Ваш путь к красивым и сильным волосам!
erid: F7NfYUJCUneTSxkDQ3x1

Ваш путь к красивым и сильным волосам!

Пошаговый план от ведущих трихологов города. Больше не нужно гадать - пора действовать наверняка! 

Испытание летом пройдено, но ваши волосы заплатили за это высокую цену: обезвоживание, ломкость, тусклый цвет… Осень – не время для тоски, а лучший момент для стратегического маневра. Превратите этот сезон в время заботы о себе и возвращения вашим волосам здоровья, настоящего сияния и жизненной силы.

Мы поговорили с ведущими трихологами Клиники эстетической медицины Елены Черных и разработали идеальный план по восстановлению роста и здоровья ваших волос.

Что влияет на состояние и рост наших волос?

2025-09-29 13.41.31.jpg

Елена Исаева, 
трихолог, врач-косметолог:  

– На рост и состояние волос влияет множество факторов:

Генетика. Генетические факторы определяют цикл развития волосяного фолликула. Продолжительность фазы анагена – периода активного роста у разных людей продолжается от 2 до 6 лет. Чем дольше длится этот период, тем более длинные волосы удаётся отрастить. Склонность к облысению передаётся по наследству. Например, андрогенетическая алопеция – поредение волос из-за генетически обусловленной повышенной чувствительности волосяных фолликулов к мужским половым гормонам.

Питание. Дефицит питательных веществ (белка, железа, цинка, витаминов B, D и других) может нарушить нормальный цикл роста волос.

Образ жизни. Вредные привычки, стрессы замедляют поступление кислорода и питательных веществ к корням, в результате волосы истончаются и выпадают.
Механические воздействия. Тугие причёски, использование утюжков, плоек и фена для укладки, осветление волос.
Заболевания. Гормональный дисбаланс – дисфункция щитовидной железы (гипо- или гипертиреоз), дерматологические заболевания – себорейный дерматит, псориаз, грибковые поражения – вызывают воспаление кожи головы, что препятствует нормальному росту волос. Химиотерапия и лучевая терапия вызывают диффузное выпадение волос.
Естественный процесс старения. С возрастом замедляется клеточное обновление, уменьшается количество и активность волосяных луковиц, что приводит к постепенному истончению и выпадению волос.

 

2025-09-29 13.41.40.jpg

Тамара Садунашвили
трихолог, врач-косметолог: 

– На рост и качество наших волос влияют как внутренние, так и внешние факторы. Основные из них: стрессы, нерациональное питание, плохой сон, наследственность, гормональные нарушения, дефицит микроэлементов и витаминов, заболевания ЖКТ, заболевания кожи, прием лекарственных препаратов (оральные контрацептивы, ретиноиды, антидепрессанты, антибиотики), термические и химические воздействия на волосы (частые окрашивания, укладки) и конечно же экология. 

 

С чего стоит начать путь восстановления? 


–Путь восстановления необходимо начать с консультации трихолога, так как только врач на приеме, с помощью трихоскопии, сможет определить причину выпадения или изменения качества волос. 
Объем лабораторных и инструментальных обследований будет назначен исходя из вашего диагноза.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Какие процедуры спасают волосы? 

2025-09-29 13.41.35.jpg

Надежда Фокина
трихолог, врач-косметолог: 

– Волшебной таблетки нет. Успех лечения заключается в комплексном подходе, пересмотре образа жизни и питания, коррекции нутритивных дефицитов, обязательном рутинном наружном уходе и использовании таких высокоэффективных методов, как:

1.PRP-терапия. 
Введение собственной плазмы крови, обогащенной тромбоцитами, в волосистую часть головы. Тромбоциты содержат факторы роста, стимулирующие восстановление тканей, улучшение кровообращения и активацию «спящих» волосяных фолликулов. Курс состоит из 4-6 процедур с периодичностью раз в месяц.

2.Мезотерапия.
Введение в кожу головы специальных коктейлей из витаминов, аминокислот, микроэлементов, улучшающих микроциркуляцию и питание тканей. Курс 8-10 процедур с интервалом 1 раз в неделю.

3.Карбокситерапия. 
Инъекции углекислого газа в кожу головы. При этом сосуды расширяются, усиливается кровообращение, запускается процесс регенерации клеток, питания тканей и волосяных фолликулов, нормализуется салоотделение. Курс состоит из 5-10 процедур с периодичностью раз в неделю. 

4.Терапия тулиевым лазером. 
Это современная технология внедрения активных препаратов внутрь кожи за счет мягкого лазерного воздействия с созданием микроканалов на поверхности кожи и последующим нанесением специальных сывороток. Подходит пациентам с любым уровнем чувствительности кожи головы.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 

В клинике Елены Черных ориентированы на стойкий результат. Здесь комплексный подход – это не просто лечение симптомов, а глубокая работа с причиной.

Благодаря тщательной диагностике и персональной терапии достигается не временное улучшение, а полноценное и долговременное восстановление здоровья волос. 

Не позволяйте летним повреждениям диктовать вам правила игры этой осенью! Начинайте стратегическое восстановление уже сейчас. 

61ff18ff-c9ed-4273-9a81-f180e89d3b6d.jpeg

г. Тула, ул. Шевченко, 5
www.chernykh.clinic      
+7 960 602-85-13

Реклама. ИП Черных Елена Владимировна.

30 сентября, в 17:12
Репортаж: как живут туляки в психоневрологическом интернате
Репортаж: как живут туляки в психоневрологическом интернате
Каких диагнозов не существует и что лечит ревматолог?
Каких диагнозов не существует и что лечит ревматолог?
