Где в Туле получить услуги груминга и ветврача для ваших питомцев?
Myslo собрал ветеринарные клиники и груминг-салоны, где вылечат ваших четвероногих друзей или сделают им модную стрижку.
Ветеринарно-диагностическая клиника «Друг»
Ветеринарная клиника «Айболит»
Зоосалон «5 хвостов»
- за гуманное отношение к животным. Грумеры применяют зоопсихологию вместо наркоза, успокоительных препаратов и насилия.
- за безупречное качество услуг. Специалисты зоосалона никогда не позволят себе выполнить работу халтурно.
- за профессиональную косметику и оборудование. Благодаря этому результат предсказуем, радует вас и вашего питомца.
- за безопасность ваших любимцев. Специалисты действуют по принципу «Не навреди» и соблюдают все меры предосторожности во время процедур.
- стрижки,
- тримминг,
- гигиенические процедуры,
- мытье,
- экспресс-линька,
- вычесывание,
- подстригание когтей,
- подготовка к выставке,
- окрашивание.
В салоне действуют такие акции:
- В день рождения питомца скидка 20%.
- Щенкам до 5 месяцев скидка 30%.
- Каждая 7-я стрижка со скидкой 50%.
- Приводите несколько питомцев в один день и получите на каждого скидку 10%.
Запишите своего любимца к грумеру уже сейчас!
Ветеринарно-диагностическая клиника «Друг»
«Друг» — это современная ветеринарная клиника, которая за годы своей работы уже заслужила доверие многих туляков. Здесь работают специалисты с большим опытом в лечении собак, кошек, грызунов и даже экзотических животных. Благодаря квалификации врачей и современному оборудованию здесь проводят быструю диагностику и профилактику многих заболеваний.
Какие услуги окажут вашим домашним любимцам в клинике «Друг»:
- Терапевтическое лечение различных болезней;
- Лечение травм;
- Лечение последствий отравлений;
- Оперативное лечение;
- Профилактические обследования;
- Вакцинация;
- УЗИ и лабораторные исследования;
- Груминг;
- Стоматологическая помощь.
Врачи клиники «Друг» регулярно проходят курсы по повышению квалификации, сотрудничают с ведущими узкопрофильными ветеринарными специалистами и обмениваются опытом.
Цены в этой клинике демократичны, помощь оказывается каждому пациенту.
В клинике «Друг» работает ветаптека, где сразу можно приобрести все необходимые медикаменты, которые вам назначил врач, а также диетические корма и аксессуары для повседневного и послеоперационного ухода за животными.
Тула, ул. Ложевая, 136.
Тел.:
Ветеринарная клиника «Айболит»
Когда питомцу нездоровится, хозяин теряет покой и сон. Выяснить причину недомогания животного следует незамедлительно. Порой ветеринарная помощь может понадобиться совершенно внезапно, в том числе и в ночное время.
Сеть ветклиник «Айболит» работает уже более 10 лет и оснащена всей необходимой современной лечебно-диагностической аппаратурой. Прием ведут врачи высшей категории, практикуются операции повышенной сложности. Специалисты готовы оказать экстренную помощь, провести любые виды диагностики или просто помочь профессиональным советом.
Лечение животных проводится с применением современных методик, медикаментозных средств и оборудования.
Услуги, которые предоставляет ветеринарная клиника:
- терапия,
- диагностика (УЗИ, ЭКГ, рентгеноскопия, любые виды анализов),
- лабораторные исследования (биохимия крови, микроскопия, аллергология и др.),
- хирургия,
- офтальмология,
- груминг,
- прививки.
Также в клинике «Айболит» есть услуга вызова ветеринарного врача на дом.
Далее специалист назначает необходимое лечение. Если нужно сдать дополнительные анализы, питомца направляют в ветклинику.
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, специалисты «Айболита» продолжают работать круглосуточно и без выходных, чтобы вылечить ваших любимцев.
Обратите внимание, что также в ветеринарной клинике работает аптека, где можно приобрести необходимые лекарства, препараты, витамины и корма для ваших питомцев.
Квалифицированные продавцы-консультанты помогут вам выбрать необходимое лекарство или подобрать аксессуар.
Ветеринарная клиника «Айболит» ждет своих пациентов!
Внимание: необходима предварительная запись.
Ветеринарный кабинет «Барон»
Животные не менее людей нуждаются в чутком отношении к состоянию их организма. Заботу о здоровье своих питомцев нужно доверять только квалифицированным специалистам. В ветеринарном кабинете «Барон» работают именно такие ветврачи. Стаж их работы составляет более 10 лет.
Веткабинет открылся в августе 2019 года и уже заслужил доверие своих клиентов. Ежедневно за помощью к ветврачам обращаются десятки туляков со своими питомцами.
В «Бароне» доступны такие виды услуг:
- терапия,
- хирургия,
- вакцинация,
- чипирование,
- лабораторные исследования и др.
Сейчас в веткабинете действует акция*: стерилизация бездомных кошек стоит всего 1200 рублей.
Кроме того, в учреждении доступна скидка для пенсионеров, которые приводят на лечение своих животных. Она составляет от 10 до 15% в зависимости от необходимых манипуляций.
В ветеринарном кабинете тщательно следят за санитарной обстановкой помещений и оборудования: после каждого пациента проводится дезинфекция.
Приводите своих питомцев на лечение в веткабинет «Барон»! Не откладывайте визит к ветеринару, позаботьтесь о здоровье своих любимцев.