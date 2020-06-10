Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова начинает набор студентов
Уже открыт прием документов на заочную и очно-заочную форму обучения, старт приема на очное отделение совсем скоро!
«Уважаемые абитуриенты! Сейчас вы принимаете важнейшее решение в вашей жизни: где и как провести студенческие годы, и какую профессию приобрести. От этого выбора будет зависеть старт вашей карьеры, возможности личной реализации, круг новых друзей и полезных контактов. Обратив внимание на Тульский институт управления и бизнеса имени Н. Д. Демидова, вы поступите правильно. В вузе созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов».Ректор ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова, Щербакова Елена Сергеевна.
Одно из слагаемых высокого качества обучения в вузе – преподавательский состав. В Тульском институте управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова работают прекрасные педагоги - кандидаты и доктора наук, практикующие специалисты, которые являются признанными авторитетами в своих областях деятельности.
Они не просто дают теоретическую базу, но и делятся практическим опытом. Это, во-первых, делает каждое занятие еще более интересным, а во-вторых, дает студентам возможность получить актуальные знания о профессии и использовать их для успешного начала трудовой деятельности или старта собственного бизнеса.
Наши образовательные программы соответствуют всем современным стандартам и актуальным запросам рынка. А кроме того, мы практикуем персональный подход к каждому студенту и даем возможность сформировать индивидуальную образовательную траекторию, которая позволяет эффективно спланировать и совместить обучение с работой.
Выпускники института востребованы в ведущих компаниях города, многие из них сделали блестящую карьеру, занимают руководящие позиции в различных организациях и предприятиях города и области.
Институт работает в Туле уже 16 лет, и за это время обрел тесные связи с ведущими вузами Москвы и Санкт-Петербурга, что даёт нашим студентам возможность получить диплом государственного образца, установленного Министерством образования и науки РФ, вуза-партнёра.
В этом году Институт ведет набор студентов на следующие направления высшего образования:
Уровень бакалавриата:
- Специальное (дефектологическое) образование
- Государственное и муниципальное управление
- Юриспруденция
- Менеджмент
- Экономика
Уровень магистратуры:
- Психолого-педагогическое образование
Как поступить?
Заявление на поступление в 2020 году принимаются в электронной форме через сайт вуза. Для этого разработан специальный раздел «Подать документы онлайн».
Приемная кампания пройдет онлайн, но это не значит, что абитуриенты останутся без поддержки. Представители Тульского института управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова ответят на вопросы абитуриентов и их родителей в онлайн-режиме.
Как воспользоваться онлайн-консультацией?
Для получения онлайн-консультации можно:
написать в официальную группу Тульского института управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова «ВКонтакте».
или подать обращение в электронном виде в форме обратной связи.
Задать вопрос приемной комиссии можно здесь.
Форма для подачи электронного обращения здесь.
Также можно посетить дни открытых дверей в формате ОНЛАЙН. Ближайшие состоятся 13 и 20 июня в 13.00.
В ходе онлайн-трансляции мы расскажем: о подаче документов, о поступлении и экзаменах, об учёбе и студенческой жизни, а также ответим на ваши вопросы!
Знакомьтесь с возможностями вуза в онлайн-формате и будьте готовы к поступлению в Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова!
Тула, ул. Болдина, 98-б.
Время работы Приёмной комиссии:
пн.-чт. — с 9.00 до 17.00,
пт. — с 9.00 до 16.00,
сб. — с 9.00 до 15.00.
Телефон Приемной комиссии: +7 (4872) 56-32-39.