Как установить видеонаблюдение в многоквартирном доме: инструкция Myslo

Что нужно знать жителям, чтобы обезопасить свой двор от злоумышленников и самим не нарушить закон.

Видеокамеры в подъездах и во дворах помогут положить конец «парковочным войнам», приструнить любителей шумных ночных гулянок и нечистоплотных соседей, оставляющих мусор на лестничных клетках. Как на законных основаниях оборудовать свой дом «всевидящим оком», рассказывает специалист тульского Центра защиты прав граждан, практикующий юрист Ольга Демышева.

Законодательством не определён порядок использования систем видеонаблюдения в многоквартирных домах, но есть несколько нормативных актов, которые регулируют использование технических средств осуществления видеонаблюдения и/или видеозаписи.

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 36 ЖК РФ, общее имущество (лифты, лестничные площадки, коридоры, подвалы и т. д.) в многоквартирном доме принадлежит собственникам квартир и нежилых помещений на праве общей доли собственности, поэтому установить камеры без согласия большинства не получится.

Важно! Самовольный монтаж камер в местах общего пользования дома является не только нарушением жилищного законодательства. В ряде случаев такая инициатива может обернуться административным или уголовным наказанием.

Если жители многоквартирного дома решили самостоятельно установить во дворе и в подъездах систему видеонаблюдения, у них есть два пути:

Приобрести необходимое оборудование и установить его самостоятельно. Обратиться в фирму, оказывающую подобную услугу, например к интернет-провайдеру, обслуживающему дом.

В первом случае все заботы по выбору, покупке, монтажу и обслуживанию видеокамер лягут на человека, которого жители наделят соответствующими полномочиями, — обычно это старший по дому. Во втором случае такому человеку придётся изучить коммерческие предложения исполнителей услуг, выбрать наиболее оптимальный для жителей вариант и от лица собственников жилья заключить договор с исполнителем.

Важно правильно определить места установки видеокамер и углы их обзора — в объектив должны попадать исключительно объекты общего пользования: лестничные клетки, пролёты, кабины лифтов, фасад, входные группы подъездов и т. д. Если объектив будет направлен на дверь чьей-то квартиры — это может быть расценено как вмешательство в частную жизнь.

Чтобы установка видеокамер в подъездах и во дворе дома была законной и легитимной, важно правильно провести собрание собственников жилья. На нём должен быть поставлен вопрос о равном для всех собственников жилых и нежилых помещений регулярном взносе за услугу видеонаблюдения либо оплате услуги соразмерно занимаемой площади в МКД.

Эти расходы должны быть включены в квитанцию за ЖКУ дополнительной строкой. Если система видеонаблюдения, по согласованию с управляющей компанией, войдёт в состав общего имущества МКД, плата за эту услугу будет включена в строку «содержание и текущий ремонт жилья».

Повестка дня собрания должна содержать в себе следующие пункты:

согласие собственников на заключение договора с конкретным выбранным подрядчиком,

выдача подрядчику разрешений на проведение монтажных работ в местах общего пользования,

количество камер и места их расположения,

стоимость оборудования и способ оплаты,

стоимость ежемесячного обслуживания (соразмерно занимаемой площади или фиксированный взнос с каждой квартиры или нежилого помещения),

размер абонентской платы (дополнительная строка в квитанции или включение платы в стоимость услуги по содержанию жилья),

уполномоченное лицо от дома, которое от имени жителей будет заключать договор,

уполномоченное лицо для предоставления по запросу собственников запись с камер в случае ЧС,

срок и место хранения видеозаписей,

порядок получения видеозаписи по запросу собственника в случае ЧС (куда подается запрос, в какой срок предоставляется копия видеозаписи).

Собрание будет признано состоявшимся, а его решение — законным и легитимным, если за него проголосуют не менее 2/3 всех собственников жилья.

При необходимости запрашивать записи с камер видеонаблюдения собственники смогут у поставщика услуг либо у уполномоченного лица. Если система видеонаблюдения будет включена в состав общего имущества многоквартирного дома, записи должна хранить и предоставлять управляющая компания.