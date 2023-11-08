Что делать, если получил травму на работе: разъяснение Myslo

Производственная травма может быть получена не только при работе в заводском цеху. К сожалению, от неприятностей, связанных с причинением вреда здоровью на работе, не застрахован почти никто.

На что может рассчитывать сотрудник, рабочий день которого закончился в больнице, рассказывает волонтёр тульского Центра защиты прав граждан Евгения Гвоздинская.

Травма считается производственной, если она получена на территории работодателя, во время исполнения трудовых обязанностей или поручений руководителя, по пути на работу или с работы (если доставка работников осуществляется транспортом предприятия), во время следования в командировку или возвращения из неё (вне зависимости от вида транспорта), а также во время регламентированного обеденного перерыва или отдыха (при нахождении на территории работодателя).

В соответствии со ст. 227 ТК РФ производственными травмами считаются ожоги, тепловые удары, обморожения, удары электротока или молнии, переломы, вывихи, ушибы, порезы, укусы животных, утопление, повреждения, полученные из-за аварий, взрывов и стихийных бедствий.

На возмещение вреда, причинённого здоровью, могут рассчитывать все без исключения работники, в том числе совместители, стажёры и сотрудники, работающие по договору ГПХ.

Как зафиксировать факт производственной травмы?

При получении работником травмы работодатель обязан зафиксировать этот факт, составить акт и ознакомить с ним пострадавшего. Если причинённый здоровью вред считается лёгким, расследовать этот случай должна комиссия, состоящая из представителей работодателя и членов трудового коллектива. Максимальный срок разбирательства — 3 дня.

Если травмы представляют существенную угрозу здоровью, разбираться в причинах случившегося должна комиссия под руководством государственного инспектора труда, в которую также должны включить сотрудника местной администрации и Соцфонда РФ.

Если ЧП произошло на территории работодателя, подтверждением этого факта станет вызов скорой помощи или доставки его в медучреждение с этой территории. Если пациент сам обратится за медицинской помощью — важно уточнить, что травма была получена на производстве.

В зависимости от тяжести полученных повреждений и наличия стойких нарушений работы организма лечащий врач направит пациента на медико-социальную экспертизу, которая установит степень утраты трудоспособности (от 10 до 100%). От этой цифры будет зависеть размер выплат, которые должен получить пострадавший.

Если работодатель пытается скрыть факт ЧП, пострадавший или его родственники должны обратиться в Государственную инспекцию труда, изложив в обращении дату ЧП, обстоятельства получения травмы и приложив подтверждающие документы. Крайне важно, чтобы в справках, выписках и прочих медицинских документах был указан производственный характер травмы. Сотрудники ведомства примут меры для расследования обстоятельств и установления виновника случившегося.

Иногда причиной травмы могут быть неправильные действия самого работника, например нарушение техники безопасности. В этом случае сумма страховых выплат может быть уменьшена. Если работник считает, что в акте о несчастном случае его необоснованно обвиняют в произошедшем, он может обжаловать этот документ в течение трёх месяцев с момента ознакомления с ним. При причинении тяжкого вреда здоровью это делается через суд, во всех остальных случаях — через Государственную инспекцию труда.

Какие выплаты положены при получении травмы на производстве?

Работодатель выплачивает компенсацию за причинённый моральный вред, а также выплаты, предусмотренные трудовым или коллективным договором, например материальную помощь.

Также работник имеет право получить утраченный заработок за время нахождения на больничном. Оплата больничного при получении производственной травмы производится в размере 100% от среднего месячного заработка и не зависит от трудового стажа.

Кроме того, Соцфонд РФ выплачивает пострадавшему единовременные и ежемесячные выплаты, размер которых зависит от тяжести травмы и степени утраты трудоспособности. Максимальный размер единовременной выплаты — 131 731,99 рублей, ежемесячной — 101 288,68 рублей. Если ЧП повлекло за собой смерть работника, его родственники получат выплату в 2 млн рублей.

Если пострадавшему потребуется медицинская, социальная или профессиональная реабилитация — все связанные с ней расходы тоже подлежат возмещению.