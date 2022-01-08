Экстремальный отдых в Туле и области. Куда сходить?

Погрузиться на глубину, заняться скалолазанием или пострелять в пейнтболе – Myslo подготовил подборку экстремальных развлечений для туляков.

Скалодром «Восход»

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Адрес: г. Тула, ул. Хомяковская, д. 6.

Режим работы: понедельник — пятница с 16.00 до 23.00, суббота — воскресенье с 10.00 до 21.00.

Цены: самостоятельное посещение: будние дни — взрослый — 400 р., детский — 300 р., выходные и праздничные дни — с 10.00 до 16.00 взрослый — 350 р., детский — 200 р., с 16.00 до 21.00 взрослый — 500 р., детский — 350 р.

Индивидуальная тренировка: для 1 человека — 1000 р./чел., для 2 человек — 900 р./чел., для 3−4 человек — 700 р./чел., для 5−9 человек — 600 р./чел., для 10 и более человек — 500 р./чел.

Единственный в Туле спортивный боулдеринговый зал. Высота стен — до пяти метров, угол нависания — до 70 градусов. Любой желающий может прийти и попробовать себя в скалолазании, для новичков существует «Базовый курс» — два занятия с тренером в маленьких группах. Также есть «Детский клуб», который существует при поддержке Федерации скалолазания Тульской области, где опытные спортсмены делятся опытом с юными скалолазами.

Дайвинг-центр «ОКеан»

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Адрес: г. Тула, ул. Шухова, д. 24.

Режим работы: понедельник — пятница с 9.00 — до 18.00, суббота с 9.00 до 16.00.

Цена: от 6000 р. В зависимости от курса обучения.

Дайвинг-центр «ОКеан» — первый в Туле сертифицированный PADI центр. Обучение производится профессиональными дайверами и по окончании выдается сертификат международного образца. Тренеры занимаются как с новичками, так и со знатоками, так как в дайвинг-центре можно повысить свою квалификацию, приобрести знания первой медицинской помощи и даже стать ассистентом инструктора.

Пейнтбольный клуб «Тульский легион»

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Адрес: г. Тула, ул. Скуратовская, поворот на дер. Варваровку.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Цены: пейнтбол: «Эконом» — 700 р./чел, «Стандарт» — 800 р./чел., «Максимальный» — 1200 р./чел.

В клубе существует 7 полей: «7 Крепостей», «Кремль», «Пентагон», «Музыкальное», «Красное», «Синее», «Надувное спортивное». Помимо пейнтбола посетителей ждут квесты, лазертаг, кидбол, гидробол. Также в клубе есть уютные беседки и зоны отдыха.

«Тульский легион» проводит спортивные и тактические занятия по пейнтболу на базе пейнтбольного и лазертаг оборудования.

Клуб активного отдыха «ACTION»

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Адрес: Алексинский р-н, д. Айдарово.

Режим работы: круглосуточно.

Цена: от 2500 р./сут.

«ACTION» — это не просто клуб, а место, где любители активного образа жизни точно найдут себе занятие. На территории клуба — скалодром и тир, где можно пострелять из лука и пневматического ружья, можно арендовать квадроциклы, велосипеды, поиграть в пейнтбол, бильярд, волейбол, настольный теннис или аэрохоккей. А также есть тарзан-парк и батуты.

Лазертаг-арена «КОСМОБОЙ»

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Адрес: ДК «Серп и Молот» (ул. Степанова, д. 52) 2 этаж.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 00.00.

Цена: до 10 человек — от 1500 р., до 15 человек — от 2000 р., до 20 человек — от 2500 р.

«Космобой» — это космический лабиринт, в котором две команды борются за победу. Действие разворачивается внутри космического корабля с участием интерактивных персонажей, устройств и спецэффектов, которые никого не оставят равнодушным. Это отличное место, чтобы провести день рождения или корпоратив, так как помимо самой игры в комплексе есть банкетный зал.