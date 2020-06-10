Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова начинает набор студентов

Фото предоставлены Тульским институтом управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова.

Уже открыт прием документов на заочную и очно-заочную форму обучения, старт приема на очное отделение совсем скоро!

«Уважаемые абитуриенты! Сейчас вы принимаете важнейшее решение в вашей жизни: где и как провести студенческие годы, и какую профессию приобрести. От этого выбора будет зависеть старт вашей карьеры, возможности личной реализации, круг новых друзей и полезных контактов. Обратив внимание на Тульский институт управления и бизнеса имени Н. Д. Демидова, вы поступите правильно. В вузе созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов».

Ректор ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова,

Щербакова Елена Сергеевна.

Одно из слагаемых высокого качества обучения в вузе – преподавательский состав. В Тульском институте управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова работают прекрасные педагоги - кандидаты и доктора наук, практикующие специалисты, которые являются признанными авторитетами в своих областях деятельности.

Они не просто дают теоретическую базу, но и делятся практическим опытом. Это, во-первых, делает каждое занятие еще более интересным, а во-вторых, дает студентам возможность получить актуальные знания о профессии и использовать их для успешного начала трудовой деятельности или старта собственного бизнеса.

Наши образовательные программы соответствуют всем современным стандартам и актуальным запросам рынка. А кроме того, мы практикуем персональный подход к каждому студенту и даем возможность сформировать индивидуальную образовательную траекторию, которая позволяет эффективно спланировать и совместить обучение с работой.

Выпускники института востребованы в ведущих компаниях города, многие из них сделали блестящую карьеру, занимают руководящие позиции в различных организациях и предприятиях города и области.

Институт работает в Туле уже 16 лет, и за это время обрел тесные связи с ведущими вузами Москвы и Санкт-Петербурга, что даёт нашим студентам возможность получить диплом государственного образца, установленного Министерством образования и науки РФ, вуза-партнёра.

В этом году Институт ведет набор студентов на следующие направления высшего образования:

Уровень бакалавриата:

Специальное (дефектологическое) образование

Государственное и муниципальное управление

Юриспруденция

Менеджмент

Экономика

Уровень магистратуры:

Психолого-педагогическое образование

Как поступить?

Заявление на поступление в 2020 году принимаются в электронной форме через сайт вуза. Для этого разработан специальный раздел «Подать документы онлайн».

Приемная кампания пройдет онлайн, но это не значит, что абитуриенты останутся без поддержки. Представители Тульского института управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова ответят на вопросы абитуриентов и их родителей в онлайн-режиме.

Как воспользоваться онлайн-консультацией?

Для получения онлайн-консультации можно:

написать в официальную группу Тульского института управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова «ВКонтакте».

или подать обращение в электронном виде в форме обратной связи.

Задать вопрос приемной комиссии можно здесь.

Форма для подачи электронного обращения здесь.

Также можно посетить дни открытых дверей в формате ОНЛАЙН. Ближайшие состоятся 13 и 20 июня в 13.00.

В ходе онлайн-трансляции мы расскажем: о подаче документов, о поступлении и экзаменах, об учёбе и студенческой жизни, а также ответим на ваши вопросы!

Знакомьтесь с возможностями вуза в онлайн-формате и будьте готовы к поступлению в Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова!

Тула, ул. Болдина, 98-б.

тиуб.рф

Время работы Приёмной комиссии:

пн.-чт. — с 9.00 до 17.00,

пт. — с 9.00 до 16.00,

сб. — с 9.00 до 15.00.

Телефон Приемной комиссии: +7 (4872) 56-32-39.