Активное долголетие по-тульски – это быть нужным и здоровым

Открыть в себе таланты, найти новых друзей, поддержать здоровье и про­сто интересно проводить каждый день. Это про региональную программу «Активное долголетие». Только за первое полугодие 2025 года в мероприятиях программы приняло участие более 63 тысяч человек.

Это норма с детства

Каждый день недели 62-летней Любови Маркеевой расписан по часам. Понедельник, среда, пятница – часовое занятие на свежем воздухе физкультурой в парке, затем до самого вечера фасовка гуманитарных грузов для бойцов, отстаивающих интересы Родины в зоне СВО.

– Для меня участие в помощи участникам СВО особенно важно: мой отец с честью прошел Великую Отечественную войну, видел всю ее боль и трагизм, защищал каменоломни в Керчи. Только благодаря тому, что он выжил, появилась на свет я. Поэтому сегодня я отдаю дань его подвигу, – поясняет пенсионерка.

По вторникам она ходит в бассейн, в среду – на джампинг. А еще среди ее увлечений – лыжи и коньки, в 50 лет освоила гусли.

– Нет, конечно, у нас не такие активные занятия на батутах, как у молодых. Мы не прыгаем, мы – пульсируем. Но это такая потрясающая разминка для мышц и суставов и растяжка! Я всем рекомендую.

После занятий уходишь с ощущением легкости, плечи сами собой расправляются. А еще и талия уменьшилась на 4 см!

Активный образ жизни для Любови Маркеевой – это норма с самого детства. В школьные годы она посещала различные секции и кружки. После окончания института увлеклась туризмом: на байдарке прошла десятки категорийных рек Карелии, Приполярного Урала, Кавказа...

– А по специальности я инженер-металлург. 18 лет отработала на кафедре в институте, а когда в перестройку наука оказалась лишена финансирования, ушла на железную дорогу, там трудилась еще 21 год. В союзе же пенсионеров я с 2017 года. Это очень здорово, когда есть возможность жить активно, – добавляет Любовь Павловна.

Быть нужной

Татьяна Шувалова ведет занятия по нейролепке в региональном центре «Развитие». 31 октября ей исполнится 68 лет.

– Я инженер по образованию. В перестроечные годы осталась не у дел, и пришлось искать себе занятие. Закончила курсы швеи, а потом – вязальщицы. Благодаря этим навыкам несколько лет вела курсы кройки и шитья в тогда ещё Доме офицеров – обучала безработных вязать и шить. Далее работала в магазине «Гармония», продавала благовония и музыку для релакса. Потом некоторое время отработала в тульской приемной Президента, а затем вновь понадобились мои профессиональные знания: знакомый открывал управляющую компанию и пригласил на работу.

В общем, куда веяло время, туда и шли устремления. Хобби и знания помогли выжить. А несколько лет назад открылись курсы для «золотого возраста». И тут снова понадобились мои увлечения – я стала вести занятия по арт-релаксу. Затем познакомилась с программой «Активное долголетие» и центром «Развитие». Меня пригласили потрудиться сюда, и вот с июля работает моя группа по нейролепке. Недавно подопечные по­просили открыть группу бачаты. С октября они начнут занятия. Дальше – больше. Скоро у нас на территории центра откроется еще одно здание. Здесь будет и зал для занятий физкультурой, и место для творческих вечеров у камина…

Чтобы поддерживать себя в тонусе, Татьяна Шувалова регулярно ходит на аквааэробику.

– Я считаю, пенсионерам крайне важно жить

активно. Это же прежде всего общение, новые знакомства, творческие вечера, экскурсии.

Мой секрет активного долголетия – это быть нужным. Я готова изучать что-то новое, адаптировать эти знания для моих учеников. Когда они с удовольствием приходят и открывают в себе новые таланты, это отличный источник вдохновения для меня.

Это продлевает жизнь

Одна из учениц Татьяны Шуваловой – 82-летняя Галина Шейбухова.

– Я родом из Вологды. В 14 лет была солисткой детского хора, закончила музыкальную школу, затем поступила в музыкальный институт. Но недоучилась по семейным обстоятельствам – вместе с мужем переехала в Тулу. Он был военным, и его перевели сюда. Устроилась на оружейный завод художником-оформителем. Постепенно освоила станки ЧПУ и спустя 12 лет стала наладчиком. С первых дней работы на заводе вошла в состав творческого коллектива.

Когда началась перестройка, возникла необходимость искать новую работу. Я организовала со знакомой дуэт «Галина». Последующие 12 лет давали концерты по всей России – пели романсы и арии из опер. Но время взяло свое, и подруга в силу возраста ушла со сцены. Я же стала солисткой ансамбля «Очарование», писала песни и даже выпустила диск с композициями о Туле и Родине. Постепенно голос начал сдавать, жизнь на сцене тоже завершилась. Но у меня много знаний – хотелось их кому-то передавать. Последующие 15 лет проработала гувернанткой: помогала детям осваивать и музыку.

В 77 лет закончила свой трудовой путь, и тут меня пригласили в волонтеры. Благодаря этому у меня вновь началась полноценная творческая жизнь. Я выпустила книги своих стихов и музыки, стала ходить на занятия к Татьяне Шуваловой и обучать других.

Уверена, что общественная забота продлевает жизнь, заставляет творчески двигаться и отдавать накопленные знания, помогать знакомым и близким.

Я – «серебряный» волонтер и должна делать все, что в моих силах.

Справка

Региональная программа «Активное долголетие» разработана для граждан старшего поколения. Ее задача – создание условий для реализации личностного потенциала, а также охрана здоровья и развитие социальных услуг, продлевающих здоровую жизнь; повышение финансового благополучия граждан и содействие их занятости; развитие инфраструктуры для качественной и безопасной жизни.

В программу «Активное долголетие» включены занятия физической культурой и спортом, разнообразная культурно-досуговая программа, образовательные проекты и волонтерское движение. Мероприятия проводятся на базе муниципальных культурно-досуговых центров и объединений центров развития культуры. В них функционирует свыше 700 клубных объединений, которые ежемесячно посещает около 9,5 тысячи человек.

Пожилые люди занимаются шитьем, музыкой, поэзией, осваивают основы здорового образа жизни и посещают бесплатные мастер-классы по живописи и танцам. Популярны киноклубы, где участники смотрят и обсуждают фильмы к юбилеям и памятным датам. Узнать больше можно на сайте проекта долголетие71.рф, а также в его соцсетях.