Как выбрать недвижимость своей мечты и не наломать дров: советы эксперта

Покупка квартиры – дело ответственное. К тому же такие события в жизни случаются нечасто, поэтому опыта в выборе недвижимости у большинства из нас нет.

О том, с какими ошибками может столкнуться покупатель, и как их избежать, рассказывает эксперт компании «Единая служба недвижимости» Дмитрий Воробьев.

Эксперт компании «Единая служба недвижимости»

Дмитрий Воробьев

- В чем обычно ошибаются покупатели?

- В том, что принимают решение о покупке спонтанно, руководствуясь исключительно эмоциями. К покупке нужно тщательно подготовиться. Во-первых, необходимо изучить правоустанавливающие документы на недвижимость, встретиться с собственником, посмотреть паспорт собственника, сверить его данные с данными из правоустанавливающих документов и т. д.

Во-вторых, нужно запросить справки о том, что у собственника нет задолженностей, что в квартире нет людей, стоящих на регистрационном учете.

Помимо этого, желательно выяснить, не покупалась ли квартира с использованием сертификатов, нет ли на ней обременения или ареста. Нет ли проблем с собственником как с физлицом, связанных с уплатой налогов и исполнительными производствами.

Если вы собираетесь покупать квартиру в новостройке, посмотрите проектную декларацию, сверьте ее данные с договором долевого участия. В новостройке придется проверять меньше документов, но нужно смотреть за темпами строительства и тщательно изучить проект жилого комплекса, чтобы понять, как будет выглядеть ЖК после сдачи всех домов.

- Как понять, что выбранная квартира — именно та, о которой мечтали?

- Не останавливайтесь на первом варианте. Посмотрите другие квартиры, сравните. Посоветуйтесь в риэлтором. В моей практике были случаи, когда люди были уверены, что хотят вторичное жилье, но обсудив со мной вопрос детально, пришли к выводу, что новостройка для них окажется выгоднее и комфортнее. А случалось и наоборот.

- Если я решил купить квартиру в новостройке на стадии котлована. Стоит ли ехать на стройплощадку?

- Безусловно. Нужно понимать, где находится площадка, какие объекты располагаются рядом, удобный ли проезд. Обратите внимание, ведутся ли работы, есть ли техника. Такой основательный подход поможет снизить риски.

- Если первая осмотренная квартира понравилась, нужно ли брать время на обдумывание. Вдруг объект уже купят?

- Если время на размышление дают, его нужно брать. Если риэлтор или собственник говорит, что ждать не будет, нужно внести аванс или минимальный задаток, который не так жалко будет потерять. Можно еще договориться в словесной форме, но, как показывает практика, такая договоренность легко нарушается.

- Покупаю квартиру в новостройке. На схеме все понятно. Нужно ли смотреть планировку вживую?

- Рисунок и схема никогда не дадут полноты картины. Нужно понимать геометрию кухни, пропорции гостиной и ванной комнат, посмотреть на вид из окна, понять, как далеко находится лифт. На картинке в комнате может быть нарисовано много предметов мебели, а по факту в комнату едва влезет крупный диван.

- На что нужно обратить внимание, чтобы квартира оставалась в цене через 10 или 20 лет?

- Важно хорошее месторасположение с развитой инфраструктурой и небольшой удаленностью от центральной части города. Чем ближе к центру города недвижимость, тем дольше она будет пользоваться спросом. Помимо этого, посмотрите на год постройки, квартиру в старом доме продать через 10 лет будет почти невозможно. Выбирайте также квартиры не на крайних этажах.

А вот на ремонт, оценивая перспективы недвижимости, смотреть не стоит. Вероятнее всего, за 10−20 лет вы все равно захотите обновить интерьер.

Самый простой способ оградить себя от рисков при покупке недвижимости — работа со специалистом.

Он поможет понять ситуацию покупателя, сориентировать, что ему выгоднее купить в данный момент, помочь с ипотекой, подобрать горячие предложения, помочь провести сделки по правилам с точки зрения юридической чистоты.

Эксперт по недвижимости компании «ЕСН» Дмитрий Воробьев.

Телефон +7 (953) 182-34-06 .

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