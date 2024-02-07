«Лев и Софья»: Камерный театр драмы поставил спектакль о любви Толстых

Фото Максима Котенева.

В Тульском Камерном драматическом театре — премьера! Художественный руководитель и режиссер театра Алексей Басов поставил спектакль «Лев и Софья» — по дневникам и письмам Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых.

На сцене всего два актера — он и она. Образ Льва Толстого воплотил сам Алексей Басов, его жены Софьи — актриса Елена Басова. Спектакль получился очень эмоциональным, искренним и откровенным. А зрители стали неотъемлемой частью этого действа.

Маленький зрительный зал — всего на 45 мест — особенность Камерного театра. И сцена — вот она, рукой подать. Актеры и зрители находятся друг к другу очень близко, на расстоянии вытянутой руки.



Образы супругов Льва Николаевича и Софьи Андреевны воплотили на сцене Камерного театра драмы тоже муж и жена — Алексей и Елена Басовы.

Спектакль «Лев и Софья» по­ставлен по дневниковым записям супругов, их письмам, воспоминаниям.

Лев Николаевич Толстой женился на Софье Андреевне Берс 23 сентября 1862 года. Ей было 18 лет, ему — 34. Они прожили вместе 48 лет, до самой смерти Толстого, но их семейную жизнь нельзя назвать безоблачно счастливой. Несмотря ни на что, Софья Андреевна родила графу Толстому 13 детей. Опубликовала и прижизненное собрание его сочинений, и посмерт­ное издание его писем.



Писатель Лев Толстой со своей женой

Софьей Андреевной, 1910 год.

Сам Лев Николаевич, прежде чем уйти в свой последний путь до станции Астапово, признался ей в письме, что любит её, несмотря ни на что, только вот жить с ней не может…

После спектакля мы заглянули в гримерку к артистам.

— Столько энергии и эмоций вы сейчас выплеснули! Расскажите, как родилась идея спектакля по дневникам Льва Николаевича и Софьи Андреевны и сколько вы ее воплощали.

Алексей: «Воплощали долго — полтора года. Первый раз идея пришла в августе 2022 года. Ее мне подсказал мой друг, театральный режиссер: „А почему бы вам не поставить Тол­стого?“ Мы очень любим Ясную Поляну, для нас это место притяжения. Всегда хотелось что-то сделать по Толстому. Но у нас маленькая труппа, и тогда решили остановиться на спектакле для двоих актеров — выбрали взаимоотношения Льва и Софьи Толстых.

Когда я погрузился в дневники Толстого, то понял, что это лес! И я в этом лесу заблудился.

Я очень сильно полюбил Толстого как человека, как личность. Не надо говорить, что он очень хороший или очень плохой, — он разный.

Он абсолютно противоречивый. Он не играл в честность, а на самом деле был честным, и именно поэтому дал почитать Софье дневники со своими откровениями. Он не мог врать и писал всё как есть. Что касается его взаимоотношений с Софьей Андреевной, то там тоже было всё по-разному. И прекрасно, и непрекрасно».

Елена: «В первые 18 лет брака у них было взаимопонимание, все было хорошо, все как-то сошлось, организовалось. А потом — пропасть…»

— Вы полюбили свою героиню?

Елена: «Конечно, ведь своих героев надо любить. Над ними надо чуть-чуть посмеиваться, к ним надо стремиться и быть чуть-чуть выше них. Я ее понимаю и в то же время не понимаю. Я ей и сочувствую и нет. Меня раздирают противоречия. Но я точно преклоняюсь перед этой женщиной: прожить жизнь с Толстым, с гением — безумно сложно. Они — как магниты, как два полюса — сталкивались и расходились. Как говорят, „вместе тесно, а врозь скучно“. Они были необходимы друг другу, но вместе им было очень сложно».

— Кто придумал этот замечательный круг, на котором происходит всё действо?

Алексей: «А он замечательный? Слава богу! У нас такое пространство маленькое, и мало что можно придумать. Было несколько названий этого спектакля, и мы долго не могли определиться. Среди вариантов были „Уход“, „Возвращение“ — когда появилось это название, появился и этот круг как символ возвращения на круги своя. Не знаю, прочиталось ли это в спектакле, но даже после смерти между Львом и Софьей идет диалог, спор…

Был еще вариант названия — «Семейное счастье», но я боялся, что тогда все подумают, что увидят постановку одноименного романа Толстого.

Еще был вариант — «Нельзя так жить», как раз спектакль начинается с аудиозаписи слов Толстого: «Нельзя так жить, так жить нельзя. Нельзя, нельзя, просто невозможно». Но в конце концов остановились на названии «Лев и Софья».

— Какую судьбу желаете своему спектаклю?

Елена: «Конечно счастливую!»

Алексей: «Самое главное, чтобы он взлетел!»

— А сколько вообще живет спектакль?

Елена: «По-разному. Живет, пока он не выиграется внутренне. Есть спектакли, которые у нас идут с 2016 года, — „Пиковая дама“, „Ахов: не все коту масленица“. А когда спектакль выхолащивается и уже не про что говорить, уже не болит, — тогда надо его закрывать».

— Над чем сейчас работаете?

Алексей: «Конкретно говорить не буду, скажу только, что этого автора мы в своем театре еще не ставили. Это наша проза, русская классика. Пока не знаю, как буду делать. Но очень хочу!»