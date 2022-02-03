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Актер Владимир Веревочкин: о съемках в сериале «Братья», жизни в Новомосковске и гармонии в семье

Актер Владимир Веревочкин: о съемках в сериале «Братья», жизни в Новомосковске и гармонии в семье

На телеканале СТС вышел комедийный сериал «Братья». Одну из главных ролей сыграл наш земляк – Владимир Веревочкин. Эксклюзивное интервью – для читателей Myslo.

По сюжету самовлюбленный актер Лёша (Владимир Веревочкин) играет в популярном телесериале «Сокол» главную роль — брутального майора Соколова. Это раздражает его старшего брата Олега (Андрей Курносов), который работает оперативником и знает всю правду о жизни полицейских. При этом все родные и знакомые Олега без ума от героя Лёши. Знали бы они, что всё лучшее для своего персонажа Лёша позаимствовал у старшего брата.

— Владимир, расскажите, почему согласились сняться в сериале? Чем вас привлек сценарий?


— В первую очередь, конечно, жанр — комедия положений. Раньше у меня в комедиях были небольшие эпизоды. Это в театре я много играл Мольера. Но мне повезло: в кино я попал к нужным ребятам. Илья Куликов оказался моим проводником в мир кино. Он многим помогает делать первые шаги, за что ему большое спасибо.

— Какая сцена на съемках особенно запомнилась?

— Эпизод, когда в сериале «Сокол», где мой герой играет крутого полицейского, на его напарницу Яну нападают плохие парни. Яна в свою защиту бросает бутылку, которая во время съемок неожиданно прилетает мне в затылок. В кино используется легкое сахарное стекло, но удар оказался таким сильным, что мне было очень больно. Я решил доиграть сцену. К счастью, выжил, всё хорошо (улыбается.)

— Брата вашего героя играет Андрей Курносов. Как с ним сложились отношения на площадке?

— В свободное время мы играли в «Денди» и другие старые компьютерные игры. Каким-то образом мы нашли на площадке телевизор, всё подсоединили и вот так проводили время. И это, кстати, только помогало отношениям наших героев-братьев (улыбается.)

— А в целом вы похожи на своего героя?

— Мой герой — выпендрёжник. Если смотрели фильм «Да здравствует Цезарь!», то наверняка помните забавного персонажа Джорджа Клуни. Этого парня я и взял за основу. Лёша такой же самовлюблённый. Но когда дело касается семьи, он бросает всё и спешит на помощь.

— Вы жили в Новомосковске Тульской области. У вас остался там кто-то?

— Сейчас там живут все родственники: брат с женой, тети и дяди. Я стараюсь частенько приезжать к брату и маму привозить с собой. И, вообще, я люблю эти места, с которыми у меня столько всего связано.

 

 

- Что из детства вспоминается в первую очередь?

— Помню, когда мы пришли к директору школы и сказали: «Станислав Николаевич, пожалуйста, дайте нам актовый зал, мы хотим танцевать брейк-данс!». Тогда все с опаской к нам отнеслись и подумали, что мы будем выпивать, устраивать тусовки. Нам пришлось доказывать делом, и в какой-то момент нас услышали в Доме спорта и дали зал.

- Почему вообще решили стать актером? Насколько сложно парню из небольшого городка покорять Москву?

— Еще в школе я начал участвовать в танцевальных фестивалях. Как-то мы взяли первое место и поехали в Москву. Да, было непросто, одиночество в мегаполисах особенно чувствуется. При этом мы с ребятами еще жили в подвале на Арбате. Но это время меня закалило. Я до сих пор иногда у мамы спрашиваю: «Как ты меня в 15 лет отпустила в Москву?». Но это же мама, она так чувствует. Хотя, конечно, она переживала.

- У вас есть брат. Вы с ним тоже соперничаете, как и ваш герой в сериале СТС?

— Мой брат старше меня на 11 лет и тоже, как и экранный Олег, не связан с искусством. В процессе работы над сериалом я анализировал наши с ним отношения. И у нас с братом всё иначе: конечно, он может пошутить на тему моей профессии, но по-доброму, не как Олег.

 

 

— Чем занимается ваш брат?

— Работает в строительной сфере. Мы с ним, как и Лёша с Олегом, совершенно из разных миров. Но мой брат понимает, что я много сделал для своей профессии. Это был очень долгий и непростой путь. И он помнит, как я это всё проходил. Тем не менее без братских шуточек и стёба не обойтись и у нас. (смеется.)

— Как у вас в семье распределяются обязанности? Кто за что отвечает?

— В какой-то момент я взял на себя больше ответственности, потому что забрал маму к себе. И она сейчас со мной в Москве, а брат с женой остались в Тульской области. Мы, конечно, обсуждаем всё, и я часто слушаю его, так как он старше и порой лучше знает что-то.


Фото: www.instagram.com/kristinaa_aleksandrovaa.

- У вашего героя много поклонниц. Вам, наверное, тоже часто пишут представительницы женского пола?

— Как-то после одного проекта был просто шквал сообщений. Конечно, это приятно, мне важна обратная связь. Когда в 16 лет благодаря брейк-дансу я подписал первый контракт с известным брендом спортивной одежды и танцевал в шоу музыкального канала, было сложнее. В таком возрасте повышенное внимание могло сорвать крышу. А сейчас всё воспринимается проще: выходит проект, тебя все замечают, потом волна проходит, всё затихает.

Жена Владимира Веревочкина — актриса Кристина Александрова. В сентябре 2021 года у пары родился сын Иван. Крестным отцом, к слову, стал известный актер Дмитрий Певцов.

 

 

— Вы давно нашли спутницу жизни. Как считаете, какая у вас формула гармонии в семье?

— Всё просто: мужчина должен оставаться мужчиной, а женщина женщиной. Я сейчас не про то, что женщина должна готовить и мыть посуду. Я и сам могу всё это. Но женщина для меня — это про доброту, уют в доме, заботу о детях. Конечно, важно, чтобы в паре каждый слышал другого. Тогда и быть гармонии в семье.

Смотрите сериал «Братья» с понедельника по четверг на телеканале СТС в 19.00.

А 23 февраля во всех кинотеатрах пройдет премьера фильма «Папы», в котором наш земляк сыграл вместе с Дмитрием Нагиевым, Сергеем Безруковым, Юрием Стояновым и другими.

 

Владимир Веревочкин родился 18 октября 1987 года в Воркуте. Когда мальчику было шесть лет, семья переехала в Новомосковск Тульской области.

Семья: жена актриса Кристина Александрова, сын Иван.

В кино актер дебютировал в 2008 году. Избранная фильмография:

  • «И шарик вернется»,
  • «Холодное блюдо»,
  • «Кодекс чести»,
  • «Золотая рыбка»,
  • «Перекрестки судьбы»,
  • «Живой»,
  • «Напрасные надежды»,
  • «Сто дней свободы»,
  • «Танки»,
  • «Золото Лагина»,
  • «Игра на выживание»,
  • «Метод Михайлова».
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:01 0
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