Беспокоит грыжа? Удалите ее за один день в клинике «Л’МЕД»

Грыжа — это «выпячивание» внутренних органов (чаще кишечника) через ослабленную или поврежденную ткань в брюшной или другой области.
Алексей Нуждихин, врач-хирург высшей категории
— Это «бомба замедленного действия». В любой момент в имеющийся дефект ткани может выйти орган брюшной полости, а назад уже не возвратиться — произойдет ущемление. Сосуды ущемленного органа сдавливаются, и спустя 2-10 часов наступает омертвение тканей.
Почему лечение грыжи нельзя оттягивать?
- Со временем грыжи не исчезают и не рассасываются.
- Осложнение грыжи — ущемление (приводит к некрозу).
Иван Шутов, хирург — онколог
— Многие не занимаются или оттягивают лечение паховой грыжи, потому что боятся, что в их жизнь войдет множество ограничений. Однако после проведения лапароскопической операции физическая нагрузка, связанная с напряжением мышц передней брюшной стенки, будет ограничена в течение всего 3-4 недель.
Единственный способ лечения грыж — хирургическое вмешательство.
Какие виды грыж можно вылечить в клинике «Л’МЕД»:
- паховая грыжа,
- послеоперационная грыжа,
- бедренная грыжа,
- пупочная грыжа,
- грыжа пищеводного отверстия диафрагмы,
- грыжа белой линии живота.
Операция проводится под общей анестезией. На следующий день пациента отпускают домой.
Грыжа — это заболевание, которое имеет свойство ухудшаться со временем. Если не знаете, с чего начать, начните с консультации хирурга.
Прием и операции проводят:
- хирург — онколог,
- опыт работы — 10 лет.
- врач-хирург высшей категории,
- опыт работы 22 года.
Теперь можно удалить грыжу за один день с минимальным сроком восстановления.
Хирургия одного дня в «Л’МЕД»: лечение грыж любой сложности.
