Рожать никогда не поздно. Даже если тебе уже за сорок!

Фото pixabay.com

Несмотря на то, что в этом возрасте большинство женщин находятся на пике физической формы, поздние роды сопряжены с определенными рисками. С какими — разбираемся со специалистом.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, возраст от 20 до 45 лет считается молодостью. Во всем мире женщины 40 лет, которые следят за собой и заботятся о своем здоровье, внешне выглядят прекрасно. Кроме того, к сорока годам они уже финансово независимы, реализованы в карьере и знают, чего хотят от жизни. Вот он — отличный возраст для рождения малыша. Но беременность после 40 имеет много «подводных камней».

О минусах и плюсах беседуем с Анастасией Сусловой, заведующей женской консультацией Родильного дома № 1 города Тулы.

— Анастасия Евгеньевна, что такое репродуктивный возраст женщины, когда он начинается и когда заканчивается?

— Репродуктивный возраст женщины — от 15 до 49 лет, в странах с низкой рождаемостью — от 15 до 44 лет. Но с учетом стресса, экологии, абортов, воспалительных заболеваний органов малого таза репродуктивный возраст может закончиться и раньше.

— Почему с возрастом происходит «угасание» женского потенциала и можно ли продлить репродуктивную молодость?

— У каждой девочки еще внутриутробно закладывается определенное количество яйцеклеток на всю жизнь. Это обусловлено генетически, и эта величина неизменна, она не может прибавиться. С каждым годом яйцеклеток становится все меньше. Соответственно, чем больше нам лет, тем меньше яйцеклеток становится у женщины. Овариальный резерв яичников (фолликулярный запас) снижается, и шансов, что наступит нормальное оплодотворение яйцеклетки, меньше и меньше с каждым годом.

Также женщина с возрастом может приобрести заболевания. Например, несколько раз переболеть воспалительными заболеваниями органов малого таза, на этом фоне могут появиться хронические заболевания женской половой сферы. Поэтому могут быть трудности не только в оплодотворении, но и в том, чтобы нормально выносить и удачно родить здорового ребенка.

— Что может продлить женскую молодость? Образ жизни? Продукты питания?

— Все мы понимаем, что если есть «вредную еду», то овариальный резерв женщины от этого не поменяется. Но может появиться много заболеваний, которые потом могут повлиять на возможность оплодотворения, начиная от ожирения и заканчивая сахарным диабетом и гипертонической болезнью. Сильно влияет на репродуктивную функцию заболевание щитовидной железы — аутоимунный тиреоидит: в организме женщины начинают вырабатываться антитела к яичниковой ткани. Очень важна профилактика воспалительных заболеваний органов малого таза, чтобы у женщины не было инфекций, не было вмешательств на яичниках, матке, маточных трубах — эти вмешательства напрямую влияют на способность зачатия. Важна профилактика абортов.

— Правда ли, что вероятность рождения здорового ребёнка после 30 лет снижается на 3,5% каждый год? Не опасно ли рожать после 40 лет?

— В процентах не скажу, но истина в этом есть. Чем старше женщина, тем с каждым годом увеличиваются риски. Иногда происходит прерывание беременности на маленьких сроках, иногда мы сами прерываем беременность по жизненным показаниям для мамы. Все индивидуально для каждой ситуации.

Сейчас ни для кого не секрет: в современном мире возраст рождения первого ребенка отодвигается все дальше. На это влияют многие факторы.

И если раньше родить первого ребенка в 28 лет считалось уже очень поздно, то сейчас это средний возраст женщины, когда они рожают первенца.

Поменялся менталитет, женщины хотят встать на ноги, для своего будущего ребенка хотят подготовить хорошую платформу, воспитывать его самостоятельно, а не отдавать бабушкам-дедушкам.

Но и в 40 лет вероятность выносить и родить здорового ребенка однозначно есть. Медицина на месте не стоит. У нас появилось очень много обследований, скринингов, анализов крови на хромосомно-генетические патологии, и каждый год внедряются все новые. Мы можем контролировать процесс и понимать, все ли у женщины хорошо. Бояться беременеть после 40 лет не надо. И у такой беременности даже есть плюсы!

— Вы имеете в виду, что, говорят, после родов организм омолаживается?

— Ну, наверное, омолаживается больше в психологическом плане, когда женщина за сорок понимает, что она — молодая мама. В физиологическом планет нет — во время беременности организм тратит много сил на то, чтобы ребенок развивался внутри. Но если у женщины в голове есть это ощущение — я молодая мама — то и внешне она может преобразиться!

К сорока годам женщина уже точно понимает, зачем ей нужен ребенок. Если по молодости многие рожают детей, потому что вышли замуж и вот «так надо», то в зрелом возрасте это всё очень осознанно. Сколько я знаю мамочек в таком возрасте, их дети настолько залюблены и наделены вниманием родителей, что я считаю это огромным плюсом.

К тому же у таких женщин в основном все в порядке с финансами, они многое могут дать ребенку. А еще — это огромное счастье, которое еще больше сплачивает семью, потому что поздние дети — всеобщие любимцы. У семьи и у самой женщины начинается новая жизнь.

— Как проверить свое здоровье: какие анализы или УЗИ сделать, чтобы понять, можешь ли ты еще забеременеть? С каким врачом проконсультироваться?

— Если женщина решила забеременеть после 40 лет, ей в первую очередь нужно обратиться к гинекологу. Врач назначит все необходимые анализы, расскажет, какие обследования пройти, какие препараты нужно попить. Как только она посетит врача, будет полный список и полное понимание, что ей нужно сделать. Затем, когда наступает беременность, женщине нужно будет наблюдаться у гинеколога. Никаких особенно сложных анализов там нет, так что бояться не стоит.

— Рожать после 40 лет первого ребенка или второго, третьего — есть разница в сложности и рисках?

— Да, конечно. Вторая, третья и последующая беременности протекают легче, чем если это первая беременность у женщины за 40. Если женщина рожает в таком возрасте первого ребенка, то ей должно быть уделено колоссальное внимание — от дородовой подготовки и заканчивая родами.

— Если женщина решилась на поздние роды — что посоветуют ей врачи? К чему она должна быть готова?

— Если у женщины есть возможность выносить и родить ребенка в плане здоровья, все врачи двумя руками за! Добро пожаловать в перинатальный центр.

— Как обычно протекают поздние беременность и роды после 40?

— По-разному. Мы, акушеры-гинекологи, понимаем, что беременность может быть непростой. Но и сказать, что у всех женщин, рожающих после 40, какие-то серьезные осложнения, я тоже не могу. Просто надо вовремя наблюдаться, следить за собой.

— Часто ли в вашей практике случаются такие роженицы?

— Нет. Как правило, женщины решаются на позднюю беременность в двух случаях. Первый, когда женщина выходит замуж повторно. У нее уже есть дети от предыдущих браков, и тут в 40 лет она встречает человека, с которым хочет прожить всю свою жизнь до конца. Логично, что в таком случае супруги хотят общего ребенка. Второй, когда женщина много лет в браке с одним мужчиной, первый ребенок уже взрослый, как правило, живет отдельно, иногда в другом городе, и ей становится тоскливо. И тогда они с мужем решают родить еще одного ребенка.

— Психологический аспект: насколько важно, чтобы рядом с женщиной был мужчина? Ведь многие рожают после 40 лет именно «для себя».

— Это важно не только для женщины, но и для будущего ребенка. Муж или любимый мужчина рядом — это важно для женщины в любом возрасте. Но мы ни в коем случае не станем отговаривать женщину от материнства, если у нее нет мужчины, который готов с ней вместе взять на себя ответственность за этого ребенка. Бывают ситуации, когда женщина в 40 лет понимает, что партнера в жизни нет, детей нет и она рискует остаться одна. Так что если женщина решилась на роды — это хорошо! И мы, врачи, будем рядом!

знай наших!

Олимпийская чемпионка, мэр Тулы Ольга Слюсарева — счастливая мама четверых сыновей! Причем троих мальчиков она родила после 40 лет!

Своего первенца, Сергея, Ольга Анатольевна родила в 28 лет. Второй сын Егор появился на свет, когда знаменитой спортсменке было 40 лет. Третьего сына Богдана Слюсарева родила в 43 года. Самого младшего, Никиту, Ольга Анатольевна родила в 2016 году, когда ей было 47 лет.

— Решиться на роды в возрасте после 40 лет для меня было не сложно. И вопрос «рожать или нет?» вообще не стоял. Все дети были желанные, беременности протекали легко, чувствовала себя прекрасно. Много работала даже на самых поздних сроках. Когда была беременна младшим Никитой, в роддом поехала прямо из рабочего кабинета. С утра еще сидела за офисным столом, а после обеда уже родила. Роды тоже протекали гладко, всех своих мальчиков кормила грудью. Беременность — это здорово, такое волшебное состояние. Я бы и еще родила!

звездный пример

В марте 2012 года 40-летняя Кристина Орбакайте родила своего третьего ребенка — дочь Клавдию — от мужа, бизнесмена Михаила Земцова.

Марина Могилевская родила своего первого и единственного ребенка в 41 год. Актриса долгое время мечтала о малыше, но только в 2011 году стала мамой дочки Марии.

Актеры Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов 15 лет мечтали о ребенке. Врачи не могли понять, в чем дело — все показатели у супругов были в норме. Дроздова забеременела только в 41 год и родила сына Елисея.

Свою первую дочь Деву Моника Беллуччи родила в 39, а вторую, Леони, — в 45 лет. О своей поздней беременности Моника говорила в интервью: «Я не чувствую себя смелой, я просто очень удачлива!»

Известная супермодель Линда Евангелиста родила сына в 42 года. Отцом ребенка стал французский миллиардер Франсуа-Анри Пино. Он расстался с Линдой, как только узнал о её беременности.