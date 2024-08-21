В клинике «ФизиоЗдоровье» бесплатно помогают участникам СВО

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Андрей Смоленков ушел служить в зону специальной военной операции, рисковал жизнью и уже через два с половиной месяца получил осколочное ранение. Сильно пострадала спина и рука.

– Проблемы со здоровьем у меня были очень серьезные. Я почти не наступал на правую ногу, очень болела спина. Назвать такую жизнь полноценной точно нельзя, – говорит Андрей Смоленков. – Меня лечили в госпитале полтора года, но, честно говоря, легче не становилось. Я стал искать в интернете, где помогают восстановиться после тяжелых травм, так и пришел в июле в «ФизиоЗдоровье». Врач осмотрела меня и дала надежду, сказала, что есть с чем работать. А потом мне в клинике предложили пройти лечение бесплатно. Это было очень в тему, потому что объем процедур большой, оплатить самому это проблемно. В клинике мне делают массажи, применяют аппаратные методики. Процедур достаточно много, и результат радует.

Прошло всего три недели лечения, а я уже могу ходить! Врачи говорят, что есть шанс полностью восстановиться. Такого раньше я и представить не мог.

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Оплатить лечение бойцу вызвался бывший ельчанин, а ныне туляк Алексей Кукурекин. Он помогает ребятам, попавшим в беду в зоне СВО, не в первый раз. В сентябре 2023 года он оплатил реабилитацию в клинике «ФизиоЗдоровье» своему земляку Илье Старченкову.

Илья тоже получил ранение в зоне СВО и не мог нормально ходить. В клинике его в буквальном смысле поставили на ноги. Об этом писал Myslo.

– О клинике «ФизиоЗдоровье» я узнал по телевизионному репортажу, затем нашел ее сайт в интернете, почитал отзывы, ознакомился с реализуемыми программами и вышел на связь с руководством. От него и узнал сначала о первой, а потом о второй истории. Сразу решил помочь. Это мое внутреннее желание – хотя бы немного облегчить жизнь тех, кто пострадал, защищая нашу Родину. У меня есть возможность оплатить лечение, и я подумал: «Почему бы и нет?»

Результаты уже есть, и меня они очень радуют. Первый боец, которому я помог с реабилитацией, полностью восстановился и уже снова отправился служить в зону боевых действий. А значит, все не зря. Значит, это человек, который по-настоящему любит Родину.

Алексей Кукурекин скромничает и не хочет афишировать благотворительность. Но оплата лечения – не единственное, в чем он помогает бойцам. Алексей – юрист, он также оказывает бесплатные юридические консультации, помогает участникам СВО и их семьям, а еще отправляет гуманитарную помощь военнослужащим. За это ему не раз вручали благодарственные письма командиры войсковых частей и представители общественно-патриотических движений.

– Каждая история бойца – это настоящий героизм. И я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь людям, которые защищают будущее наших детей. Делаю это не для наград, а по велению сердца, – объясняет Алексей.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Почему именно «ФизиоЗдоровье»?

Клиника «ФизиоЗдоровье» занимается лечением и реабилитацией опорно-двигательного аппарата. Реабилитационный центр специализируется на проведении физиотерапии. Здесь помогают избавиться от многих недугов, от которых люди порой излечиваются только с помощью операции.

Задача врачей клиники – максимально точно установить причину проблемы, которая мучает человека, и затем назначить оптимальное лечение, которое подействует точно на пораженные участки.

Новая клиника оснащена по последнему слову техники. Это аппараты высокой точности, они сильно отличаются от тех, что использовали десятки лет назад, и от тех, что стоят в государственных клиниках.

Физиотерапия не требует реабилитации и не влияет негативно на качество жизни человека.

В клинике доступны:

лазеротерапия;

миостимуляция;

дарсонваль;

мануальная терапия и иглорефлексотерапия;

сухое и подводное вытяжение позвоночника;

подводный душ-массаж;

роботизированная разработка суставов;

пароуглекислая ванна, которая считается одним из лучших методов физиотерапии для стимуляции кровообращения.

А еще в «ФизиоЗдоровье» установлен современный аппарат HUBER. Это тренажер для нейромышечной реабилитации и незаменимый помощник в восстановлении после травм. В отличие от стандартных тренажеров HUBER работает по принципу биологической обратной связи. Пациент занимается в пределах физиологических движений суставов и с силой собственного веса. Это исключает травмы, разрывы связок и сухожилий. Занятия на HUBER проводятся под присмотром врача, который контролирует нагрузку. Поэтому на тренажере можно заниматься даже тем, кому противопоказан спортзал.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тула, ул. Пушкинская, 57-б

Тел. +7 (4872) 70-79-11

физиоздоровье.рф