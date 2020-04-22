Где в Туле получить услуги груминга и ветврача для ваших питомцев?

Myslo собрал ветеринарные клиники и груминг-салоны, где вылечат ваших четвероногих друзей или сделают им модную стрижку.

Зоосалон «5 хвостов»

Ветеринарно-диагностическая клиника «Друг»

Ветеринарная клиника «Айболит»

Ветеринарный кабинет «Барон»

Ухоженная собака — повод для гордости. Неприятно видеть, когда домашний пес выглядит хуже, чем бездомный. А происходит так потому, что у каждого из нас в жизни случаются периоды, в которые нам не до питомцев.

Если у вашего четвероногого появился неприятный запах от шерсти, она висит клочьями, когти цокают при ходьбе, уши грязноватые, то это сигнал — пора что-то делать! Как вариант — запишите собаку к грумеру. Результат вас очень порадует.

Зоосалон «5 хвостов» открылся больше года назад, и за это время грумеры привели в порядок более 1600 домашних питомцев. Все мастера — специалисты своего дела. Они обучались грумингу в школах Москвы и Минска, имеют опыт работы более трех лет, несколько раз в год повышают свою квалификацию.

Принципы работы зоосалона:

за гуманное отношение к животным. Грумеры применяют зоопсихологию вместо наркоза, успокоительных препаратов и насилия.

за безупречное качество услуг. Специалисты зоосалона никогда не позволят себе выполнить работу халтурно.

за профессиональную косметику и оборудование. Благодаря этому результат предсказуем, радует вас и вашего питомца.

за безопасность ваших любимцев. Специалисты действуют по принципу «Не навреди» и соблюдают все меры предосторожности во время процедур.

Какие услуги предоставляет зоосалон:

стрижки,

тримминг,

гигиенические процедуры,

мытье,

экспресс-линька,

вычесывание,

подстригание когтей,

подготовка к выставке,

окрашивание.

Записываясь на процедуры в зоосалон «5 хвостов», вы можете быть уверены, что ваш питомец в безопасности. Работники тщательно следят за дезинфекцией помещений, проводят всю необходимую санитарную обработку, в том числе используя кварцевание бактерицидной лампой.

В салоне действуют такие акции:

В день рождения питомца скидка 20%.

Щенкам до 5 месяцев скидка 30%.

Каждая 7-я стрижка со скидкой 50%.

Приводите несколько питомцев в один день и получите на каждого скидку 10%.

Запишите своего любимца к грумеру уже сейчас!

Зоосалон «5 хвостов»

Тула, пр. Ленина, 63.

Тел. 8 (960) 596-25-06.

«Друг» — это современная ветеринарная клиника, которая за годы своей работы уже заслужила доверие многих туляков. Здесь работают специалисты с большим опытом в лечении собак, кошек, грызунов и даже экзотических животных. Благодаря квалификации врачей и современному оборудованию здесь проводят быструю диагностику и профилактику многих заболеваний.

Какие услуги окажут вашим домашним любимцам в клинике «Друг»:

Терапевтическое лечение различных болезней;

Лечение травм;

Лечение последствий отравлений;

Оперативное лечение;

Профилактические обследования;

Вакцинация;

УЗИ и лабораторные исследования;

Груминг;

Стоматологическая помощь.

Врачи клиники «Друг» регулярно проходят курсы по повышению квалификации, сотрудничают с ведущими узкопрофильными ветеринарными специалистами и обмениваются опытом.

Цены в этой клинике демократичны, помощь оказывается каждому пациенту.

В клинике «Друг» работает ветаптека, где сразу можно приобрести все необходимые медикаменты, которые вам назначил врач, а также диетические корма и аксессуары для повседневного и послеоперационного ухода за животными.

Тула, ул. Ложевая, 136.

Тел.: 8 (4872) 40-96-59 , 8 (961) 260-01-61 .

vetklinika-tula.ru

vet-dryg.ru

oksananecrasova@yandex.ru

Когда питомцу нездоровится, хозяин теряет покой и сон. Выяснить причину недомогания животного следует незамедлительно. Порой ветеринарная помощь может понадобиться совершенно внезапно, в том числе и в ночное время.

Сеть ветклиник «Айболит» работает уже более 10 лет и оснащена всей необходимой современной лечебно-диагностической аппаратурой. Прием ведут врачи высшей категории, практикуются операции повышенной сложности. Специалисты готовы оказать экстренную помощь, провести любые виды диагностики или просто помочь профессиональным советом.

Лечение животных проводится с применением современных методик, медикаментозных средств и оборудования.

Услуги, которые предоставляет ветеринарная клиника:

терапия,

диагностика (УЗИ, ЭКГ, рентгеноскопия, любые виды анализов),

лабораторные исследования (биохимия крови, микроскопия, аллергология и др.),

хирургия,

офтальмология,

груминг,

прививки.

Также в клинике «Айболит» есть услуга вызова ветеринарного врача на дом.

Далее специалист назначает необходимое лечение. Если нужно сдать дополнительные анализы, питомца направляют в ветклинику.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, специалисты «Айболита» продолжают работать круглосуточно и без выходных, чтобы вылечить ваших любимцев.

Обратите внимание, что также в ветеринарной клинике работает аптека, где можно приобрести необходимые лекарства, препараты, витамины и корма для ваших питомцев.

Квалифицированные продавцы-консультанты помогут вам выбрать необходимое лекарство или подобрать аксессуар.

Ветеринарная клиника «Айболит» ждет своих пациентов!

Внимание: необходима предварительная запись.

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Тула, ул. М. Горького, 1-в (1-й этаж).

Тел. 7 (4872) 71-14-40 , 8 (920) 767-00-67.

График работы: ежедневно в круглосуточном режиме.

Тула, ул. Лейтейзена, 6.

Тел. 8 (4872) 55-60-74 .

График работы: ежедневно с 9.00 до 20.00.

Сайт

ajbolit.tula@yandex.ru

Животные не менее людей нуждаются в чутком отношении к состоянию их организма. Заботу о здоровье своих питомцев нужно доверять только квалифицированным специалистам. В ветеринарном кабинете «Барон» работают именно такие ветврачи. Стаж их работы составляет более 10 лет.

Веткабинет открылся в августе 2019 года и уже заслужил доверие своих клиентов. Ежедневно за помощью к ветврачам обращаются десятки туляков со своими питомцами.

В «Бароне» доступны такие виды услуг:

терапия,

хирургия,

вакцинация,

чипирование,

лабораторные исследования и др.

Сейчас в веткабинете действует акция*: стерилизация бездомных кошек стоит всего 1200 рублей.

Кроме того, в учреждении доступна скидка для пенсионеров, которые приводят на лечение своих животных. Она составляет от 10 до 15% в зависимости от необходимых манипуляций.

В ветеринарном кабинете тщательно следят за санитарной обстановкой помещений и оборудования: после каждого пациента проводится дезинфекция.

Приводите своих питомцев на лечение в веткабинет «Барон»! Не откладывайте визит к ветеринару, позаботьтесь о здоровье своих любимцев.

Ветеринарный кабинет «Барон»

Тула, ул. Волкова, 8.

Тел. 8 (960) 600-66-65 .

График работы: ежедневно с 10.00 до 15.00.

*Подробности акции уточняйте в веткабинете.