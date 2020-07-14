Тульский хореограф Елена Масюк о мечтах, танцах и дистанциях

Что нужно, чтобы танцевать

– Чтобы быть хорошим профессиональным танцором во фристайле, необязательно иметь образование. Оно, может быть, и помогло бы в плане коммуникации с учениками, но в этом направлении, как и везде, всё приходит с опытом, через общение с такими же танцорами, через практику. В конце концов, если возникнет такая необходимость, есть интернет и много полезных курсов.

Но бумажка с печатью танцору не нужна. Главное — гореть желанием и понимать суть выбранного тобой направления.

На самом деле в танцевальной сфере очень много своей философии. Каждая разновидность танца несет в себе определенную мысль. Однако и сам танцор привносит в танец что-то свое. Например, я вкладываю в творчество идею о том, что не стоит сравнивать себя с другими танцорами. Смотреть на них, вдохновляться ими, набираться мотивации — несомненно, можно. Но не сравнивать. Ты не танцуешь хуже или лучше, чем они. Вы просто разные. У них один танцевальный путь, а у тебя другой, собственный, характерный только для тебя. Так иди по своему пути — тогда будет результат.

Полезным опытом может оказаться хореография. Как минимум, за время обучения вырабатывается и музыкальный слух, и чувство ритма, и чувство мышц. Также хореография расширяет танцевальный диапазон, привносит многосторонность движений и танцевальных элементов, которые помогут разнообразить фристайл.

«Травма — не ограничение, а возможность сделать что-то новое»

Это один из тяжелых случаев, последствия которого очень трудно пережить и физически, и морально. Единственное, что человеку следует делать в такой ситуации, – принять то, что уже произошло, и заняться лечением. Важно понять, что никто не застрахован от травмы. Это неприятно, обидно, грустно, но если просто сидеть и переживать, травма быстрее не пройдет. Лучше потратить освободившееся время, которое ты проводил на тренировках, на что-то новое, не менее интересное. Например, рисование, вышивку, вокал, освоение новой профессии, образовательные курсы, изучение языков. Вариантов много. Просто следует воспринимать травму не как ограничение, а как возможность сделать что-то новое.

Танцы «на дистанции»

Оказалось, что дистанционный режим вполне подходит для того, чтобы обучаться танцам. Даже без всей этой ситуации с карантином всегда существовали онлайн-курсы, в том числе от иностранных специалистов. И многие танцоры, не имея возможности попасть к какому-нибудь профессионалу на урок лично, всегда приобретали такие онлайн-занятия.

Карантин нисколько не помешал и моему творческому развитию. Я купила дополнительный курс у профессионального танцора, повысила навык. Моим ученикам, кстати, он также пошел на пользу. Они тоже очень выросли в танцах за время наших онлайн-занятий. На самом деле, в преподавании самое сложное — заниматься с тем учеником, который в принципе не заинтересован в танцах, которому скучно на занятии, который делает всё так, лишь бы от него отстали. И это никак не зависит от того, лично ты занимаешься с ним или онлайн. Я не одобряю поведение родителей, которые не могут прислушаться к интересам своего ребенка и отдают его преподавателю, чтобы ребенок был чем-то занят. Без интереса никакое обучение не имеет смысла. Как я люблю говорить: было бы желание. А желание танцевать и развиваться у меня и моих учеников есть всегда.

Мечты на миллион

Если бы прямо сейчас мне дали миллион, я бы организовала мероприятие с мастер-классами и баттлами. Сняла бы просторное помещение, пригласила бы диджея, видеографов, фотографов, ведущего, судей и танцоров, чтобы они провели уроки. Я бы напечатала афиши, приглашения, пустила бы рекламу, организовала бы призовой фонд для победителей баттлов. В общем, если бы я действительно этим занялась, думаю, смогла бы организовать хорошую танцевальную вечеринку.

Так вышло, что я всю жизнь в танцах и никогда не думала, что можно жить без них. Но у меня много интересов помимо танцев. Если бы их не было, я, наверное, ушла бы в фитнес-индустрию, психологию, рисование, создание артов, фото, видео, начала бы чаще писать стихи и читала бы их на публику.

Думаю, без танцев я бы не пропала, но это то, чему я готова посвятить всю свою жизнь.