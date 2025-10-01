  1. Моя Слобода
Беспокоит грыжа? Удалите ее за один день в клинике «Л’МЕД»
erid: F7NfYUJCUneTSxkLpf6N

Беспокоит грыжа? Удалите ее за один день в клинике «Л'МЕД»

Рассказываем, как это сделать.

Грыжа — это «выпячивание» внутренних органов (чаще кишечника) через ослабленную или поврежденную ткань в брюшной или другой области.

Алексей Нуждихин, врач-хирург высшей категории

— Это «бомба замедленного действия». В любой момент в имеющийся дефект ткани может выйти орган брюшной полости, а назад уже не возвратиться — произойдет ущемление. Сосуды ущемленного органа сдавливаются, и спустя 2-10 часов наступает омертвение тканей.

Почему лечение грыжи нельзя оттягивать?

  1. Со временем грыжи не исчезают и не рассасываются.
  2. Осложнение грыжи — ущемление (приводит к некрозу).

Иван Шутов, хирург — онколог

— Многие не занимаются или оттягивают лечение паховой грыжи, потому что боятся, что в их жизнь войдет множество ограничений. Однако после проведения лапароскопической операции физическая нагрузка, связанная с напряжением мышц передней брюшной стенки, будет ограничена в течение всего 3-4 недель.

Единственный способ лечения грыж — хирургическое вмешательство.

Шутов.jpg

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Какие виды грыж можно вылечить в клинике «Л’МЕД»:

  • паховая грыжа,
  • послеоперационная грыжа,
  • бедренная грыжа,
  • пупочная грыжа,
  • грыжа пищеводного отверстия диафрагмы,
  • грыжа белой линии живота.

Операция проводится под общей анестезией. На следующий день пациента отпускают домой.

Нуждихин.png

Грыжа — это заболевание, которое имеет свойство ухудшаться со временем. Если не знаете, с чего начать, начните с консультации хирурга.

Прием и операции проводят:

Иван Дмитриевич Шутов

  • хирург — онколог,
  • опыт работы — 10 лет.

Алексей Витальевич Нуждихин

  • врач-хирург высшей категории,
  • опыт работы 22 года.

Теперь можно удалить грыжу за один день с минимальным сроком восстановления.

 

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Хирургия одного дня в «Л’МЕД»: лечение грыж любой сложности.

MyCollages (4).jpg

ООО «Лазермед». Реклама.

1 октября, в 11:00
Активное долголетие по-тульски – это быть нужным и здоровым
Активное долголетие по-тульски – это быть нужным и здоровым
Репортаж: как живут туляки в психоневрологическом интернате
Репортаж: как живут туляки в психоневрологическом интернате
