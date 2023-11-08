Лечение варикоза лазером и не только: честно про плюсы и минусы процедур

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Пообщались с врачами клиники «Л'Мед», чтобы узнать у экспертов ответы на самые волнующие вопросы.

Александр Варев, директор клиники «Л’Мед» — ЭВЛК (лечение варикоза лазером) — несомненный «золотой стандарт». Но лучше, когда в арсенале есть весь набор. Сегодня арсенал сосудистого хирурга, флеболога велик и разнообразен.

Эрадж Худойназаров, флеболог — Современная операция на венах — это всегда такой конструктор из нескольких технологий: что-то убрать лазером, что-то — на мини-флебэктомию, что-то — на склеротерапию. Способ оперативного вмешательства выбирает доктор с учетом особенностей случая каждого пациента.

Пациентке в процессе ЭВЛК выполнена мини-флебэктомия (на сильно извитых венах). На фото — результат через 30 дней.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Вадим Бондарь, флеболог — Главные преимущества лазерной операции — малая травматичность и быстрая реабилитация. В Германии ЭВЛК называют «операцией обеденного перерыва», так как можно прооперироваться и через 60 минут возвращаться к привычной жизни.

Вот этот случай можно было вылечить склеротерапией, но закончилось все трофической язвой. Пациентке выполнена ЭВЛК. На фото — результат через 45 дней.

Новейший малотравматичный метод лечения — Total ЭВЛК.

Эльхан Османов, флеболог — С помощью специального лазера «заваривается» как основной магистральный ствол поврежденной вены, так и большинство варикозных притоков и узлов. Никаких разрезов больше нет. Только Total ЭВЛК. Без боли, без разрезов, без травм и реабилитации.

Кому нужна процедура Total ЭВЛК?

Пациентам с варикозным расширением вен, в том числе с запущенными случаями, с наличием трофических язв и перенесенным тромбофлебитом.

Сразу после лечения Total ЭВЛК вы можете покинуть клинику и добраться самостоятельно до дома. Реабилитация не требуется. Вы получаете быстрое и эффективное решение проблемы варикоза ног.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Наглядный пример быстрого и успешного решения «застарелой» проблемы варикоза с помощью Total ЭВЛК. Хотите так же? Приходите на прием к профессору.

Важно: обязательно уточняем, есть ли разнообразие методов лечения в клинике, а также наличие реанимации и стационара. Иногда это имеет огромное значение и даже спасает жизнь.

Минусы процедур по лечению варикоза:

высокая стоимость (учитывая все преимущества, значимость этого минуса снижается);

индивидуальные противопоказания.

Главные преимущества лечения варикоза лазером:

1. БЕЗ наркоза.

При ЭВЛК не нужен наркоз или спинальная анестезия. Врач применяет местное обезболивание, как при лечении зуба.



2. БЕЗ госпитализации.

После ЭВЛК через 30 минут вы идете домой и возвращаетесь к своему привычному образу жизни.



3. БЕЗ реабилитации.

Минимальный срок реабилитации, а точнее, его нет!

Единственное, что вас может стеснять, — это компрессионный чулок.



4. БЕЗ шрамов и разрезов.

Процедура проводится через небольшой прокол, поэтому полное отсутствие швов и красивые ножки.



5. БЕЗ осложнений и рецидивов.

Если операция ЭВЛК проведена на современном оборудовании с использованием качественных расходных материалов и руками опытного доктора — риск осложнений сводится к минимуму. Также пациент всегда может быть на связи с врачом.

6. БЕЗ боли.

Интересно, больно ли делать операцию ЭВЛК? Просто посмотрите видеоотзыв нашего пациента до и после операции ЭВЛК.

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Берегите себя и доверяйте только профессионалам.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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