый день занимаются физической активностью: он — гимнастикой, спортивными тренажерами, ходьбой, она плавает в бассейне минимум по 45 минут ежедневно. Расслабляются благодаря массажу и аутотренингам.

Раньше ходили на танцы: латина, вальс, сальса, танго. Сейчас, несмотря на дорогу из дома в Тулу (живут в Ясногорском районе и ездят 40 минут в одну сторону), три раза в неделю занимаются йогой.

В планах скандинавская ходьба. А чтобы нагрузить голову, стали учить английский.

«Расскажите вашим читателям, какие у нас болезни. Пусть видят, что они не мешают стремиться к лучшему самочувствию и заниматься собой, — говорит Римма Ивановна. — У нас обоих ишемическая болезнь сердца, гипертония. У Владимира были онкология и две операции на позвоночнике из-за разрушения межпозвоночных дисков. У меня четыре грыжи. Нам это не мешает активно жить. Пусть и читателям ничего не будет мешать».

На вопрос «В чем секрет вашего оптимизма?» Римма Ивановна и Владимир Андреевич ответили:

«Секрет в отношении к жизни. Например, со знакомыми, когда они начинают обсуждать свои хвори, бывают такие разговоры:

— Хватит говорить про болезни.

— А про что же еще говорить?

— Про любовь! (Улыбаются)

Мы любим жизнь. Друг друга. Людей. Каждый день благодарим мир за всё. И даже за невзгоды, воспринимая их как проверку, испытания, уроки».

йога, чтобы не сойти с ума

Так совпало, что все герои нашей статьи пришли в йогу из-за проблем со здоровьем. Однако причины бывают совершенно разные: кто-то хочет держать свое тело в тонусе, кто-то — попробовать что-то новое, кто-то — расслабиться. Делится своими наблюдениями руководитель Центра ментального фитнеса Татьяна Попова:

Татьяна Попова – Много кто приходит на занятия йогой, чтобы снизить уровень стресса. Как правило, это люди в возрасте 20-30 лет, часто работающие в ИТ-сфере и по роду деятельности сталкивающиеся с большими объемами информации. Это поколение, живущее в режиме «всё успеть». Йога помогает им не сойти с ума.

По большому счету, не так важно, чем именно вы занимаетесь. Главное, чтобы это доставляло удовольствие, делало вашу жизнь лучше, а вас — радостнее.

У вас есть такое дело? Если нет, может, пора его найти? Тем более, как видно, возраст в этом — совершенно не помеха.