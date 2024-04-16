Безусловная любовь друг к другу: как живет тульский театр «Мюсли»

Фото Алексея Пирязева и Анны Ворониной.

За 15 лет «Мюсли» выросли из студенческого объединения в самостоятельный, уважаемый городской театр. Расскажем о нем!

15 апреля там состоялась премьера нового спектакля «Saudade. Город ветров» (12+). Его поставила основательница «Мюсли» Людмила Кацеро. Тулячка сейчас живет в Испании и управляла процессом удаленно.

«10 лет тут прыгаю»

Репетируют «Мюсли» в небольшой комнатке на третьем этаже ГКЗ. Предстоит генеральный прогон «Города ветров». В новой постановке задействован и взрослый, и детский состав. «Мюсли» — один из немногих коллективов, где дети играют рядом со взрослыми.

На пороге встречает 14-летняя Ксения — с ярким макияжем, почти как у музыкантов из группы Kiss, только в фиолетовых тонах. Это не грим для спектакля — просто творческий подход. Ксюша рассказала, что пришла в «Мюсли» в четыре года. Она, можно сказать, растет в театре и уже не представляет себе другой жизни.

— 10 лет тут уже тут прыгаю! — смеется Ксюша.

В «Saudade. Город ветров» играют актеры из разных составов в возрасте от 9 до 36 лет. Как рассказала мама младшей участницы спектакля Марина Абрамова, «Мюсли» зарекомендовали себя в Туле как одна из лучших театральных студий.

— Здесь не история из серии «отдал, плачу деньги и ноль результата, лишь бы ребенок ходил». Конечно, «Мюсли» славятся красивыми спектаклями, хореографией, светом и пластичными номерами. Но главное здесь — семейная атмосфера. Сложно найти в Туле место, которое было бы таким хорошим и теплым во всех смыслах. Здесь все дружат, поддерживают друг друга и помогают.

Письмо в бутылке в Тулу из Андалусии

Новую постановку сложно описать, ее надо прочувствовать, тем более что у слова saudade нет русского аналога. Но значение есть: с португальского его можно перевести как «ностальгия по местам, в которых ты не бывал».

Людмила Кацеро, режиссер — Когда впервые услышала это понятие, осознала: у каждого из нас есть свой saudade, и я хочу сделать спектакль об этом. Спектакль поставлен на материале испанских, португальских и итальянских народных сказок. Основой моего сценария стала сказка «Едок-на-дармовщину» итальянского автора Луиджи Капуана. Конечно, нынешний спектакль — попытка осмыслить мои полтора года жизни на андалузской земле, своего рода «письмо в бутылке в Тулу».

Сейчас Людмила получает режиссерское образование в Испании. А началось все со студенческого театра, который назвали «Мюсли», потому что решили строить объединение на идее «мы разные, но мы вместе».

— Когда заканчивала университет, мне казалось, что сцена останется в прошлом как знак счастливой юности. Пока все нормальные студенты писали дипломы, я ставила свой первый большой спектакль. После премьеры зал аплодировал стоя, из толпы донеслось: «А девочка-то — режиссер». Это стало поворотным моментом. Я поняла, что не могу не заниматься театром. Это мой способ говорить с миром, — призналась Людмила.

Затем начался поиск «своего лица».

— Как мне кажется, «Мюсли» — это смесь не только разных возрастов и характеров, но и поиска, эпатажа, эксперимента, хорошей литературной и культурной базы. Мы самый европейский тульский театр, всегда были развернуты на международную аудиторию. В копилке у нас 12 стран, из многих возвращались с Гран-при и большими наградами театральных фестивалей. Я всегда стремилась создавать работы, которые не потребуют перевода, — пластические, бессловесные, которые говорят со зрителем не только текстом, но и воздействуют эмоционально даже без него.

В репертуаре «Мюслей» — 40 спектаклей. Они все разные! От «Маленького принца» до трагедий драматурга Федерико Гарсиа Лорки и экранизации биографии художницы Фриды Кало.

— Наш репертуар — гремучая смесь. Мы сознательно никогда не ограничивали себя ни в жанре, ни в тематике. Выбор темы для новой постановки определялся только тем, что и какими средствами мы прямо сейчас хотим сказать зрителю, — поделилась Людмила. — Если говорить о «Городе ветров», здесь целый сплав средиземноморской культуры — Испании, Италии и Греции. Но именно в испанском театре — пространство свободы, где много беспечности, солнечного света и внутренней свободы. Мне очень хочется поделиться с тульским зрителем всем этим!

Телемост с Испанией

…Актеры подтягиваются на репетицию в разное время: из-за пятничных пробок всегда кто-то опаздывает с работы или учебы. Одни приносят из подвала декорации, другие, переговариваясь, радуются, что продано уже 250 билетов.

У кого-то звонит телефон. На связи — Людмила, или, как называют ее в театре, Люся. Никто еще не подозревает, что через несколько часов связь начнет сбоить: в «Крокусе» будут стрелять, а премьеру из-за национального траура перенесут с 23 марта на 15 апреля.

А пока — генеральная репетиция с костюмами, декорациями и предвкушающими выступление на большой сцене актерами. С маленького экрана смартфона Людмила следит за артистами, дает советы делать сильнее эмоциональные переходы.

— Мы будем верить, что земля круглая и до любого места можно добраться по воде, — говорит в это время один из героев.

Дарья Зайцева — Моя героиня — мечтательница, живет в маленьком городке без названия, окруженном большой водой. Она мечтает попасть в Кадис, потому что ей рассказали красивую сказку. Она мне симпатизирует — я тоже люблю мечтать.

— В театр я пришла в 2015 году, когда приехала поступать в Тулу. Решила развлечь себя игрой на сцене и… влюбилась! Несколько веселых лет в «Мюсли», потом нас разлучили разные обстоятельства: диплом, ковид, работа, переезд. Счастьем было вернуться сюда, в эту атмосферу. Возможно, благодаря театру вместо архитектуры я стала преподавать актерское мастерство. Нравится чувствовать себя в пространстве, двигаться.

В «Мюсли» чувствуется безусловная любовь друг к другу. Тут принимают тебя любым. Я работаю с детьми, иногда приходится делать им много замечаний. В тяжелые моменты на работе вспоминаю: когда в театре ошибаемся на репетициях, потом собираемся, обсуждаем и смеемся над этим. Никогда не бывает осуждения: любую ситуацию мы дошучиваем до безумия!

Святослав Пронин — Пришел в «Мюсли» 15 лет назад. В 2009 году учился на втором курсе ТулГУ. Занимались как-то политическими дебатами, и в аудиторию зашли девочки, попросили стулья перенести. Оказалось — в соседнем кабинете проходили репетиции театра. Зашли со стульями, а девчонки запищали — подумали: мол, к ним наконец-то парни пришли играть. Зная, что в театре, по статистике, на десять девчонок приходится где-то четыре парня, решил остаться. В детстве играл один раз в постановке, получил незабываемые ощущения. В «Мюсли» эмоции воскресли в памяти.

— Кроме того, сколько себя помню — всегда нравилась идея народного театра, как в фильме «Берегись автомобиля». Когда разные люди — от страхового агента до милиционера — приходят после работы и ставят «Гамлета». Тогда, в студенчестве, подумал: «Мюсли» — как раз про это…»

Провел три сезона. После того как поставили «Ночь игуаны» по Т. Уильямсу, влюбился в драму. В 2012 году после окончания университета ушел. Разошлись взгляды: режиссура «Мюсли» ушла в пластику, а мне хотелось играть драму, да такую мощную, которую даже драмтеатр не ставит.

Несколько лет продолжал ходить на постановки, видел, как коллектив развивается. Смотрю — опять не хватает мужского состава. Один раз даже за три дня до премьеры актеры отвалились. Людмила написала: «Слава, сможешь?» Конечно, я смог. Один раз, второй, третий… Так вот решил вернуться.

Чувствуя saudade

И вот наконец 15 апреля на сцене ГКЗ шумят морские волны. На проекторе — солнечная Испания, песок и волны. На берегу — Людмила:

— На юбилей «Мюсли» я откликнулась как умею — спектаклем. Все мы понимаем, что любая сказка — это повод для спектаклей. С актерами на этой сцене я знакома много лет. Надеюсь, что чувство saudade проникнет в ваше сердце, — обратилась режиссер с экрана к тульским зрителям.

Считанные минуты — и на сцену приходит долгожданное дуновение бриза. Ближайшие полтора часа зрители проводят в таверне на берегу загадочного города ветров. Примечательно, что действо сопровождала живая музыка: возле кулис на гитаре аккомпанирует артист, поет девушка.

Каждый зритель увидел в «Городе ветров» свое. Кто-то действительно почувствовал ностальгию по местам, в которых не был. Кого-то впечатлила любовь Горбуньи и Бродяги. И мысль, похожая на «Алхимика» Коэльо: счастье не стоит искать где-то далеко, иногда оно совсем рядом.