Репортаж: как живут туляки в психоневрологическом интернате

Фото Алексея Пирязева.

Они готовят ароматную выпечку, с задором отправляются на экскурсии, влюбляются и даже женятся. Для них интернат — это настоящий Дом добрых сердец, где каждый день наполнен теплом, заботой и светлыми моментами.

В психоневрологическом интернате в деревне Прудное Большой Тулы живут люди, для которых традиционные представления о радости и любви приобрели особый оттенок. Здесь ценят и любят персонал, ведь именно его добрые руки создают уникальную атмосферу уюта и гармонии.

Ирина Гамова, директор Тульского психоневрологического интерната:

— В 2019 году мы предложили нашим проживающим придумать учреждению более приятное название. Они долго совещались, и в итоге родился Дом добрых сердец. Теперь это наше второе, неофициальное название, которое очень подходит. Ребята и девчата, которые здесь проживают, очень добрые, у них нет камня за пазухой. Они открытые, любящие, очень любят внимание, любят нас. И все взаимно. Здесь невозможно работать людям с черствым сердцем и черной душой. Каждый проживающий требует внимания к себе ежеминутно, ежесекундно. Это очень выкачивает силы и физические, и моральные. Поэтому все мы выкладываемся по полной.

Сейчас в Доме добрых сердец живет 87 человек. Самому молодому — 18 лет, самому пожилому — 82 года.

37-летний Николай Шалин живёт здесь 17 лет, почти половину своей жизни. В интернат попал после смерти родителей. Улыбчивый парень, добрый и немного застенчивый. Очень гордится тем, что работает и помогает сотрудникам интерната.

— Мне здесь очень нравится, здесь мой родной дом. Я работаю уборщиком территории, помогаю поливать цветы и за это получаю зарплату. Нас здесь очень вкусно кормят, я больше всего люблю макароны с котлетой и жареную картошку. Хожу на тренажеры, занимаюсь спортом. За бег, метание дротиков и плавание у меня даже есть медали, я всегда участвую в соревнованиях с другими интернатами.

Больше всего мне нравится то, что мы ездим в Москву и Питер, побывали на разных экскурсиях в музеях.

Николай — внутренний волонтёр Дома добрых сердец; таких, как он, здесь десять человек. Волонтеры помогают сотрудникам выводить бабушек на прогулки, ухаживают за ними, накрывают им столы для чаепития, потом убирают за ними, моют посуду.

— Помогаю бабушкам ездить в больницу. Мне очень нравится заниматься волонтерством, потому что это моё дело. Люблю помогать пожилым людям, отдавать свою доброту. А они меня благодарят, всегда говорят: «Спасибо большое, Николай, что ты нам помогаешь».

Пока мы общаемся с Николаем, своей очереди для интервью ждет высокая стройная молодая женщина. Видно, что ей очень хочется рассказать о себе. Знакомимся. Виктории Завершневой 35 лет, в интернате живёт уже 14 лет. В 2023 году окончила техникум, по образованию — швея, в интернате работает уборщицей. И самое главное — Вика учится быть самостоятельной.

— До интерната я жила в Туле, в трёхкомнатной квартире, в полноценной семье с мамой и отцом. Потом родителей не стало, а старшему брату некогда было со мной заниматься. И он решил оформить меня в интернат. Сначала я была очень расстроена, что приехала сюда. Была растерянной, никого к себе не подпускала. Забивалась в угол и там сидела. Но постепенно я оттаяла, нашла друзей, стала с ними общаться. Подружилась с мальчиками, с девчонками. Сейчас интернат — мой родной дом.

Я очень активный человек, люблю самостоятельность. Два года подряд ездили с ребятами в Питер, в следующем году планируем посетить Волгоград. Я хожу на кулинарный кружок, умею неплохо готовить — могу испечь пиццу и сделать какой-нибудь салат. А ещё я люблю выступать, на 9 Мая всегда пою военные песни.

В 2023 году в интернате проводили конкурс «Мистер и Мисс Лето», и я заняла первое место!

43-летняя Надежда Яцкова и 51-летний Валерий Серегин — муж и жена. Их романтическая история началась именно в этом интернате. Знакомы они очень давно, а три года назад поженились.

— Мы познакомились здесь, в интернате, в 2001 году, — рассказывает Надежда. — Я только приехала сюда, а Валерий здесь уже жил. И ему кто-то сказал, что привезли новенькую. Он спустился вниз, увидел меня и подошел познакомиться.

Валерий признается, что влюбился в Надежду с первого взгляда. Да и она, не пряча счастливых глаз, говорит, что тоже сразу полюбила Валерия.

В Доме добрых сердец у супругов — отдельная комната. Оба работают, косят траву, а Валерий еще и ухаживает за кроликами, которые живут на территории интерната. Признаются, что очень любят свой дом за уют и доброту, большое количество поездок и мероприятий. Здесь никогда не бывает скучно. И самое главное, Надя и Валера очень счастливы вместе. Рядом друг с другом.

Проживающие Дома добрых сердец не сидят на месте. Они очень любят путешествовать.

— У нас свои автобусы, ездим мы очень много, — рассказывает Ирина Гамова. — Каждую среду — в бассейн. Регулярно ездим на концерты в филармонию, в кинотеатры, даже ездили на фестиваль «Дикая Мята»! В Тульской области мы объездили уже все музеи. Побывали в Москве, Санкт-Петербурге. Ребята любят такие поездки, они откладывают на них свои пенсии и зарплаты.

Каждый год 31 декабря мы организуем новогодний ужин, накрываем праздничный стол, все проживающие приходят нарядными. На столе обязательно оливье, селедка под шубой. Также устраиваем новогодние корпоративы: договариваемся с большими залами вместимостью около 100 человек, там также накрываем столы, поем, танцуем.

А вообще, питание в интернате очень хорошее, пятиразовое. Это мы с вами наварим кастрюлю борща и можем несколько дней есть, а здесь все разнообразное. Каждый день разные салаты, кисломолочная продукция, фрукты, овощи. Наши повара очень вкусно готовят. На нашем питании все сразу расцветают!

Елена Лупачева, филолог по образованию, переехала в Тулу пять лет назад из Магадана. Искала работу и однажды увидела вакансию в тульском ПНИ. Расстояние в десять тысяч километров оказалось не преградой, и вот уже Елена Владимировна — специалист по реабилитационной работе в социальной сфере в тульском Доме добрых сердец. Проживающие ее просто обожают, и она платит им взаимностью.

— Я отвечаю за организацию интересного досуга для наших жителей. Каждый человек должен иметь такое широкое социальное пространство, чтобы ему в нем было интересно. И здесь не играет роли, с инвалидностью человек или без. У нас различные направления деятельности по социокультурной реабилитации. Например, каждую пятницу у нас кулинарный кружок. Сейчас любителей кулинарии 15 человек. Люди приходят, смотрят и остаются. Довольны все (улыбается).

Мы печем пироги и всякие вкусности, и название у нашего кружка доброе и теплое — «Пышки-ватрушки».

Сегодня как раз мы будем печь яблочный пирог с яблоками из нашего сада. На Пасху мы всегда печем куличи, на Рождество — немецкое рождественское печенье. У нас очень хорошо оборудована кухня, волонтеры привезли нам технику.

Также у нас есть творческая мастерская. Проживающие создают поделки из природных материалов, бумаги, пластилина. Есть даже нетрадиционные виды творчества, например: пуантилизм — рисование ватными палочками, эбру — рисование на загущенной жидкости специальными красками. Из ничего рождаются необычные узоры, и это всех восхищает. И самое главное — у них все получается!

В здании на втором этаже есть потрясающая работа «Солнечный клоун», которую мы написали вместе со Светланой Митюшкиной. Она сейчас переехала жить в Дом сопровождаемого проживания — готовится жить самостоятельно.

Пройти мимо невозможно! Работа наполнена солнечным светом. Люди, когда занимаются творчеством, раскрываются по-другому. Они видят чистый лист бумаги, краски — и на свет появляется чудо!

По словам Елены Лупачевой, проживающие Дома добрых сердец очень любят выступать и у них есть концертная программа «Любимые песни поем все вместе». Песни поют только те, что хочется самим. Есть и самые любимые: «Старый клен», «Одинокая гармонь», «Стою на полустаночке», «Золушка», «Лесом, полем, улицей, бережком». Эта песня — негласный гимн людей, которые здесь живут, больше всего они любят строчки: «И еще до старости двести лет, потому что старости вовсе нет!»

Хорошо и дружно живет в Доме добрых сердец и старшее поколение. 70-летняя Лидия Александровна Жданова здесь уже два года, переехала сюда после смерти единственного сына. Она просто не смогла жить одна.

— У меня больше никого нет, и здесь мне гораздо лучше, чем дома одной. Мне все очень нравится, с нами занимаются, я рисую, читаю книжки, всем довольна. Здесь я нашла себе подруг, в комнате у нас все хорошие девочки. Вечерами смотрим новости по телевизору.

61-летняя Галина Афанасьева рано потеряла родителей и уже с детства сменила несколько социальных учреждений. Жила в Крапивне, Дубне и вот наконец переехала в Прудное. Галина Матвеевна работает уборщицей на складе. У женщины есть родная сестра, которая иногда забирает ее домой на выходные.

— Я люблю к ней ездить, но потом люблю возвращаться домой, — улыбается Галина Матвеевна.

По словам сотрудников интерната, кого-то из проживающих навещают родственники, но нечасто. А у кого-то их просто нет. Некоторые, кто не может приехать в интернат, общаются с проживающими по видеосвязи.

Врач-психиатр Анна Дударева в Доме добрых сердец работает восемь лет.

— Основную группу диагнозов, с которыми сюда попадают люди, можно обозначить как хронические психические расстройства. Они обусловлены либо внутренними причинами, либо внешними. Шизофрения, органические поражения головного мозга по различным причинам (врожденным или приобретенным), эпилепсия, умственная отсталость разной степени тяжести. Также есть проживающие с сосудистыми и сенильными заболеваниями (старческое слабоумие, сенильный психоз).

Когда проживающие в обострении, они находятся в стационарах различного профиля — там для них проводится базовая терапия. У нас же они на поддерживающей терапии. Помимо медикаментозного лечения есть и различные виды реабилитации.

Есть люди, которые полностью или частично утратили способность к самообслуживанию, они нуждаются в постороннем наблюдении и уходе. Люди, утратившие способность полностью, не могут сами умыться, почистить зубы, причесаться, одеться, приготовить пищу… И если за ними не присматривать, они будут голодать, не мыться, продукты у них будут портиться… То, что для нас кажется элементарным, для них очень сложно.

В интернате на хрупких женских плечах лежит тяжёлая работа по уходу за проживающими здесь людьми. Эти женщины проявляют невероятную силу, терпение и душевное тепло, которые так необходимы для заботы и поддержки каждого обитателя интерната. Их ежедневный труд обеспечивает чистоту и создает в доме атмосферу уюта.

На территории Дома добрых сердец есть тренажерный зал — здесь проживающие занимаются спортом вместе со специалистом по адаптивной физической культуре.

В кабинете психологической разгрузки стоит стол с песком, кресла; здесь спокойно и уютно. Проживающие получают терапию музыкой, песком и аромамаслами.

Пока кто-то релаксирует, совсем рядом кипит работа кулинарного кружка. Проживающие под руководством Елены Лупачевой готовят яблочный пирог «12 ложек».

— Каждый день, когда мы приходим на работу, нас ждет проверка на человечность, — говорит Елена Лупачева. — Использовать в работе профессиональные знания очень важно, но здесь важнее отношение к людям. Делать это формально невозможно. Недаром говорят: «Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». И каждый день ты проверяешь себя — следуешь ты этому или нет. Мне не стыдно за свою работу. К людям очень привыкаешь и уже не представляешь, что автобус повезет тебя в какую-то другую сторону. Здесь уже все друг другу родные.

После посещения Дома добрых сердец исчезает чувство безнадежности и безысходности, которое невольно возникает, когда говорят о психоневрологическом интернате. Вместо этого появляется светлая радость от того, что люди здесь нашли своё счастье, обрели дом и поддержку. Ты в очередной раз убеждаешься, что забота, внимание и любовь способны преображать жизнь и дарить надежду на счастье каждому, независимо от обстоятельств.

P. S. Благодарим за идею материала проект «Особые встречи» Фонда Андрея Первозванного и конкурс «Преодолевая границы».