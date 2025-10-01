Беспокоит грыжа? Удалите ее за один день в клинике «Л’МЕД»

erid: F7NfYUJCUneTSxkLpf6N

Грыжа — это «выпячивание» внутренних органов (чаще кишечника) через ослабленную или поврежденную ткань в брюшной или другой области.

Алексей Нуждихин, врач-хирург высшей категории — Это «бомба замедленного действия». В любой момент в имеющийся дефект ткани может выйти орган брюшной полости, а назад уже не возвратиться — произойдет ущемление. Сосуды ущемленного органа сдавливаются, и спустя 2-10 часов наступает омертвение тканей.

Почему лечение грыжи нельзя оттягивать?

Со временем грыжи не исчезают и не рассасываются. Осложнение грыжи — ущемление (приводит к некрозу).

Иван Шутов, хирург — онколог — Многие не занимаются или оттягивают лечение паховой грыжи, потому что боятся, что в их жизнь войдет множество ограничений. Однако после проведения лапароскопической операции физическая нагрузка, связанная с напряжением мышц передней брюшной стенки, будет ограничена в течение всего 3-4 недель.

Единственный способ лечения грыж — хирургическое вмешательство.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Какие виды грыж можно вылечить в клинике «Л’МЕД»:

паховая грыжа,

послеоперационная грыжа,

бедренная грыжа,

пупочная грыжа,

грыжа пищеводного отверстия диафрагмы,

грыжа белой линии живота.

Операция проводится под общей анестезией. На следующий день пациента отпускают домой.

Грыжа — это заболевание, которое имеет свойство ухудшаться со временем. Если не знаете, с чего начать, начните с консультации хирурга.

Прием и операции проводят:

Иван Дмитриевич Шутов

хирург — онколог,

опыт работы — 10 лет.

Алексей Витальевич Нуждихин

врач-хирург высшей категории,

опыт работы 22 года.

Теперь можно удалить грыжу за один день с минимальным сроком восстановления.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Хирургия одного дня в «Л’МЕД»: лечение грыж любой сложности.

Подробнее в группе ВК

Или на сайте