Актриса Арина Жаркова: «Хотелось бы всегда оставаться молодой, как Константин Райкин»

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Арины Жарковой.

С тех пор у Арины было много ярких работ в кино, например в сериале «Янычар». Но в Ясную Поляну она приехала как педагог — вместе со студентами Высшей школы сценических искусств Константина Райкина.

Зрителям студенты представили два исполнения пьесы Антона Чехова «Медведь», а также спектакль-вербатим — наблюдения за жизнью людей.

— Арина, сегодня Вы в Ясной Поляне. С каким настроением приехали на родину Льва Толстого?

— К счастью, я у вас уже в третий раз! Мы приезжали сюда позапрошлой весной с курсом Александра Коручекова. И сегодня я приехала с прекрасным настроением, надеюсь, с таким же отсюда и уеду. Атмосфера здесь неповторимая, здесь хорошо, спокойно, размеренно. К счастью, это место совсем не похоже на Москву. Люди тоже здесь совсем не похожи на московских. Здесь отдыхаешь, наполняешься другим темпоритмом. В голову приходят хорошие мысли.

— Толстого любите?

— Да, я его очень уважаю. Люблю «Детство», мечтаю когда-то оттуда что-нибудь сыграть. Это очень трогает меня, глубоко попадает. Каждый раз читаю «Детство» и плачу все время, настолько трогательно.

— Сегодня Вы приехали к нам со студентами актерского факультета Высшей школы сценических искусств. Вы недавно сами были студенткой, чем больше всего запомнились студенческие годы?

— Своей насыщенностью. Я училась на актрису восемь лет, как на врача (смеется). Сначала окончила театральную школу Табакова, а потом сразу поступила в ГИТИС к Карбаускису. Пока ты учишься, у тебя такая иллюзия создается, что как будто бы ты будешь все время непрерывно занят. Все время с тобой что-то происходит, и так много всего в тебе переворачивается. И потом, когда ты выпускаешься, приходит настоящая реальная жизнь, которая больше похожа на вакуум. И ты осознаешь, что если ты сам себя не занимаешь, то никто тебя «пихать» не будет.

— Как Вы в 25 лет стали педагогом?

— Волею судьбы произошло, что я оказалась в таком чудесном месте, как Высшая школа сценических искусств. Я сделала свою работу на курсе Коручекова. Я там была как ассистент, сделала сначала просто эскиз. Потом я работала с ребятами как режиссёр. Вот уже после этого, когда мы познакомились ближе, Константин Аркадьевич Райкин позвал меня на курс к себе педагогом. Мы оказались друг другу нужными и полезными и теперь идем вместе.

У меня огромное желание заниматься педагогической деятельностью. Я им скорее сейчас больше старший друг, чем педагог. Называть себя педагогом, осознавать всю ответственность трудно, страшно, волнительно, тревожно. Каждый раз, когда происходят мои пары, я очень много рефлексирую, думаю о том, права ли я в том, что я им говорю. Мне, конечно, для них хочется только самого лучшего, чтобы они стали по-человечески настоящими единицами со своим голосом. Профессия очень трудная. Хочется помочь им встать на ноги.

— Константин Райкин — Ваш наставник. За что Вы больше всего его уважаете? Какие его качества хотели бы перенять?

— Константин Аркадьевич для меня — один из главных примеров актера, режиссера, выдающегося человека искусства. Я мало встречала людей, в которых было бы столько интереса к работе других. Никогда не забуду тот день, когда мы вместе прослушивали абитуриентов в режиссерскую мастерскую. Ребят было немного; мы начали прослушивание в полдень, а закончили, наверное, в два часа ночи. Константин Аркадьевич уделил каждому поступающему столько времени, сколько ему было нужно, кропотливо разбирал каждый жест, каждый поворот, каждое слово. Я увидела, с каким любопытством, каким вниманием он смотрит на другого, и по-прежнему не устаю восхищаться этой его чертой. Он абсолютно теряет счет времени, когда перед ним сидят студенты.

Удивительным образом он умеет не уставать, не скучать, он все время находится в процессе умственной, душевной, человеческой работы. В работе он титан, и мне хотелось бы «нарастить» хоть чуть-чуть таких мышц. И конечно, мне хотелось бы, как и он, всегда оставаться молодой, всегда быть «на волне», быть «в теме».

Арина Жаркова в роли Анны в приключенческом сериале «Янычар», 2020 год, режиссер Иван Шурховецкий.

— Ясная Поляна уже 10 лет сотрудничает с учебными театрами главных театральных вузов страны. То есть мы видим юных актеров на сцене студентами, а потом они становятся главными звездами отечественного кино. Как думаете, насколько ребятам важна такая практика?

— Во-первых, ребятам важно переключаться. Соприкасаться с чем-то большим, с историей. В Ясной Поляне они могут духовно и душевно отдохнуть, а с другой стороны, прикоснуться к Толстому как к реальному человеку, который действительно был, жил, чувствовал, любил, растил детей… Он становится вещественным, для артистов это очень полезно, потому что в каждого своего персонажа, в каждую свою роль ты должен приводить человека в первую очередь. И тут они отчасти приобретают этот навык.

— Вы начали сниматься в кино в 19 лет. Вашей первой большой работой стал сериал «Отчий берег». Поделитесь впечатлениями о съемках?

— Мне там было трудно каждый день. Я в первый раз попала в очень большую работу, которая была явным отображением всей индустрии, которая происходила тогда у нас в стране. И я, конечно, совершала какое-то фантастическое количество ошибок — и профессиональных, и человеческих. Но я очень выросла на этой работе.

— В начале пути всегда хочется всего и побольше. Вы в хорошем смысле слова «жадная» до работы? Есть ли роль, о которой мечтаете?

— Если бы я сейчас свою жизнь концентрировала вокруг театра и кино, я бы, наверное, уже сошла с ума. У меня нет каких-то определённых мечт или «жадностей». Я довольно избирательна к тому, что мне судьба начала предлагать.

— Театр или кино? Что Вам ближе и что больше радует?

— Думаю, что надо сочетать. Мне театр и кино интересны одинаково. Я сейчас в меньшей степени занимаюсь деятельностью как актриса театра и кино, потому что я ушла из театра, и довольно большой перерыв у меня сейчас с киноиндустрией. Но я думаю, что сочетать — это хорошо.

— Вы родом из Мурманска. Как часто удается побывать на малой родине?

— У меня там родители, стараюсь ездить туда хотя бы раз в год. Очень люблю мурман­скую природу. Родители думают о том, чтобы съезжать оттуда, но мне как-то не хотелось бы совсем прерывать связи. Так что даже если они переедут ко мне в Москву, я все равно буду выбираться в Мурманск.

— Ваше пожелание всем нашим читателям.

— Берегите Ясную Поляну, это потрясающее место! Чем больше мы будем беречь наше достояние, нашу историю, тем сильнее духовно мы будем.

из досье myslo

Арина Жаркова

Родилась 27 февраля 1997 года в Мурманске.

Актриса театра и кино, режиссер.

Преподает актерское мастерство в Высшей школе сценических искусств, ректор — Константин Аркадьевич Райкин.

Фильмография: «Отчий берег», «Уголь», «Спасибо деду», «Топор», «СССР», «Янычар», «Незабытая».

В галерее — фотографии со спектакля «Два медведя», который прошел на сцене ДК «Ясная Поляна». Режиссеры Яна Коваленко и Инес Амами. Это спектакль студентов-режиссеров пятого курса актерского факультета ВШСИ, мастерская Константина Райкина.

Арина Жаркова:

— Мы привезли спектакль «Два медведя». Премьера его состоялась совсем недавно на нашей учебной сцене. Это два разных режиссерских прочтения одной и той же одноактной пьесы Антона Чехова «Медведь», сыгранной через антракт. Это как бы два спектакля в одном.

Над спектаклем работали два режиссера, это студентки 5 курса ВШСИ из Мастерской К. А. Райкина — Яна Коваленко и Инес Амами.

В работе заняты студенты и выпускники ВШСИ, в том числе, актёры театра «Сатирикон».