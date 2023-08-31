Где в Туле круто отметить детский день рождения?

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У «Мисти Парка» есть ответ! «Арена героев» с полосой препятствий, восьмиметровый лабиринт, тюбинговая трасса, VR-арена, море вкусной еды и аниматоры — такой праздник запомнится надолго!

В «Мисти Парке» можно отметить день рождения всем — от 0 до бесконечности. Здесь буквально все создано для развлечений детей, подростков и даже взрослых! Веселая ивент-команда придумает и проведет для вас праздник под ключ. Специалисты берут на себя все — увлекательную программу, угощения, отличное настроение и активности.

В «Мисти Парке» вас ждет больше 50 аттракционов для детей всех возрастов. Восемь скоростных, поворотных и тюбинговых горок, интерактивные игровые модули, батуты, восьмиметровый многоэтажный лабиринт… И все это в компании аниматоров в костюмах любимых героев!



В «Мисти Парке» вас встретят настоящие профессионалы и волшебники яркой праздничной атмосферы. Они подберут шоу-программу, которая будет интересна всем вашим гостям. Анимация с играми, экспедиция по новым планетам и отдаленным уголкам парка, квест с головоломками, командное сражение на «Арене героев» или в зале VR, шоу фокусов, научные опыты, цветные ленты — такое запомнят надолго и дети, и взрослые. А чтобы было еще веселее, в парке работает настоящий бьюти-бар!

Вкусный банкет в честь именинника проходит в волшебных домиках с уникальными ручными росписями. Их в «Мисти Парке» целых десять. Это отдельные пространства со столом для угощений и особой атмосферой. Домики тематические, но для празднования их можно еще и украсить шарами и воздушными фигурами. Кстати, домик для празднования дня рождения предоставляется совершенно бесплатно на три часа, и если гостей шесть или больше (не считая виновника торжества) — входной браслет именинник получает в подарок.

В каждом волшебном домике свободно размещаются от 6 до 30 гостей. Есть и пространства побольше — там будет комфортно 60 гостям. В них можно обустроить две зоны: одна — для банкета, вторая — для анимации. А еще в домиках можно от души поколотить пиньяту, из которой будут высыпаться конфеты. Класс!

Домики выходят прямо в игровую зону, и вот здесь начинается самое интересное. В «Мисти Парке» есть развлечения для всех, даже для мам и пап!

Малышковая зона рассчитана на гостей от 0 до 7 лет. Здесь самые юные посетители могут порезвиться в сухом бассейне с шариками, поиграть в развивающие бизиборды и покататься на машинках, попрыгать на мини-батутах и поизучать таинственный лабиринт. Малыши будут в восторге!

Ребята постарше в «Мисти Парке» могут отправиться в увлекательную экспедицию по парку развлечений в компании веселых ведущих или поучаствовать в настоящем приключенческом квесте: разгадать загадки затерянного мира, побороться за золото Форт Боярд, обмануть злобных охранников или почувствовать себя героями фильма «Дети шпионов».

Чтобы вы ни выбрали, каждая программа станет активным приключением. Дети будут веселиться в лабиринте, спускаться с высокой горы на тюбинге, прыгать на батутах, кататься на горках, покорять пропасти на троллее и многое другое!

Гостей предполагается много? Для вас в «Мисти Парке» организуют командные игры. В арсенале у аниматоров их целая коллекция: «Битва мультяшек», «Злодеи против супергероев», «Стань миллионером», «Битва блогеров» и «Битва геймеров». Такое развлечение сплотит гостей и добавит празднику немного азарта.

Зона «Арена героев» — самая масштабная игровая локация в «Мисти Парке». Здесь можно устроить настоящую битву героев! Гостей поделят на команды, а специальные браслеты покажут, кто оказался самым ловким и активным.

Участникам игры придется сразиться друг с другом на полосе препятствий, пройти зону спайдера с резиновой паутиной, прокатиться на троллеях, показать силу на скалодроме и порезвиться на батуте. Скучно не будет!

Устроить жаркий баттл на «Арене героев» могут дети и взрослые ростом от 140 сантиметров. За этим строго следит инструктор. В остальном — никаких ограничений!

Еще одно незабываемое приключение — VR-арена. Здесь можно погрузиться в другую реальность и сразиться с друзьями в самых разных играх. Дети 7-9 лет могут поиграть в снежки или помочь убрать сказочный город от слизи, а ребята постарше — устроить настоящие баталии в играх-шутерах или вызвать на поединок взрослых.

Поиграть на VR-арене можно компанией от двух до 10 человек. Допускаются участники от семи лет.

Чтобы память о празднике осталась надолго, фотограф «Мисти Парка» сделает профессиональные снимки.

За всеми детскими активностями будет удобно наблюдать взрослым. На всей территории «Мисти Парка» расположены удобные кресла и диваны, на которых могут разместиться родители.

Хотите провести день рождения вместе с детьми? Без проблем! Некоторые аттракционы, в том числе VR-арена и «Арена героев», доступны и для взрослых.

Какой же день рождения без угощений? В «Мисти Парке» позаботились о том, чтобы праздник был не только веселым, но и вкусным. В парке развлечений есть собственный ресторан и кухня полного цикла. В меню — салаты, закуски, горячие блюда, пицца, японская кухня и многое другое.

А еще в «Мисти Парке» есть собственная кондитерская, чтобы вы могли заказать самый вкусный торт для детей. Задувать свечи именинник будет обязательно!

Все еще не знаете, где отметить день рождения ребенка? Вам в «Мисти Парк»! Узнайте подробности

по тел. +7-961-265-12-24 или забронируйте проведение праздника на сайте.

Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», 1-й этаж.

Тел. +7 (4872) 25-45-10, +7-961-265-12-24 (отдел праздников).

mistypark71.ru

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