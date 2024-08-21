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Семена, удобрения и пестициды: «Шанс» уже 20 лет помогает аграриям

Семена, удобрения и пестициды: «Шанс» уже 20 лет помогает аграриям

Группа компаний стала одним из самых ярких участников «Дня урожая – 2024» в Тульской области.
 

Г К «Шанс» производит удобрения и пестициды на собственном заводе в Липецкой области и входит в пятерку крупнейших федеральных компаний отрасли. В Тульской области партнерами компании стало уже порядка 300 аграриев.

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В пятницу, 16 августа, компания приняла участие в главном сельскохозяйственном празднике региона. В «День урожая – 2024», который прошел в деревне Холтобино в Новомосковском районе, специалисты группы компаний рассказали  о новых продуктах и планах на будущее.

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Олег Захарченко, директор дивизиона Центр ГК «Шанс»:

– Этот год символичен для нас: группа компаний «Шанс» отмечает юбилей – 20 лет. И нам есть чем гордиться: мы становимся производителями семян. Наша компания организовала совместную компанию «РУСТИКА СЕМЕНА» по производству гибридов семян европейской селекции. В условиях беспрецедентного давления на нашу страну это очень актуально. Продовольственная безопасность сейчас – один из приоритетов не только для нас, но и для правительства Российской Федерации. Вся наша работа направлена на то, чтобы дать возможность населению быть уверенными в том, что в стране точно не будет проблем с продовольствием. 

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Это не просто слова. ГК «Шанс» стоит на страже урожая всей страны. В этом году компания завершила реализацию масштабного проекта «Агрогород Шанс. Сибирь».

– Мы показали действующим и потенциальным партнерам в Сибири эффективность препаратов компании «Шанс», – рассказывает Олег Захарченко. – Причем делали мы это на больших территориях – общая площадь испытательного полигона «Агрогород» – более 200 гектаров. Результат впечатлил сельхоз­производителей, и у нас появились новые партнеры. Сибирь – непростой в плане логистики регион, но у нас большой опыт работы с разными территориями – более 50 представительств, начиная с западных рубежей страны до Дальнего Востока и зарубежья. Наши распределительные центры позволяют поставлять продукцию уже до начала сезона. Так что такое сотрудничество нам очень интересно.

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Один из секретов успеха ГК «Шанс» – постоянное развитие. У компании стоит задача ежегодно выводить на рынок порядка 10 новых уникальных препаратов, аналогов которым нет. И специалисты справляются, а аграрии получают все больше прибыли, используя пестициды и удобрения «Шанс».
В числе постоянных клиентов компании – тульские сельхозпроизводители. 

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– Тульская область для нас – флагман. Мы занимаем порядка сорока процентов рынка в регионе. И это число постоянно увеличивается. Мы гордимся сотрудничеством с тульскими партнерами, обещаем и дальше радовать их эффективными новинками, – сказал Олег Захарченко.

Представительство ГК «Шанс» в Тульской области

Тел. 8 (4872) 36-03-34, 8 960 612-17-94, 8 800 700-90-36, доб. 71100.

shans-group.com

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сегодня, в 11:16
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