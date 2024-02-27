Сажаем картофель: о чем надо знать заранее

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Сортов картофеля бесконечное множество, и каждый год появляются новые. Какой сорт выбрать и что необходимо для получения заветного результата? Секретами выращивания картофеля поделился главный агроном КФХ «ЖАК» Роланд Капланян.

«Своя картошка вкуснее», — это скажет каждый, кто хоть раз сажал её на своем огороде. И поспорить с этим трудно: в супермаркетах зачастую продают водянистый кормовой картофель, который совершенно не красит блюда.

Что влияет на вкус

Вкус блюда из картофеля определяет баланс крахмала, белка, минералов и прочего. Например, если в клубнях менее 15% крахмала, то они хороши в первых блюдах и салатах. На тушение, жарку лучше предпочесть картофель с более высокими показателями. Если крахмала очень много, то во время варки клубни обязательно будут трескаться — как в «мундире», так и чищеные. О повышенном количестве белка сообщит вязкость мякоти после термической обработки. Картошка с жёлтой сердцевиной содержит каротин, он придает ей более сладкий вкус, предотвращает от рассыпания при варке и подходит для жарки. Сорта с красной кожицей отличаются приятными вкусовыми свойствами и имеют длительный срок хранения. Белые картофелины содержат значительный объём витамина С, а также крахмала — они прекрасны для пюре.

Помимо этого, на вкусе всегда сказывается и то, как ухаживали за картофелем, своевременно ли подкормили, в подходящем ли климате он рос и как хранился.

Урожайность

Выращивая картошку, любой огородник рассчитывает, что труды будут оправданы полученным урожаем.

— Надо не забывать, что скорость созревания прямо пропорциональна количеству выросшего картофеля. Чем позже срок созревания, тем выше урожайность. Среднеранние сорта можно назвать в этом случае золотой серединой, они дают неплохой результат и имеют относительно небольшой период созревания, — поясняет Роланд Капланян.

При этом у раннего картофеля имеется неоспоримое преимущество: поскольку он быстрее завершает рост, то и меньше повреждается фитофторой и колорадским жуком.

Отбираем картофель на семена

Хорошее состояние клубня — это залог отличного урожая. Для посадки надо брать твердые, ровные клубни без ростков или с небольшими ростками. Мелкие или большие — решать вам, но главный агроном КФХ «ЖАК» советует все же отдавать предпочтение более крупным:

— Чем крупнее клубень, тем больше у него продуктивных ростков. Да, в целом можно сажать и мелкую картошку, но результат будет скуднее. Что касается резаной, то при ограниченном количестве семенного материала можно и так выходить из положения, но урожай будет скромнее, нежели у такого же сорта картофеля, посаженного целиком.

Удобрения и защита от вредителей

Любое растение не может правильно развиваться и существовать без своевременного получения необходимых питательных веществ. Для культурных растений источником станут органические или неорганические удобрения.

— Органические удобрения — навоз или компост — в целом подходят в качестве удобрения для картофеля. И многие дачники с успехом их применяют. Однако в промышленных масштабах использование такой подкормки нежелательно ввиду риска заражения картофеля паршой и другими заболеваниями. Поэтому отдаем предпочтение неорганическим удобрениям. Они полностью растворяются со временем и при этом никак не сказываются на потребительских свойствах: картофель получает необходимые для роста микроэлементы и полностью безопасен для употребления в пищу, — поясняет Роланд Капланян.

Что касается защиты от вредителей, то обработка клубней производится непосредственно перед посадкой.

Сорта

Цвет мякоти, содержание крахмала, время, особенности созревания и срок хранения — это базовые критерии, которые отличают сорта картофеля.

Роланд Капланян советует учитывать эти факторы при выборе сорта, который будете сажать. Например, «Вега» — раннеспелый столовый сорт, созревает через 60-70 дней после посадки. Мякоть светло-лимонного цвета, не темнеет при варке, жарке, а также при повреждении. Клубни отлично лежат всю зиму и не портятся. «Гала» — тоже поздний сорт с желтоватой кожицей и мякотью из-за большого содержания каротина. Используется в диетическом питании, не разваривается, не темнеет, хорошо хранится. А вот сорт «Жуковский» — раннеспелый и непригоден для длительного хранения. При этом прекрасен для варки, жарки и запекания. Кожура у него розовая, а мякоть — белого цвета. «Пикассо» — сорт позднего созревания, спутать его невозможно из-за особенной окраски — белой с розовыми пятнами. Мякоть кремового цвета, подходит для диетического питания. Может пролежать всю зиму и даже не прорасти.

Эти и многие другие сорта выращивает КФХ «ЖАК». Они отлично адаптированы к особенностям климата Тульской области и при правильном уходе порадуют урожайностью.

— Использование годами одного и того же семенного материала постепенно снижает урожайность. Именно поэтому требуется периодическое обновление. Для недопущения вырождения раз в три — пять лет надо менять семенной материал. КФХ «ЖАК» готов помочь в этом вопросе и проконсультировать в выборе сортов. Начиная с апреля уже можно будет приезжать к нам за семенами картофеля.

КФХ «ЖАК» находится в Веневском районе. Помимо Тульской области, аграрии трудятся в Рязанской и Московской областях. Новые земли вводятся в оборот ежегодно, увеличиваются посевные площади, приобретается сельскохозяйственная техника для более качественной обработки земель. В хозяйстве активно внедряют цифровизацию на производстве, что позволяет лучше контролировать все этапы и получать в итоге качественный продукт.

Приоритетное направление в работе хозяйства — выращивание и хранение картофеля. Помимо этого, «ЖАК» выращивает зерновые и зернобобовые культуры (пшеница, ячмень, горох, кукуруза), масличные культуры — сою и рапс.

70% объема продукции закладывается на хранение в собственные хранилища и склады, которые оснащены высокотехнологичным оборудованием европейского качества, что создает правильные условия хранения продукции.

Приехать за семенами картофеля можно будет по адресу:

Тульская область, Веневский район, с. Урусово, ул. Брежневская, д. 2, стр. 5.

Телефон для справок: 8 961 266-21-62.

Ознакомиться с полным каталогом продукции можно на сайте: кфх-жак.рф.