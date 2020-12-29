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Предприниматель Александр Сулеин: «Березовый квас — уникальный напиток»
Фото предоставлены Александром Сулеиным

Предприниматель Александр Сулеин: «Березовый квас — уникальный напиток»

Когда-то предприниматель был лесником (техник лесного хозяйства по образованию) и делал березовый квас для себя и друзей, а потом вместе с женой решил перейти к производственным масштабам.

Раньше в деревнях часто готовили березовый квас. Люди собирали сок, сливали в бочки, сбраживали и хранили в погребах. Это натуральный, вкусный, полезный и незаслуженно забытый напиток. Предприниматель Александр Сулеин решил открыть производство березового кваса и, прямо скажем, у него это неплохо получилось.
 
Мы поговорили с Александром Николаевичем и попросили его рассказать о том, как он создал «бизнес на деревьях».
 
 
- Когда и как появилась идея выпустить на рынок березовый квас?
 
- Сначала мы делали его для себя и своих друзей. Всем очень нравился напиток. Мы никогда и не думали, что придет время и мы будем его продавать, но все-таки это случилось. В 2014 году прошли все анализы в «Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области» и получили первую декларацию соответствия на наш напиток. Начало продаж было положено на территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная поляна». С того момента и по настоящее время наш квас попробовали и продолжают пробовать люди со всего мира. У нас всегда присутствует дегустация продукта, слышим очень много хороших отзывов о нашем удивительном напитке. Люди искренне желают нам дальнейшего развития и продвижения продукта. Далее принимали участие в различных фестивалях, ярмарках и других культурно-массовых мероприятиях Тульской области, а затем состоялись поездки в соседние области, так, например, в Калужскую, Московскую. Продукт был востребован и вызывал только положительные отзывы.
 
 
- Как развивалась эта идея?
 
В 2016 году губернатор Тульской области Алексей Дюмин попробовал наш березовый квас на фермерской ярмарке и там же зародилась идея создания нового регионального бренда. В этот момент у нас появилась уверенность, что мы на правильном пути — пути возрождения утерянных русских традиций. В 2017 году продукт вошел в гастрономическую карту Тульской области, также мы являемся постоянным участником Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» ВДНХ, Москва, на Тульском стенде. В 2018 году зарегистрировали товарный знак «Брагин верх» а в августе 2020 года наш продукт получил знак качества «Сделано в Тульской области».
 
 
- В чем польза именно березового кваса?
 
- Это правильный продукт. У нас своя технология, которая совершенствовалась годами. Основа в квасе — 100% натуральный березовый сок. Мы не обрабатываем его термически, это очень важно, а также мы не используем термофильные дрожжи, только дикие природные. Так что продукт полностью природный. Сейчас у нас 15 видов березового кваса, Необычные вкусовые оттенки напитку дают натуральные ингредиенты — сосновые шишки, хрен, мята, крапива и другие. Мы гордо носим звание «Тульский березовый квас» и заявляем, что аналога ему в России нет. С этим продуктом наша семья работает всю сознательную жизнь. И своей работой мы показываем, что в России можно производить правильные продукты.
 
 
- Вам кто-нибудь помогает продвигать бизнес?
 
- За нас все делает березовый квас — на фестивалях во время дегустации подходят чиновники любого уровня и однажды подошли представители из центра «Мой Бизнес». Поинтересовались, как идут дела, предложили сотрудничество и помощь. «Мой бизнес» держит руку на пульсе — постоянно приглашает нас на обучение нововведениям, встречи по тематике предпринимательства, предлагает льготные варианты оформления кредитов. От последнего мы пока категорически отказываемся — хотим идти своей дорогой, без долгов. Когда начнем расти — при необходимости воспользуемся такими предложениями. В региональном центре «Мой Бизнес» один сын уже отучился, второй сейчас занимается по продвижению с помощью социальных сетей. Мы, кстати, есть в ВКонтакте и Инстаграм. Все этапы производства регионального бренда продукта питания происходят на территории Тульской области.
 
 
Вячеслав Романов, председатель комитета по предпринимательству и потребительскому рынку:
 

Вячеслав Романов

- 2020 год для бизнеса был непростым, но тульские предприниматели со свойственной им стойкостью, мужеством, предприимчивостью и любовью к своему делу продолжали работать в непривычных условиях. И в итоге они достигли отличных результатов. Сейчас готовятся новые национальные проекты, в рамках которых мы будем реализовывать комплексные услуги для предпринимателей в следующем году.
 
 
 
 
 
  
 
Где купить:
 
  • г. Тула, начало ул. Металлистов 1, Фермерский домик;
  • Музей-усадьба «Ясная поляна», торговая точка;
  • г. Тула, фермерский рынок «Привоз», торговая точка

Фактический адрес производства:

301231 Тульская область, Щекинский район, с. Пришня, ул. А. Козаченко, д. 21.

 

 

 

Тула, ул. Кирова, 135, к. 1, офис 420

Тел. 8 (800) 600-777-1

мойбизнестула.рф

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:22 0
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