Как жить полноценно, оставаясь дома: сервисы для работы, учебы, лечения и отдыха

Фото KAROLINA GRABOWSKA | kaboompics.com.

Делимся лайфхаками о том, как управлять жизнью не выходя из дома.

Многие туляки соблюдают режим самоизоляции — сейчас это необходимая мера для сдерживания эпидемии. Поэтому мы делаем дома всё: работаем и учимся, развлекаемся, тренируемся и воспитываем детей. Благо сейчас для этого есть все возможности. Главные из них — в карточках Myslo.

1. Как организовать удаленную работу?

2. Как учиться? ЕГЭ никто не отменял!

3. Как из дома получить консультацию врача?

4. Как платить за ЖКХ из дома?

5. Как заказать продукты домой?

6. А что делать с фитнесом? Я привык заниматься!

7. Как пообедать в ресторане (почти)?

8. Как развлечься?

9. Как развлечь детей?

10. Нужно ли увеличивать пакеты интернета?

Как организовать удаленную работу?

Всё, что мы раньше делали в офисе, переехало на дом. Правда, с некоторыми нюансами: в онлайн-совещания врываются дети и коты, а чаты теперь отнимают до 40% рабочего времени. Не сойти с ума и организовать работу коллектива или свою личную помогут бесплатные сервисы.

Для доступа к информации из дома. Организовать удаленные рабочие места для сотрудников, обеспечить сотрудникам защищенный доступ к корпоративной информации с ноутбуков, компьютеров и смартфонов можно, если перенести все данные в облако. Это безопасно и быстро — крупные облачные провайдеры способны буквально за день организовать для бизнеса инфраструктуру виртуальных рабочих столов. И у сотрудников не будет необходимости переносить информацию на личные компьютеры, она надежно хранится на виртуальных серверах. Например, с 23 марта МТС открыла бесплатный доступ для бизнеса к облачному сервису Диск #СloudМТS. Все новые клиенты могут бесплатно подключиться на два месяца к сервису и перейти на удаленный формат работы.

Для общения пригодятся мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, Skype и др.

Для онлайн-совещаний — приложения типа Skype или Zoom.

Следить за дисциплиной в удаленном коллективе — приложения и сайты Todoist, Any.do, Trello.

Как учиться? ЕГЭ никто не отменял!

Учебный год для школьников продолжается, а ЕГЭ и ГИА, хоть и перенесли, но не отменят. Будем готовиться!

Интерактивные уроки предлагают:

«Российская электронная школа».

Онлайн-платформа SmartUniversity поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Здесь уже выложены бесплатные вебинары по русскому языку, математике и английскому языку. Кроме того, дети могут выбрать формат индивидуальных занятий с педагогом.

Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов предоставляет издательство «Просвещение».

Доступ к обучающим материалам открыли «Фоксфорд», InternetUrok.ru и Skyeng.

Как из дома получить консультацию врача?

Используйте возможности телемедицины — консультируйтесь с врачами онлайн, через браузер на компьютере или в приложении.

Сейчас популярно приложение SmartMed, которое дает возможность получить срочные консультации дежурных терапевтов и педиатров клиники МЕДСИ — бесплатно. Количество таких консультаций не ограничено, обратиться может любой житель страны. Все документы — электронная медицинская карта, история обращений, назначения и результаты анализов — хранятся в защищённых облаках и доступны для просмотра со смартфона в любое время.

Как платить за ЖКХ из дома?

Способов несколько:

В личном кабинете в вашем банке или через мобильное приложение, по реквизитам или по QR-коду.

На сайте ОЕИРЦ по ссылке «БРИС ЖКХ» или через приложение «БРИС-ЖКХ».

Оплатить услуги ресурсников — в личных кабинетах на сайтах «Тулагорводоканала», «Тулгорэлектросетей», «Тулагоргаза», «ТНС энерго Тула».

Почтальоны Почты России могут прийти на дом с мобильным терминалом и помочь.

Как заказать продукты домой?

Помимо онлайн-магазинов, которые и раньше доставляли продукты на дом, таких как Утконос, 71zakaz.ru, приложение iGoods и др., на доставку перешли и сети: Метро, Пятерочка, Сбермаркет, СПАР, Click-Food.ru. Цены — разные, но не слишком отличаются от привычных. У некоторых онлайн-магазинов ограничения по сумме «корзинки», у других — по количеству определенных позиций.

Лайфхак — планируйте заказ заранее (доставка не моментальная), составляйте списки тщательно.

С лекарствами немного сложнее. Заказать лекарства в ЗдравСити, ЗдесьАптеке и др. можно онлайн, но не домой, а в ближайшую к вам аптеку. Обходить несколько аптек больше не нужно.

А что делать с фитнесом? Я привык заниматься

Спорт будет на дому! Заниматься с тренером можно по Skype и Zoom, смотреть готовые уроки бесплатно на Youtube и в Instagram. Кроме того, есть немало полезных приложений по йоге, бегу, силовым и даже танцевальным занятиям.

Например, в приложении МТС Fitness собрано более 100 разных тренировок, подобраны тренировки для дома, зала и улицы, а также есть ценные рекомендации по питанию.

Кстати, спорт-приложение входит в единый пакет услуг МТС для тех, кто самоизолировался, — #БудьДома. Сюда вошли все самые нужные дома сервисы — МТС ТВ с каналами ТВ и подборками кино и сериалов, электронная библиотека, МТС Fitness и приложение для онлайн-консультаций с врачами. Подробности здесь.

КАК ПООБЕДАТЬ В РЕСТОРАНЕ (ПОЧТИ)? Многие тульские рестораны, кафе (даже кофейни) перешли на доставку готовых блюд. Помимо пиццы и суши можно заказать на дом всё что угодно.

БигМак или сэндвич из «БургерКинга» вам привезут домой курьеры собственной службы доставки, Яндекс.Еды. Присмотритесь к Delivery Club — большой выбор ресторанов и кафе.

Как развлечься?

Смотрим и слушаем: на онлайн-сервисах more.tv и ivi, Wink и Okko, КиноПоиск и Premier на время пандемии открыли много бесплатного контента. Поинтересуйтесь у своего провайдера, может, у вас уже есть возможность доступа к онлайн-кино?

Идем в театр и слушаем оперу: Мобильный Художественный Театр, тульский «Эрмитаж» или балет в Большом, Metropolitan opera, Берлинская филармония и Баварская государственная опера.

Читаем: ЛитРес, MyBook, Bookmate и многие другие открыли доступ к книгам. Можно получить временную бесплатную подписку. Но, возможно, у вашего мобильного оператора и провайдера домашнего интернета уже есть виртуальная библиотека?

Как развлечь детей?

Важно выбирать правильные ресурсы, а не просто дать малышу в руки гаджет. Поиграть и поучиться ребенку поможет приложение или сайт «Радио Арзамас»: истории и подкасты, подборки книг, радиоспектаклей и хороших мультиков.

Голосовой помощник Алиса от Яндекса тоже обучена полезным для детей навыкам: отвечает на вопросы, учит скороговоркам, включает песенки. А навык «Легко сказать» на время заменил логопеда.

В интернете можно найти множество творческих мастер-классов для любого возраста, например онлайн-школа «Художник онлайн», «Моя детка», «Ярмарка мастеров» и многие другие. Занятия могут быть платными, но свободных будет достаточно.

Нужно ли увеличивать пакеты интернета?

Нет. Хватит того, что есть. Вот что сделали операторы, чтобы интернета в самоизоляции хватило всем: