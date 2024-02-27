Иммуностимулирующий лимфодренаж: «генеральная уборка» и восстановление иммунитета

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Лимфодренаж — это отличный детокс, естественным образом выводящий из организма токсины и лишнюю жидкость. ⠀

Вялость, сонливость, часто повторяющиеся простуды, гаймориты, постоянно рецидивирующие урологические и гинекологические воспалительные заболевания – все это признаки снижения иммунитета.

Нередко мы пытаемся лечить такие состояние антибиотиками, витаминами, различными иммуностимулирующими лекарствами. А ведь причиной проблем часто является нарушение работы лимфатической системы.

Зорий Казьмин, главный врач, кандидат медицинских наук, сосудистый хирург высшей категории, лимфолог:

– Сидячий образ жизни, неправильное питание, частые простуды мешают движению лимфы. Ткани нашего организма наполняются токсинами, появляется чувство усталости, ослабляются защитные функции, нарушается обмен веществ.

Что такое лимфа и почему она важна

Лимфа — это прозрачная тканевая жидкость. Она движется по лимфатическим сосудам, накапливается и обезвреживается в лимфатических узлах.

Лимфатическая жидкость участвует в формировании иммунитета, защите от микробов вирусов и злокачественных клеток, восстановлении после интоксикации. Также лимфа выделяется на свежих ранах и ссадинах. Содержащиеся в ней лимфоциты защищают поврежденную область от инфекций.

Но и защитной системе нужна поддержка и забота. Иммуностимулирующий лимфодренаж — это «генеральная уборка», восстанавливающая иммунитет организма.

Курс иммуностимулирующего лимфодренажа ускоряет движение лимфы и выводит из нашего тела вредные вещества.

Благодаря этому организм заряжается энергией, а иммунитет укрепляется.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Основные показания к процедуре

Курс иммуностимулирующего лимфодренажа назначается при следующих состояниях:

постоянная вялость и слабость;

частые затяжные простуды;

часто повторяющиеся воспалительные заболевания ЛОР-органов, насморки и гаймориты

часто повторяющиеся урологические и гинекологические воспалительные заболевания

лишний вес, целлюлит;

бессонница;

послеоперационные рубцы, растяжки;

отеки, появление темных кругов под глазами;

угревая сыпь, акне, папилломы, пигментные пятна.

Виктор Бадаев, сосудистый хирург высшей категории, хирург-флеболог, врач УЗ-диагностики, лимфолог:

– Иммуностимулирующий лимфодренаж улучшает движение лимфы от органов к центральным лимфатическим сосудам, преодолевая застой в лимфатической системе. Лимфа начинает свободно циркулировать, очищая организм от вредных веществ, что приводит к улучшнию состояния человека.

Процедура иммуностимулирующего мануального лимфодренажа

В чем отличие иммуностимулирующего лимфодренажа от классического массажа? Приемы классического массажа основаны на растирающих, разминающих движениях, оказывающих интенсивное воздействие на кожу, мышцы и фасции, что приводит к усилению микроциркуляции в тканях и, соответственно, усилению притока жидкости в межклеточное пространство.

Василий Курносов, врач высшей категории, хирург-флеболог, врач УЗ-диагностики, лимфолог:

– Мануальный лимфодренаж основан на таких приемах, при которых воздействие происходит исключительно на подкожную сеть лимфатических сосудов. В результате происходит стимуляция оттока лимфы из межклеточного пространства в лимфатические сосуды, усиливается сокращение стенок сосудов и ускоряется движение лимфы по ним, улучшается ее выведение в кровеносную систему физиологическим путем.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

При выполнении лимфодренажа специалист задает ритм движения по лимфатическим сосудам за счет ритмичности воздействия. И за счет растяжения определенным образом тканей улучшается продвижение лимфы по сосудам естественным путем.

Классический массаж при таких состояниях бесполезен или даже противопоказан, так как он повышает нагрузку на лимфатическую систему и способен увеличить отек, а также может спровоцировать развитие серьезных осложнений — таких, как рожистое воспаление.

Такая иммуностимулирующая процедура безболезненна, даже вызывает приятные ощущения и длится от получаса до полутора часов в зависимости от веса пациента и решаемой проблемы.

Рекомендации до и после процедуры:

Чтобы иммуностимулирующий лимфодренаж принес пользу, соблюдайте эти рекомендации:

в течении всего курса не пить алкоголь;

не пить много жидкости в вечернее время;

проводить сеансы иммуностимулирующего лимфодренажа во второй половине дня, через несколько часов после обеда или ужина;

перед сеансом принимать душ, следить за состояние кожи.

Роман Кузнецов, сосудистый хирург первой категории, хирург-флеболог, врач УЗ-диагностики, лимфолог:

– Если чётко следовать всем правилам, то уже после первого сеанса можно почувствовать улучшение самочувствия. Спустя 2-3 процедуры могут пройти головные боли, постоянная усталость, кожа станет ровнее, появится упругость, улучшатся обменные процессы в тканях.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Лимфодренажный массаж проводится на различных частях тела. Например, лимфодренаж спины облегчает боли в позвоночнике, возвращает подвижность мышцам, избавляет от ощущения скованности. Эта процедура будет особенно полезна тем, кто много времени проводит сидя, страдает от головных болей.

Противопоказания и побочные эффекты

Иммуностимулирующий лимфодренаж имеет противопоказания:

кожные заболевания;

острый тромбофлебит;

повышенная ломкость сосудов;

наличие злокачественных опухолей;

беременность, период лактации;

менструация;

инфекционные заболевания;

сахарный диабет.

После иммуностимулирующего лимфодренажа учащаются позывы к мочеиспусканию. Процедура активизирует вывод лишней жидкости из организма. Так лимфатическая система естественно очищается от застоявшихся токсинов, продуктов распада.

Иммуностимулирующий лимфодренаж и лечение лимфостаза в Тульском центре диагностики и лечения

Специалисты Тульского центра диагностики и лечения практикуют метод комплексной противоотечной терапии по методу Фёльди. Терапия лимфатических отеков с помощью комплекса противоотечных мероприятий и мануального лимфодренажа — единственная возможность успешного лечения лимфостаза (нарушение оттока жидкости по лимфатическим сосудам).

Комплексная физическая противоотечная терапия по методу Фёльди включает в себя:

мануальный лимфодренаж;

компрессионную терапию (бандажирование или компрессионный трикотаж);

противоотёчную лечебная гимнастику и спорт;

гигиенические процедуры по уходу за кожей для профилактики рожистого воспаления.

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