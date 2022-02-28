Шахбоз Зухуров: «В Веневской райбольнице работаю в дружном коллективе и на современном оборудовании»

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Шахбоз Рамжонович Зу­хуров работает в Тульской области уже два с половиной года.

Начинал участковым врачом, но очень скоро стал оказывать веневцам помощь как врач-эндоскопист. Впереди у Шахбоза Зухурова — большие планы!

Шахбоз Рамжонович родился в Таджикистане. С детства он мечтал стать врачом, чтобы помогать людям и облегчать их страдания.

- У нас в Таджикистане есть очень хороший знакомый, врач, мы считаем его родственником. Он к нам часто приезжал. И когда пожилая бабушка болела, мы его ждали как бога, — рассказывает Шахбоз Зухуров. — Я был еще очень маленьким. Но уже тогда я смотрел на него с большим уважением. Я вдохновился тем, чем он занимается, его делом жизни и тоже захотел стать врачом и быть полезным людям.

Учиться на доктора Шахбоз Зухуров приехал в Россию — окончил Рязанский государственный медицинский университет. Однажды к ним в вуз приехали главный врач и начальник по медицинской части Веневской районной больницы. Выпускникам рассказали, какие в больнице есть вакансии.

- Меня это заинтересовало. И летом 2019 года я переехал жить и работать в Венев, — говорит Шахбоз Рамжонович. — Устроился участковым терапевтом и на полставки онкологом, потому что у меня ординатура по онкологии. В 2020 году я отучился на врача ультразвукового исследования и врача-эндоскописта. И теперь я — врач-эндоскопист Веневской районной больницы. Также я оказываю паллиативную помощь онкологическим больным, которые испытывают сильные боли и нуждаются в обезболивании.

По словам Шахбоза Зухурова, в Веневе он сразу почувствовал себя как дома.

- Мне очень нравится здесь — спокойно, тихо; как у врача — много интересной практики. Коллектив в больнице очень дружный, сплоченный, все понимают друг друга. По программе «Земский доктор» я получил выплату 1 млн рублей. Министерство здравоохранения Тульской области предоставило мне хорошую двухкомнатную квартиру, так что бытовых проблем я не испытываю. Это дало мне возможность съездить на родину и привезти в Венев свою семью. Теперь мои любимые люди со мной. Это жена Гульчехра и сын Сардорбек, ему 2,5 года.

На вопрос, хотелось бы ему, чтобы сын пошел по его стопам, Шахбоз улыбается:

- Очень! Моя мечта, чтобы Сардорбек стал врачом. Если у него будет к этому призвание и он сам захочет, я во всем ему помогу и как наставник, и как отец.

В мае 2021 года в Веневскую районную больницу поступило новое современное эндоскопическое оборудование по программе модернизации первичного звена.

- До этого мы использовали фиброгастроскопы, а современные гастроскопы в разы лучше: они тонкие, пациенту легче его проглотить во время процедуры, — рассказывает Шахбоз Зу­хуров. — И врачам удобно — картинка и видео отображаются на мониторе. Мы можем ее зафиксировать, если где-то выявляется патология, можем распечатать цветное изображение. Также сейчас на современном оборудовании мы делаем колоноскопию и бронхоскопию, чего не делали раньше. Работать очень удобно, все современно. В основном на прием приходят пожилые люди. Иногда бывает и молодежь. Также проводим обследования в рамках диспансеризации.

Венев уже стал для меня родным домом. Так что с удовольствием буду работать и дальше.

Скоро будет три года, как я работаю, и я уже могу повысить свою квалификацию. В дальнейшем мечтаю поступить в аспирантуру и защитить кандидатскую диссертацию по онкологии.