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Первоклассники-2023

Первоклассники-2023

Myslo представляет первоклашкам Тулы и Щёкино, их родителям и педагогам фотоальбом!

Эти фотографии вы никогда не помнёте в портфеле и не потеряете при переезде. Ссылкой на фото с вашим сыном или дочкой (внуком или внучкой) можно поделиться со всеми родственниками или опубликовать в соцсетях!

Вы также можете приобрести печатную версию календаря с вашим классом на 2024 год за 750 рублей.

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Календарь с фото вашего класса, глянцевый, плотный, формат А3.

Купить календарь вы сможете
до 30 декабря 2023 года включительно.

Как это сделать:

Online. Найти фото своего класса в галерее, нажать красную кнопку «Заказать календарь». На следующей странице оставьте свой e-mail и выберите удобный способ оплаты. 

После оплаты на ваш e-mail придёт письмо с цифровым оригиналом фото. Забрать отпечатанный календарь можно будет в ближайший после заказа четверг (только если заказ не был сделан в среду) в офисе «Слободы» (Тула, пр. Ленина, 116). Заказы выдаются с 13.00 до 18.00.



*Возврат средств за некачественно оказанную услугу (например, брак печати) осуществляется при обращении на почту [email protected] или по телефону 57-07-07.

 

Генеральные спонсоры проекта — застройщик СЗ «Современник» и торговая сеть «Лазаревская лавка».

 

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МБОУ «Центр образования – гимназия №1» МБОУ «Центр образования — гимназия № 1»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

цо1.png МБОУ «Центр образования № 1 — гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е.»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс, 1 «Ж» класс, 1 «З» класс, 1 «И» класс

МБОУ «Центр образования №2 им. героя советского союза Олега Петровича Матвеева» МБОУ «Центр образования № 2 им. Героя Советского Союза Олега Петровича Матвеева»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №3» МБОУ «Центр образования № 3»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №5 им. Героя РФ Сергея Сергеевича Громова» МБОУ «Центр образования № 5 им. Героя РФ Сергея Сергеевича Громова»
1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования №6» МБОУ «Центр образования № 6»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс,
1 «Е» класс

МБОУ «Центр образования №7 им. Героя Советского Союза С.Н. Судейского» МБОУ «Центр образования № 7 им. Героя Советского Союза С. Н. Судейского»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс,
1 «Е» класс, 1 «Ж» класс, 1 «З» класс, 1 «И» класс

МБОУ «Центр образования №8 им. Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова» МБОУ «Центр образования № 8 им. Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс,
1 «Е» класс, 1 «Ж» класс, 1 «З» класс, 1 «И» класс

МБОУ «Центр образования №9 им. генерала Аркадия Николаевича Ермакова» МБОУ «Центр образования № 9 им. Генерала Аркадия Николаевича Ермакова»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс

МБОУ «Центр образования №10 им. А. В. Чернова» МБОУ «Центр образования № 10 им. А. В. Чернова»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс

МБОУ «Центр образования – гимназия №11 им. Александра и Олега Трояновских» МБОУ «Центр образования — гимназия № 11 им. Александра и Олега Трояновских»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс

МБОУ «Центр образования №12» МБОУ «Центр образования № 12»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования №14» МБОУ «Центр образования № 14»
1 класс

МБОУ «Центр образования №15» МБОУ «Центр образования № 15»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования №16» МБОУ «Центр образования № 16»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №17 им. Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина» МБОУ «Центр образования № 17 им. Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №18 им. Героя Советского Союза Евгения Федоровича Волкова» МБОУ «Центр образования № 18 им. Героя Советского Союза Евгения Федоровича Волкова»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №20» МБОУ «Центр образования № 20»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования №22 – Лицей искусств» МБОУ «Центр образования № 22 — Лицей искусств»
1 «Д» класс, 1 «Е» класс

МБОУ «Центр образования №23» МБОУ «Центр образования № 23»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс,
1 «Е» класс, 1 «Ж» класс

МБОУ «Центр образования №24» МБОУ «Центр образования № 24»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов» МБОУ «Центр образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов»
1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования №26» МБОУ «Центр образования № 26»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс,
1 «Е» класс

МБОУ «Центр образования №29» МБОУ «Центр образования № 29»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования – Гимназия №30» МБОУ «Центр образования — Гимназия № 30»
1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования №31» МБОУ «Центр образования №31 им. Романа Петровича Стащенко»
1 «Д» класс, 1 «Е» класс

МБОУ «Центр образования №32 им. генерала Ивана Васильевича Болдина» МБОУ «Центр образования № 32 им. Генерала Ивана Васильевича Болдина»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования №33» МБОУ «Центр образования № 33»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №34 им. Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова» МБОУ «Центр образования № 34 им. Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс,
1 «Е» класс

МБОУ «Центр образования №35» МБОУ «Центр образования № 35»
1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования №36» МБОУ «Центр образования № 36»
«А» класс

МБОУ «Центр образования №38» МБОУ «Центр образования № 38»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования №39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина» МБОУ «Центр образования № 39 им. Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс,
1 «Ж» класс, 1 «З» класс, 1 «И» класс

МБОУ «Центр образования №40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева» МБОУ «Центр образования № 40 им. Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс,
1 «Е» класс, 1 «Ж» класс, 1 «З» класс, 1 «И» класс, 1 «К» класс

МБОУ «Центр образования №42» МБОУ «Центр образования № 42»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №43» МБОУ «Центр образования № 43»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №44 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова» МБОУ «Центр образования № 44 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования №45 Героя Советского Союза Н. А. Прибылова» МБОУ «Центр образования № 45 им. Героя Советского Союза Н. А. Прибылова»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования №47» МБОУ «Центр образования № 47»
1 «А» класс

МБОУ «Центр образования №48» МБОУ «Центр образования № 48»
1 класс

МБОУ «Центр образования №49»МБОУ «Центр образования № 49»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования №50» МБОУ «Центр образования № 50»
1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования №54» МБОУ «Центр образования № 54»
1 «А» класс

МБОУ «Центр образования №55 им. Александра Ильича Миронова» МБОУ «Центр образования № 55 им. Александра Ильича Миронова»
1 класс

МБОУ «Центр образования №56» МБОУ «Центр образования № 56»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №58 «Поколение будущего» МБОУ «Центр образования № 58 «Поколение будущего»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

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ГОУ ТО «Яснополянский образовательный комплекс им. Л. Н. Толстого» ГОУ ТО «Яснополянский образовательный комплекс им. Л. Н. Толстого»
1 класс

МБОУ «Средняя школа №4» МБОУ «Средняя школа № 4»
1 «А» класс

МБОУ «Средняя школа №7» МБОУ «Средняя школа № 7»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

 

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