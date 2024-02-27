  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Здоровье
  5. Иммуностимулирующий лимфодренаж: «генеральная уборка» и восстановление иммунитета - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Иммуностимулирующий лимфодренаж: «генеральная уборка» и восстановление иммунитета
erid: 4CQwVszH9pWwJAvy4NP; Фото: ru.freepik.com

Иммуностимулирующий лимфодренаж: «генеральная уборка» и восстановление иммунитета

Лимфодренаж — это отличный детокс, естественным образом выводящий из организма токсины и лишнюю жидкость. 

Вялость, сонливость, часто повторяющиеся простуды, гаймориты, постоянно рецидивирующие урологические и гинекологические воспалительные заболевания – все это признаки снижения иммунитета. 

Нередко мы пытаемся лечить такие состояние антибиотиками, витаминами, различными иммуностимулирующими лекарствами. А ведь причиной проблем часто является нарушение работы лимфатической системы.

05ea86ab-b715-487c-89e6-5577effe98c0.jpg

Зорий Казьмин, главный врач, кандидат медицинских наук, сосудистый хирург высшей категории, лимфолог:

– Сидячий образ жизни, неправильное питание, частые простуды мешают движению лимфы. Ткани нашего организма наполняются токсинами, появляется чувство усталости, ослабляются защитные функции, нарушается обмен веществ. 

Что такое лимфа и почему она важна

Лимфа — это прозрачная тканевая жидкость. Она движется по лимфатическим сосудам, накапливается и обезвреживается в лимфатических узлах.

Лимфатическая жидкость участвует в формировании иммунитета, защите от микробов вирусов и злокачественных клеток, восстановлении после интоксикации. Также лимфа выделяется на свежих ранах и ссадинах. Содержащиеся в ней лимфоциты защищают поврежденную область от инфекций.

Но и защитной системе нужна поддержка и забота. Иммуностимулирующий лимфодренаж — это «генеральная уборка», восстанавливающая иммунитет организма. 

Курс иммуностимулирующего лимфодренажа ускоряет движение лимфы и выводит из нашего тела вредные вещества.

Благодаря этому организм заряжается энергией, а иммунитет укрепляется.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Основные показания к процедуре

Курс иммуностимулирующего лимфодренажа назначается при следующих состояниях:

  • постоянная вялость и слабость;
  • частые затяжные простуды;
  • часто повторяющиеся воспалительные заболевания ЛОР-органов, насморки и гаймориты
  • часто повторяющиеся урологические и гинекологические воспалительные заболевания
  • лишний вес, целлюлит;
  • бессонница;
  • послеоперационные рубцы, растяжки;
  • отеки, появление темных кругов под глазами;
  • угревая сыпь, акне, папилломы, пигментные пятна.

_ZYB94110.jpg

Виктор Бадаев, сосудистый хирург высшей категории, хирург-флеболог, врач УЗ-диагностики, лимфолог:

– Иммуностимулирующий лимфодренаж улучшает движение лимфы от органов к центральным лимфатическим сосудам, преодолевая застой в лимфатической системе. Лимфа начинает свободно циркулировать, очищая организм от вредных веществ, что приводит к улучшнию состояния человека.

Процедура иммуностимулирующего мануального лимфодренажа

В чем отличие иммуностимулирующего лимфодренажа от классического массажа? Приемы классического массажа основаны на растирающих, разминающих движениях, оказывающих интенсивное воздействие на кожу, мышцы и фасции, что приводит к усилению микроциркуляции в тканях и, соответственно, усилению притока жидкости в межклеточное пространство.

_ZYB9456.jpg

Василий Курносов, врач высшей категории, хирург-флеболог, врач УЗ-диагностики, лимфолог:

– Мануальный лимфодренаж основан на таких приемах, при которых воздействие происходит исключительно на подкожную сеть лимфатических сосудов. В результате происходит стимуляция оттока лимфы из межклеточного пространства в лимфатические сосуды, усиливается сокращение стенок сосудов и ускоряется движение лимфы по ним, улучшается ее выведение в кровеносную систему физиологическим путем.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

При выполнении лимфодренажа специалист задает ритм движения по лимфатическим сосудам за счет ритмичности воздействия. И за счет растяжения определенным образом тканей улучшается продвижение лимфы по сосудам естественным путем.

woman-spending-time-at-the-spa-and-getting-a-relaxing-massage.jpg

Классический массаж при таких состояниях бесполезен или даже противопоказан, так как он повышает нагрузку на лимфатическую систему и способен увеличить отек, а также может спровоцировать развитие серьезных осложнений — таких, как рожистое воспаление.

Такая иммуностимулирующая процедура безболезненна, даже вызывает приятные ощущения и длится от получаса до полутора часов в зависимости от веса пациента и решаемой проблемы.

Рекомендации до и после процедуры:

Чтобы иммуностимулирующий лимфодренаж принес пользу, соблюдайте эти рекомендации:

  • в течении всего курса не пить алкоголь;
  • не пить много жидкости в вечернее время;
  • проводить сеансы иммуностимулирующего лимфодренажа во второй половине дня, через несколько часов после обеда или ужина;
  • перед сеансом принимать душ, следить за состояние кожи.

_ZYB9390.jpg

Роман Кузнецов, сосудистый хирург первой категории, хирург-флеболог, врач УЗ-диагностики, лимфолог:

– Если чётко следовать всем правилам, то уже после первого сеанса можно почувствовать улучшение самочувствия. Спустя 2-3 процедуры могут пройти головные боли, постоянная усталость, кожа станет ровнее, появится упругость, улучшатся обменные процессы в тканях.

woman-spending-time-at-the-spa-and-getting-a-relaxing-massage (1).jpg

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Лимфодренажный массаж проводится на различных частях тела. Например, лимфодренаж спины облегчает боли в позвоночнике, возвращает подвижность мышцам, избавляет от ощущения скованности. Эта процедура будет особенно полезна тем, кто много времени проводит сидя, страдает от головных болей.

Противопоказания и побочные эффекты

Иммуностимулирующий лимфодренаж имеет противопоказания:

  • кожные заболевания;
  • острый тромбофлебит;
  • повышенная ломкость сосудов;
  • наличие злокачественных опухолей;
  • беременность, период лактации;
  • менструация;
  • инфекционные заболевания;
  • сахарный диабет.

После иммуностимулирующего лимфодренажа учащаются позывы к мочеиспусканию. Процедура активизирует вывод лишней жидкости из организма. Так лимфатическая система естественно очищается от застоявшихся токсинов, продуктов распада.

Иммуностимулирующий лимфодренаж и лечение лимфостаза в Тульском центре диагностики и лечения

Специалисты Тульского центра диагностики и лечения практикуют метод комплексной противоотечной терапии по методу Фёльди. Терапия лимфатических отеков с помощью комплекса противоотечных мероприятий и мануального лимфодренажа — единственная возможность успешного лечения лимфостаза (нарушение оттока жидкости по лимфатическим сосудам).

Комплексная физическая противоотечная терапия по методу Фёльди включает в себя:

  • мануальный лимфодренаж;
  • компрессионную терапию (бандажирование или компрессионный трикотаж);
  • противоотёчную лечебная гимнастику и спорт;
  • гигиенические процедуры по уходу за кожей для профилактики рожистого воспаления.

Чтобы записаться на прием в Тульский центр диагностики и лечения и получить консультацию лимфолога или специалистов по мануальному лимфодренажу, оставьте заявку удобным для вас способом:

Успейте записаться по тел.: 
8 (4872) 33-83-03, 8-953-953-41-17.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

https://img.myslo.ru/Contents/8d/fb/7dce-4a51-4a4b-b0aa-c7027be508c7/61b5d473-98de-46b9-9a57-c0191a3956a6.jpg

ул. Металлургов, 108

+7 (953) 953-41-17
+7 (4872) 58-54-42
+7 (4872) 33-83-03

tula.phlebocentr.ru

ООО «Радофлеб». Реклама

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 13:25
Другие статьи по темам
Событие
лимфодренажиммуностимулирующий лимфодренажлимфодренажный массажиммунитет
Место
ТулаТульская область
Прочее
Тульский центр диагностики и лечения
 
Сажаем картофель: о чем надо знать заранее
Сажаем картофель: о чем надо знать заранее
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.