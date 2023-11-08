Лечение варикоза лазером и не только: честно про плюсы и минусы процедур

Александр Варев, директор клиники «Л’Мед»
— ЭВЛК (лечение варикоза лазером) — несомненный «золотой стандарт». Но лучше, когда в арсенале есть весь набор. Сегодня арсенал сосудистого хирурга, флеболога велик и разнообразен.
Эрадж Худойназаров, флеболог
— Современная операция на венах — это всегда такой конструктор из нескольких технологий: что-то убрать лазером, что-то — на мини-флебэктомию, что-то — на склеротерапию. Способ оперативного вмешательства выбирает доктор с учетом особенностей случая каждого пациента.
Пациентке в процессе ЭВЛК выполнена мини-флебэктомия (на сильно извитых венах). На фото — результат через 30 дней.
Вадим Бондарь, флеболог
— Главные преимущества лазерной операции — малая травматичность и быстрая реабилитация. В Германии ЭВЛК называют «операцией обеденного перерыва», так как можно прооперироваться и через 60 минут возвращаться к привычной жизни.
Вот этот случай можно было вылечить склеротерапией, но закончилось все трофической язвой. Пациентке выполнена ЭВЛК. На фото — результат через 45 дней.
Новейший малотравматичный метод лечения — Total ЭВЛК.
Эльхан Османов, флеболог
— С помощью специального лазера «заваривается» как основной магистральный ствол поврежденной вены, так и большинство варикозных притоков и узлов. Никаких разрезов больше нет. Только Total ЭВЛК. Без боли, без разрезов, без травм и реабилитации.
Кому нужна процедура Total ЭВЛК?
Пациентам с варикозным расширением вен, в том числе с запущенными случаями, с наличием трофических язв и перенесенным тромбофлебитом.
Сразу после лечения Total ЭВЛК вы можете покинуть клинику и добраться самостоятельно до дома. Реабилитация не требуется. Вы получаете быстрое и эффективное решение проблемы варикоза ног.
Наглядный пример быстрого и успешного решения «застарелой» проблемы варикоза с помощью Total ЭВЛК. Хотите так же? Приходите на прием к профессору.
Важно: обязательно уточняем, есть ли разнообразие методов лечения в клинике, а также наличие реанимации и стационара. Иногда это имеет огромное значение и даже спасает жизнь.
Минусы процедур по лечению варикоза:
- высокая стоимость (учитывая все преимущества, значимость этого минуса снижается);
- индивидуальные противопоказания.
Главные преимущества лечения варикоза лазером:
1. БЕЗ наркоза.
При ЭВЛК не нужен наркоз или спинальная анестезия. Врач применяет местное обезболивание, как при лечении зуба.
2. БЕЗ госпитализации.
После ЭВЛК через 30 минут вы идете домой и возвращаетесь к своему привычному образу жизни.
3. БЕЗ реабилитации.
Минимальный срок реабилитации, а точнее, его нет!
Единственное, что вас может стеснять, — это компрессионный чулок.
4. БЕЗ шрамов и разрезов.
Процедура проводится через небольшой прокол, поэтому полное отсутствие швов и красивые ножки.
5. БЕЗ осложнений и рецидивов.
Если операция ЭВЛК проведена на современном оборудовании с использованием качественных расходных материалов и руками опытного доктора — риск осложнений сводится к минимуму. Также пациент всегда может быть на связи с врачом.
6. БЕЗ боли.
Интересно, больно ли делать операцию ЭВЛК? Просто посмотрите видеоотзыв нашего пациента до и после операции ЭВЛК.
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