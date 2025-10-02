  1. Моя Слобода
Активное долголетие по-тульски – это быть нужным и здоровым

Открыть таланты, найти друзей, поддержать здоровье и просто интересно проводить каждый день. Это про региональную программу «Активное долголетие». За первую половину 2025 года в её мероприятиях приняло участие более 63 тыс. человек.

Это норма с детства

Каждый день недели 62-летней Любови Маркеевой расписан по часам. Понедельник, среда, пятница – часовое занятие на свежем воздухе физкультурой в парке, затем до самого вечера фасовка гуманитарных грузов для бойцов, отстаивающих интересы Родины в зоне СВО. 

PAV-8414.jpg

– Для меня участие в помощи участникам СВО особенно важно: мой отец с честью прошел Великую Отечественную войну, видел всю ее боль и трагизм, защищал каменоломни в Керчи. Только благодаря тому, что он выжил, появилась на свет я. Поэтому сегодня я отдаю дань его подвигу, – поясняет пенсионерка.

По вторникам она ходит в бассейн, в среду – на джампинг. А еще среди ее увлечений – лыжи и коньки, в 50 лет освоила гусли.

– Нет, конечно, у нас не такие активные занятия на батутах, как у молодых. Мы не прыгаем, мы – пульсируем. Но это такая потрясающая разминка для мышц и суставов и растяжка! Я всем рекомендую. 

После занятий уходишь с ощущением легкости, плечи сами собой расправляются. А еще и талия уменьшилась на 4 см!

Активный образ жизни для Любови Маркеевой – это норма с самого детства. В школьные годы она посещала различные секции и кружки. После окончания института увлеклась туризмом: на байдарке прошла десятки категорийных рек Карелии, Приполярного Урала, Кавказа... 

– А по специальности я инженер-металлург. 18 лет отработала на кафедре в институте, а когда в перестройку наука оказалась лишена финансирования, ушла на железную дорогу, там трудилась еще 21 год. В союзе же пенсионеров я с 2017 года. Это очень здорово, когда есть возможность жить активно, – добавляет Любовь Павловна.

Быть нужной

Татьяна Шувалова ведет занятия по нейролепке в региональном центре «Развитие». 31 октября ей исполнится 68 лет.  

PAV-8406.jpg

 – Я инженер по образованию. В перестроечные годы осталась не у дел, и пришлось искать себе занятие. Закончила курсы швеи, а потом – вязальщицы. Благодаря этим навыкам несколько лет вела курсы кройки и шитья в тогда ещё Доме офицеров – обучала безработных вязать и шить. Далее работала в магазине «Гармония», продавала благовония и музыку для релакса. Потом некоторое время отработала в тульской приемной Президента, а затем вновь понадобились мои профессиональные знания: знакомый открывал управляющую компанию и пригласил на работу. 

В общем, куда веяло время, туда и шли устремления. Хобби и знания помогли выжить. А несколько лет назад открылись курсы для «золотого возраста». И тут снова понадобились мои увлечения – я стала вести занятия по арт-релаксу. Затем познакомилась с программой «Активное долголетие» и центром «Развитие». Меня пригласили потрудиться сюда, и вот с июля работает моя группа по нейролепке. Недавно подопечные по­просили открыть группу бачаты. С октября они начнут занятия. Дальше – больше. Скоро у нас на территории центра откроется еще одно здание. Здесь будет и зал для занятий физкультурой, и место для творческих вечеров у камина… 

PAV-8389.jpg

Чтобы поддерживать себя в тонусе, Татьяна Шувалова регулярно ходит на аквааэробику.

– Я считаю, пенсионерам крайне важно жить 
активно. Это же прежде всего общение, новые знакомства, творческие вечера, экскурсии. 

Мой секрет активного долголетия – это быть нужным. Я готова изучать что-то новое, адаптировать эти знания для моих учеников. Когда они с удовольствием приходят и открывают в себе новые таланты,  это отличный источник вдохновения для меня. 

Это продлевает жизнь

Одна из учениц Татьяны Шуваловой – 82-летняя Галина Шейбухова. 

PAV-8426.jpg

– Я родом из Вологды. В 14 лет была солисткой детского хора, закончила музыкальную школу, затем поступила в музыкальный институт. Но недоучилась по семейным обстоятельствам – вместе с мужем переехала в Тулу. Он был военным, и его перевели сюда. Устроилась на оружейный завод художником-оформителем. Постепенно освоила станки ЧПУ и спустя 12 лет стала наладчиком. С первых дней работы на заводе вошла в состав творческого коллектива.

PAV-8440.jpg

Когда началась перестройка, возникла необходимость искать новую работу. Я организовала со знакомой дуэт «Галина». Последующие 12 лет давали концерты по всей  России – пели романсы и арии из опер. Но время взяло свое, и подруга в силу возраста ушла со сцены. Я же стала солисткой ансамбля «Очарование», писала песни и даже выпустила диск с композициями о Туле и Родине. Постепенно голос начал сдавать, жизнь на сцене тоже завершилась. Но у меня много знаний – хотелось их кому-то передавать. Последующие 15 лет проработала гувернанткой: помогала детям осваивать и музыку. 

В 77 лет закончила свой трудовой путь, и тут меня пригласили в волонтеры. Благодаря этому у меня вновь началась полноценная творческая жизнь. Я выпустила книги своих стихов и музыки, стала ходить на занятия к Татьяне Шуваловой и обучать других. 

Уверена, что общественная забота продлевает жизнь, заставляет творчески двигаться и отдавать накопленные знания, помогать знакомым и близким. 

Я – «серебряный» волонтер и должна делать все, что в моих силах.

PAV-8444.jpg

Справка

Региональная программа «Активное долголетие» разработана для граждан старшего поколения. Ее задача – создание условий для реализации личностного потенциала, а также  охрана здоровья и развитие социальных услуг, продлевающих здоровую жизнь; повышение финансового благополучия граждан и содействие их занятости; развитие инфраструктуры для качественной и безопасной жизни.

В программу «Активное долголетие» включены занятия физической культурой и спортом, разнообразная культурно-досуговая программа, образовательные проекты и волонтерское движение. Мероприятия проводятся на базе муниципальных культурно-досуговых центров и объединений центров развития культуры. В них функционирует свыше 700 клубных объединений, которые ежемесячно посещает около 9,5 тысячи человек. 

Пожилые люди занимаются шитьем, музыкой, поэзией, осваивают основы здорового образа жизни и посещают бесплатные мастер-классы по живописи и танцам. Популярны киноклубы, где участники смотрят и обсуждают фильмы к юбилеям и памятным датам. Узнать больше можно на сайте проекта долголетие71.рф, а также в его соцсетях. 

Автор:
Фотограф:
вчера, в 15:25
Су-шеф отеля SK Royal Полина Рогачева о кондитерстве как о чистом творчестве
Су-шеф отеля SK Royal Полина Рогачева о кондитерстве как о чистом творчестве
Беспокоит грыжа? Удалите ее за один день в клинике «Л'МЕД»
Беспокоит грыжа? Удалите ее за один день в клинике «Л'МЕД»
